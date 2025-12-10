《如果我不曾見過太陽》第二季 12/11 開播！江曉彤究竟在哪？夏天晴刺青之謎曝光

2025-12-10 女子漾 ／編輯周意軒
《如果我不曾見過太陽》第二季 12/11 開播！江曉彤究竟在哪？夏天晴刺青之謎曝光
《如果我不曾見過太陽》第二季 12/11 開播！江曉彤究竟在哪？夏天晴刺青之謎曝光

如果我不曾見過太陽第二季在 12 月 11 日正式回歸，第一季留下的所有未解之謎江曉彤究竟去了哪裡？壬曜又要如何報仇？終於要被揭開。在第二季開播前，快速回顧第一季的核心脈絡，並解析「夏天晴」這位關鍵新角色如何牽動壬曜的命運。

《如果我不曾見過太陽》第一季前期提要

故事以李壬曜與江曉彤這段跨越多年、糾纏著愛與痛的關係為主線。曉彤的離開帶來巨大空洞，而壬曜在追查真相的過程中逐漸逼近黑暗深淵。第一季後半，曉彤的失蹤、背後勢力的威脅，以及壬曜萌生的復仇念頭，為第二季埋下強烈的懸念。

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

第二季最大變數——夏天晴登場

雨後的深夜，壬曜在街頭看見一名背影酷似曉彤的女子。他忍不住呼喚她的名字，那瞬間幾乎以為命運讓他們再次重逢。但當女子轉身，他看到的卻是一張完全陌生的臉。然而，她手上那個與曉彤「一模一樣的刺青」，像一道被刻意留下的訊號，把壬曜的心瞬間綁住。

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

她是誰？為何與曉彤有如此驚人的連結？

第二季的轉折，就從這個背影開始！夏天晴的身份揭曉是一名後天失明的電台 DJ。她的名字象徵「轉機」，是從陰鬱第一季走向光亮的橋樑。故事團隊希望透過她，帶出療癒、重生與再次選擇的可能性。然而，她的存在並不只是暖陽——曉彤刺青的謎團、她自身的創傷與黑暗，也將牽動壬曜全部的情緒。

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

柯佳嬿坦言，這個角色讓她走得很深，甚至忍不住思考：「如果人生能重新開始，我會選擇再遇見嗎？」她的答案是帶著疼痛的：「我不知道，也或許不要遇見會比較好吧。」

壬曜的報仇之路如何鋪陳？

第一季結尾，壬曜已掌握曉彤遭遇的線索，並逐漸逼近背後黑手。第一部最後，故事在最窒息的懸念中按下了停止鍵。時間正式回到壬曜出獄後的現實，他孤身前往台北尋找工作，似乎準備重新開始，卻在街頭意外撞見一個讓他全身僵住的背影。那姿態、那氣息，像極了江曉彤。壬曜幾乎是本能地追上前，彷彿只要再靠近一步，他就能把失去的人找回來。

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

然而當她轉身，映入眼簾的卻是一位完全陌生的女子。一名視障者，語氣溫柔卻保持著明顯界線，她自我介紹自己叫夏天晴（柯佳嬿 飾）。就在兩人即將各走各路的瞬間，壬曜的視線卻被她指尖上的「蝴蝶刺青」狠狠抓住。

那個圖案，和曉彤身上完全一樣。這是一種巧合？還是某人刻意留下的訊息？壬曜震驚到說不出話，而畫面也在他那個難以消化的表情上戛然而止，第一季就此收官。

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

第二季將聚焦於三條線：壬曜的復仇、曉彤的真相，以及夏天晴的介入。隨著劇情推進，「三人之間的連結」將一一浮現，答案可能比想像中更殘酷，也更撕心裂肺。

#夏天 #劇情 #療癒 #台劇 #第二季 #如果我不曾見過太陽

2025-11-19 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 女子漾／編輯許智捷
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

2025-12-02 廖嘉紅

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】

「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：

『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」

🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？

他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。

但國稅局只回一句：

📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」

這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？

---

【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】

國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。

只要碰到👇

📊 股票

🚗 五年內車輛

🏠 持分不動產

🔐 保管箱

💸 死前 2 年內贈與

🏦 多銀行帳戶金流

就只能走人工審查。

👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。

而且

📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明

📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）

---

【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】

🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。

你看這些項目：

* 🚗 兩台車

* 🏠 土地持分

* 📈 員工認股、興櫃

* 🔐 保管箱

* 💸 存款變動

* 🏚 不動產共有

這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣人正常生活就長這樣。

---

【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】

① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票

很多家庭以為只是「一點股票」。

但真正讓系統跑不動的是👇

員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。

遺產稅申報時，我們必須提供

* 死亡日持股餘額

* 面額資料

* 死亡日公司資產負債表

還有......

