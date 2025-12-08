2025-12-08 11:12 女子漾／編輯周意軒
棒棒糖小煜5年婚姻告吹！演藝圈離婚潮再掀熱議：盤點8位「好聚好散代表」一次看
今年娛樂圈的情感版面可說是風起雲湧。就在外界以為年末終於能喘口氣時，棒棒堂成員楊奇煜（小煜）今早正式宣布與圈外老婆言言離婚，結束5年婚姻。他以一段平和且深刻的聲明，為這段關係劃下成熟但不失溫度的句點，也讓「好聚好散」四個字，再度成為演藝圈最受關注的關鍵詞。
小煜透露，兩人已於9月和平離婚，過程中沒有撕裂、沒有衝突，只有在多次深度談話後做出的共同選擇。他強調「關係改變，但愛家人的心不變」，未來依然會以家人的形式支持彼此，盼外界給予空間。他也否認婚姻中有過爭執，認為真正的分開，是因為各自的人生需要新的節奏。
而在一波接著一波的明星離婚消息中，哪些藝人選擇溫柔轉身、體面告別？以下整理 8 組近年的「好聚好散代表」，重新審視每段關係的選擇與風景。
徐若瑄 & 李雲峰：九年婚姻體面落幕，聯合聲明維持風度
徐若瑄與新加坡富商李雲峰在2013年因電影合作相識，隔年閃婚，育有1子與2名繼女，看似完美的跨國家庭卻仍走到分岔路。2023年12月證實已簽字離婚，兩人共同表示「盡了最大努力仍無法克服差異」，決定理性、平和地終止關係。整起事件雙方零指責、零爆料，在娛樂圈中極具代表性。
章子怡 & 汪峰：八年婚姻後的冷靜選擇，仍以家人形式相互支持
章子怡與汪峰2015年結婚，婚後育有一子一女，還共同撫育汪峰前段婚姻所生的「小蘋果」，一家五口形象深植觀眾心中。今年10月兩人突然宣布離婚，聲明中特別強調「分離不代表辜負」，明確指出未來仍會以不同方式在彼此生活中存在。
這種成熟處理方式，讓兩人躋身「和平分手模範」行列。
周孝安 & 陳天仁：用「新的相處模式」定義家人關係
周孝安2021年與小9歲的陳天仁閃婚，婚後迎來女兒 Katie，一度被視為演藝圈的甜蜜家庭代表。但今年4月雙方證實離婚，共識是「好聚好散」。
兩人表示，雖然不再以夫妻名義相處，但仍是孩子永遠的父母，會以新的方式陪伴小胡椒成長——這種避免撕裂的家庭安排，也讓他們成為和平離婚的典範之一。
藍正龍 & 周幼婷：面對失衡的勇氣，選擇誠實結束九年婚姻
藍正龍與周幼婷2014年因戲結緣，婚後育有1子1女。直到今年6月被目擊兩人騎共享自行車去辦離婚，消息震撼外界。
藍正龍承認自己「不太成熟」，也坦言長期以來逃避面對關係的問題。雖然令人惋惜，但兩人始終保持尊重，不互相責難，也是近年相對平和的離婚案例。
小禎與整形外科醫師李進良2005年結婚，婚後育有一女，然而多年來婚姻不斷傳出爭吵、分居與外遇風波。兩人歷經多次嘗試挽回，最終仍選擇在2020年正式離婚。儘管情感走得坎坷，小禎後期受訪時多次強調「沒有怨恨」，近日兩人同台錄製Podcast節目《禎甄要chat內》，分享這段時間的心路歷程。李進良大讚小禎離婚時有度量不計較，雙方也互相祝福。
趙麗穎 & 馮紹峰：低調離婚、共同育兒，被大陸網友視為文明分手代表
趙麗穎與馮紹峰因合作《西遊記女兒國》《知否？知否？應是綠肥紅瘦》擦出愛火，2018年登記結婚，隔年迎來兒子「想想」。2021年兩人突然官宣離婚，聲明僅一句「日子很長，過去很好，願未來更好」。沒有指責、沒有腥風血雨，離婚後也共同撫養孩子，被視為中國娛樂圈「最體面分手範例」之一。
陳妍希 & 陳曉：昔日「神仙眷侶」回歸理性，結束七年婚姻
陳妍希與陳曉因合作《神鵰俠侶》假戲真做，2016年舉辦世紀婚禮，並育有一子，一度被譽為兩岸童話CP。不過婚後多年陸續傳出婚變消息，今年6月正式證實離婚。兩人強調會共同撫養孩子，不再回應外界揣測，以平靜語氣為這段高曝光度婚姻畫上句點。
Selina（任家萱）與張承中：和平結束11年關係，彼此仍保留祝福
Selina與律師張承中2004年相識、2011年步入婚姻，但因生活方式與價值觀差異，感情逐漸走向終點。2016年兩人宣布離婚，強調沒有背叛與第三者，只是性格不合、努力過後仍無法前進。至今雙方仍維持友好互動，Selina也多次公開感謝前夫曾陪伴她度過燒傷復健最艱難的時期，是華語娛樂圈極具代表性的「好聚好散」典範。