---

② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年

台灣家庭最常見的情況👇

* 孩子一台

* 爸媽一台

* 但兩台都掛在媽媽名下

長輩一過世：

⚠️ 全部算遺產

⚠️ 而且無法試算

車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值

👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?

---

③ 🏠 不動產持分、多人共有

最常見的台灣家庭場景👇

* 土地持分

* 房子不同人持有

* 早期親戚一起買

* 老房子多人共同擁有

只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。

這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。

---

【我看到這張表的第二個感覺】

💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數

你以為的小動作👇

* 為省保費把車掛在爸媽名下

* 股票帳戶沒整理

* 兄弟姊妹一起買房

* 死前匯款沒留紀錄

* 不動產持分擺著沒處理

* 下市股票放到大家忘記

到了國稅局就是：

❌ 不能試算

❌ 不能自動

❌ 不能省略

---

【第三個感覺】

⚠️ 遺產稅不是算，是查。

國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」

所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。

---

【第四個感覺】

🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。

這也更凸顯👇

👉 顧問的價值不是報稅

👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。

---

【國稅局公告：20 項無法試算情況】

01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期

02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋

03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券

04. 金融機構貸款金額超過７００萬元

05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年

06. 被繼承人遺有其他財產

07. 存款資料換算短差超過500萬元

08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額

09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產

10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元

11. 被繼承人遺有金融機構保管箱

12. 非屬配偶與子女繼承案件

14.被繼承人遺產稅有申報紀錄

15.持有國外證劵及衍生性商品

16.被繼承人遺有信託財產項目

17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價

18.申請人已拋棄繼承

19.配偶、子女無身分證統一編號

20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定

👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」

---

【你家最容易踩到哪一項？】

很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。

你覺得你家最容易遇到哪一項？

A. 未上市／下市股票（或員工認股）

B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年

C. 不動產持分、房地不同人持有

D. 其他（歡迎留言)

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣家庭本來就長這樣。

---

【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。

#R姐活生生真實分享

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#遺產稅 #遺產繼承 #國稅局查稅

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

2025-12-07 女子漾／編輯張念慈
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇認罪之罪》一上線就壓出一股陰鬱氣場：丈夫慘死、妻子被當成兇手、監獄裡的「魔女」開出一個瘋狂交換條件「我幫妳認罪，但妳得替我去殺人。」加上全道嬿金高銀兩大影后級演技對決，難怪被各大外媒點名為12月必追韓劇之一。以下整理首播前5集的整體評價、劇情走向與主要角色介紹，讓你一次看懂為什麼必追。

《認罪之罪》首播評價：節奏陰冷壓迫、兩大影后撐起整部戲

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

1 首播口碑：好評集中在「演技」和「壓迫感」

韓媒與國際媒體普遍給出中上評價，有評論打出約 3.5 分的成績，認為這部劇雖然不是那種爽度爆表型懸疑片，但在氣氛營造與角色心理描寫上非常紮實，尤其是全道嬿的壓抑崩潰、金高銀的冷靜瘋勁，幾乎撐起整部戲的張力。

2 題材狠：不是單純「誰殺了丈夫？」而是「誰被社會選來當罪人？」

故事起點看似是一起「丈夫遇害案」，但劇集真正想盯緊的是三個字：自白、代價。誰的自白被相信？誰的痛苦被忽略？當媒體與大眾輿論搶在法院之前給出「定論」時，法律真的還有空間查真相嗎？這一點也被不少國外影評點出，是本劇最有力的核心。

3 節奏風格：偏慢熱，但細節越看越毛

前 2 集節奏相對慢，花很多時間在「觀察安允秀」：她為何在葬禮上一直微笑？為什麼看起來一點也不像剛失去丈夫的人？導演刻意讓觀眾跟著檢察官、警察一起用偏見看她，然後再慢慢戳破這些「常態想像」。

如果想找的是破案爽劇，可能會覺得進度偏慢；但如果喜歡心理線＋人性解剖，從第三集之後會開始越陷越深。

4 氣質定位：黑暗系女性雙主線

從導演、編劇到選角可以看出，《認罪之罪》不想拍成只是「女版辦案劇」，而是刻意把兩個女人推到極端情境裡，讓她們在「被懷疑、被定罪、被逼到牆角」之後做出超出常理的選擇。

這種「女性角色被逼瘋到開始反擊」的路線，對喜歡《小女子》、《黑暗榮耀》這類作品的觀眾來說，非常對胃口。

《認罪之罪》分集劇情整理：第 1～5 集發展

以下劇情包含第 1～5 集完整內容，請自行斟酌閱讀。

第 1 集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

故事從 2017 年的婚禮開始，安允秀、李基大在親友祝福下成為夫妻，看似平凡的家庭人生正式啟動。時間一跳到 2022 年，允秀驚慌報警，說丈夫倒臥血泊、頸部遭利器刺傷。葬禮上，她不合時宜的微笑與華麗服裝立刻被警方盯上，警方以「協助調查」之名把她留在警局一整天。

眼看羈押時間將至，檢察官白東勳被叫來「救場」，雖然沒有直接證據，他仍對允秀的舉止充滿懷疑，開始跟蹤她的日常。另一方面，凶器上出現李基大後輩李書媛的血跡，警方安排兩人在咖啡廳見面，白東勳在一旁觀察兩人的眼神與對話。當李書媛的不在場證明被確認後，警方轉頭鎖定允秀，逮捕她並由白東勳親自訊問，提出「因為外遇而起殺意」的推理，但允秀完全否認。

最終，她仍被收押，並在回憶中想起案發當晚在工作室門外曾看見一個黑衣連帽人影。法院最後判她無期徒刑，而畫面另一頭，一間房子裡倒著兩個口吐白沫的人，還有一名盯著新聞看完判決的女人，為另一條案件線埋下伏筆。

第 2 集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

在法庭上，允秀在最後關頭仍堅稱自己不是兇手。此時，另一個命案發生：牙醫夫妻被殘忍殺害，兇手牟恩留在現場等警察來抓。她在偵訊中冷靜到近乎詭異，每一個回答都條理清楚，讓警方開始懷疑她有反社會人格。押送她前往拘留所時，記者問起死者留下的兒子，她回了一句近乎詛咒的話：「你一定也知道，你爸媽不是什麼好人。」

與此同時，在獄友的挑釁下，允秀選擇用撞牆自傷來逃避騷擾，也因此被送往禁閉室。而牟恩進監獄後馬上挑起衝突，成功讓自己被調去禁閉室，位置就安排在允秀隔壁。兩人在牆壁之間開始接觸，牟恩提出一個令人毛骨悚然的提案：她願意在法庭上承認「李基大是她殺的」，替允秀背罪，條件是允秀出獄後必須殺掉牙醫夫妻的兒子。

牟恩接著要求以陪審團審判，開庭當天不只坦承殺害牙醫夫妻，還當眾說出「允秀丈夫也是她殺的」，全場震驚。回到拘留所，她在操場上遠遠對允秀喊了一句「加油」，像是在提醒她交易正式開始。

第 3 集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

牟恩的自白讓案件發生巨大逆轉，允秀名義上洗清了「殺夫兇手」的罪名，卻讓負責辦案的檢察官與警方顏面無光。白東勳不願服輸，一面調查牙醫夫妻案，一面持續懷疑這是一場精心策畫的「共犯遊戲」。允秀與牟恩短暫同車外出調查，過程中牟恩刻意用言語刺激她，逼得允秀情緒失控、直接撲上去咬她一口，表面看來像是不共戴天的仇敵，其實卻幫她們掩護了先前在禁閉室的接觸。

白東勳親自訊問牟恩，要求她完整說出殺害李基大的經過，牟恩像背劇本一樣，把每個細節講得天衣無縫，聽起來可信度極高，但也正因為「太完美」，反而讓白東勳更加起疑。他開始翻遍兩人關過的牢房、禁閉室，甚至要求做全身檢查，就是想找到她們串通的證據，卻一無所獲。

此時，一名不甚起眼的律師張正久接下允秀的案子，決定從程序與證據面替她反擊。牟恩被拉去做測謊測驗，嘴上說自己從未與允秀接觸，讓白東勳怒不可遏，甚至干擾到測驗，導致結果作廢。案件仍無突破，允秀則暫時得以從拘留所獲釋。

第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

面對媒體追問與輿論壓力，檢調高層對外放話「絕不容許兩名罪犯玩弄司法」，白東勳雖被調職，卻被私下交代要繼續追查真相。出獄後的允秀表面上回到了家，實際上仍戴著電子腳鐐、家裡裝了監視器，全城都在盯她的一舉一動。

牟恩則由律師陳永仁負責，她拜託律師幫忙轉交一封信給允秀，裡面清楚寫著：無論允秀在人外做什麼，她都看得到，如果在她開庭前還沒動手殺掉牙醫夫妻的兒子，她就會翻供，把一切推回到原點。

允秀開始查那個兒子的下落，卻越查越不安，因為她意識到這筆交易不只是「要不要殺人」而已，而是女兒的未來、她的人生聲譽全部綁在一起。更可怕的是，她開始察覺身邊似乎有人跟蹤，某晚甚至看見黑衣連帽人站在家門外、企圖闖入。她不顧腳上的電子腳鐐衝出去追人，警報大響，警車趕到現場，黑衣人趁亂消失，允秀則被壓制在地，再一次被當成「問題人物」對待。

第 5 集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

允秀追逐黑衣人的同一時間，監獄裡也出事了──被關在禁閉室的牟恩竟然離奇失蹤，全體人員被迫展開大搜索，最後在醫護室找到她。警方對允秀態度依舊強硬，打算以違反電子腳鐐規定再次拘留她，直到律師陳永仁提出監視器畫面，證明當時確實有黑衣人試圖闖入她家，才讓警方態度軟化。

允秀回到亡夫工作室，試圖從舊照片、舊物中抽絲剝繭，想到李書媛曾與丈夫有曖昧，但鄰居只說她最近拖著行李說要去旅行後就消失了，留下新的問號。白東勳從警方監視畫面中看見允秀自言自語說「那個人殺了我丈夫」，他的懷疑再度被點燃。這一回，他直接去面對牟恩，指出兩件事的時間點高度重疊：有人闖進允秀家那晚，牟恩在監獄裡也玩了一場「消失戲碼」，兩邊彷彿遙相呼應。

牙醫夫妻命案正式開庭時，牟恩再次在鏡頭前留下詭異的「無聲口型」，白東勳看出她在向某個人傳話，開口質問她是不是在威脅誰。牟恩不閃不躲，只丟下一句：「時間不多了，別動歪腦筋。」這句話聽在允秀耳裡像最後通牒，也預告她離「真的動手殺人」只剩一步之遙。

《認罪之罪》演員與角色介紹

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

全道嬿飾演的安允秀，表面上是個溫柔低調的美術老師兼妻子，實際上早就被生活壓得傷痕累累。丈夫離奇被殺，她立刻從受害者家屬變成第一嫌疑人，在警局、法院、媒體與網路上被不斷拆解、評論。

她在葬禮上「笑錯地方」的行為，成了所有人定罪她的理由之一。全道嬿把那種「被逼到牆角還要裝沒事」的精神狀態演得非常細膩，首播幾集中，觀眾會一度懷疑她到底是不是兇手，又會在她崩潰的瞬間突然心軟，這種搖擺感正是角色的魅力所在。

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

金高銀飾演的牟恩，在獄中有「魔女」的稱號。她是牙醫夫妻命案的兇手，卻對自己的犯罪過程講得像在講別人的故事，冷靜、精準又帶著一種近乎玩味的語氣。她主動提出代替允秀認罪，說自己願意扛下殺夫罪，只要允秀願意在外面替她完成未竟之事。

她看似只是想報仇，實際上卻更像是某種「制度的反撲」：她很清楚輿論怎麼運作，也知道如何操控「自白」這件事，讓真相變成可以被交易的商品。

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

朴海秀飾演的白東勳，是那種自信、敏銳、相信邏輯與經驗的檢察官。一開始他把允秀視為標準的「殺夫嫌疑人」，也很習慣用社會常識去拼湊動機與情節，但隨著牟恩自白、案件急轉直下，他被迫承認事情絕對沒有那麼單純。

他一邊不願承認自己看錯人，一邊又被允秀與牟恩的矛盾行為勾起好奇心，於是他成了觀眾的某種代言人，既不想放過任何疑點，又不敢輕易對任何人下定論。

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

陳善圭飾演的辯護律師張正久，登場時存在感不算強烈，但越看越關鍵。他不是那種只會耍帥的律師，而是非常清楚「真相」和「勝訴」之間距離的人。他看見的是一個被整個系統放棄的女人，所以選擇站在她身邊替她說話。對張正久來說，真正需要對抗的，從來不只是檢方，而是整個已經先入為主、迫不及待想看到血的輿論環境。

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

李基大是案發中心，卻在死後才慢慢被揭開真面目；牙醫夫妻的兒子，是牟恩指名的「必須死的人」，卻暫時還沒有正面出場，就已經成為所有人盤算的目標；李書媛、具熙英等角色則分別代表不同類型的「旁觀者」。有人說錯一句話害別人被網路公審，有人選擇逃走不面對。這些人加起來，才拼出這部劇真正的怪物：不是某個人，而是整個冷酷的環境。

#交易 #劇情 #韓劇 #金高銀 #全道嬿 #認罪之罪 #Netflix

事業強運擋不住！2025年末工作運爆棚5大星座：巨蟹、金牛終於苦盡甘來

事業強運擋不住！2025年末工作運爆棚5大星座：巨蟹、金牛終於苦盡甘來

2025-11-27 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK

11月27日，土星在雙魚座恢復順行，象徵著過去那一段被考驗、被拖延的努力，終於迎來回報期，根據艾菲爾老師的解析，哪五個星座來說，無論是升職、加薪事業上能被肯定呢？一起往下來看看吧！

摩羯座 ： 重回掌控核心，腳踏實地終被看見

過去你默默處理細節、策劃流程，也許曾被忽略。但如今，那些「被看不見的努力」開始成為團隊的核心價值。順行的土星為你注入穩定能量，讓你的規劃力、判斷力與責任感被上司和同事真正重視，建議主動爭取參與關鍵專案，尤其和東南方年長、資深的同事合作，有機會成為你的貴人。只要腳步穩、態度專業，摩羯將成為團隊不可或缺的中堅力量。

圖片來源：TvN Drama FACEBOOK
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK

雙魚座：專業加分，舊案新機會悄然浮現

過去可能因進度拖延、資源不足，讓你的努力被擱置。但隨著土星順行，那些卡關的專案會重新啟動，之前的延宕也將轉化為新的機會。無論是技能、知識、還是溝通協調能力，你的改進與成長都讓人眼前一亮。年底前，有機會接到重要任務，甚至迎來升遷可能。特別留意來自西北方主管或資深同事的支持，只要保持穩健步伐，魚座將以專業為自己打開下一道大門。

圖片來源：TvN Drama FACEBOOK
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK

巨蟹座： 責任加持，角色地位穩固升級

近期工作雖然壓力倍增、責任加重，但這正是你證明可靠與專業的最佳時機。無論是專案細節、團隊協作、突發狀況處理，你都能展現穩定與耐心，成為他人倚靠的後盾。順行的土星讓你在團隊中的形象提升，合作與信任感加強，尤其是來自正北方的主管或資深同事，可能給你重任或升遷機會。只要持續認真對待每一項任務，巨蟹座的地位將穩固，為明年鋪好發展基礎。

射手座 ：目標清晰，舊案新案全面啟動

過去因方向不明或動力不足，你的計畫可能停滯或延後。現在，土星順行帶來耐性與穩定，讓你在行動力與節奏感之間找到平衡。工作節奏重新排列，目標變得清晰可見，不妨主動與東北方的合作夥伴或主管合作，他們可能成為你的伯樂，專注在計畫落地與執行上，年底前就能看到顯著成果，讓你的職場表現亮眼、進度飛快。

圖片來源：TvN Drama FACEBOOK
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK

金牛座： 穩紮細做，讓實力慢慢說話

金牛一向重視細節與實務，習慣一步一腳印地前進。現在，土星順行讓過去那些耐心耕耘的成果逐漸浮上檯面，無論是專案完成度、報告品質，還是業績表現，都有機會被上司看見，甚至帶來升遷或加薪。特別留意南方同事或主管，他們可能成為你職場資源與引導的重要來源，只要繼續穩健地完成每一項任務，金牛座將在年底前明顯感受到「靠實力被看見」的喜悅，也將收穫職場口碑與實質回報。

圖片來源：TvN Drama FACEBOOK
圖片來源：TvN Drama FACEBOOK

#星座運勢 #12星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

18+