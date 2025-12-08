2025-12-08 09:04 享民頭條
《潛行》12/20臺東美術館登場 南島國際美術獎首獎藝術家尹子潔、周代焌、廖昭豪展演
記者/李明真報導
臺東美術館將於2025年12月20日至2026年2月1日，盛大推出特展《潛行》（Stealth）。本展將展出三位2022年「南島國際美術獎」首獎藝術家：尹子潔、周代焌與廖昭豪的精彩作品。展覽由資深策展人胡朝聖領銜，並偕同策展人陳斯吟共同策劃。
南島藝術獎首獎得主 展現實踐成果
「南島國際美術獎」由臺東縣政府創立，是臺灣連結南島文化與當代藝術的重要橋樑。該獎項歷經轉型，已成為鼓勵藝術家走入臺東、與在地文化真實互動的重要平台。本次展出的三位藝術家：尹子潔、周代焌、廖昭豪，正是2022年度的首獎得主。此特展即是當年獎項的具體實踐與成果展現，策展團隊以此三位藝術家的得獎創作為基礎，進一步發展策劃而成，也體現了臺東縣政府對於持續支持藝術創作的重視。
以潛行姿態 揭示被遮蔽的敘事
展覽以「潛行」為題，即是策展人為回應此三位藝術家創作中所共同呈現的獨特姿態。策展人胡朝聖指出，「潛行」並非退隱，而是一種積極的實踐。它描述了藝術家如何潛入歷史、文化與環境的縫隙中，試圖揭露那些在主流敘事下，可能被遮蔽或忽略的真實。這種姿態既是敏銳的觀察，也是一種溫和而堅定的抵抗。
三位藝術家的潛行路徑
三位藝術家以各自的創作路徑回應「潛行」主題：尹子潔從花蓮駐村時觀察到的「三腳狗」出發，以影像與裝置，將動物斷肢卻堅毅的身體狀態，巧妙連結至南島語族面臨文化斷裂與抵抗的隱喻。周代焌如同歷史考古學家，讓土地成為載體，承載歷史中被消失的聲音，揭開文化與地景如何在時間中不斷移動與重組。廖昭豪則聚焦東海岸的人造地景，他以獨特的「紙漿」翻模手法，重製消波塊等工業產物，深刻揭示人造與自然間既共生又矛盾的複雜關係。
跨代策展 邀請全民共同潛行
本次展覽由策展人胡朝聖邀請陳斯吟擔任偕同策展人，共同擘劃，不僅為展覽注入新視角，更展現了資深策展人提攜後進、培養年輕策展實踐的傳承精神。臺東美術館誠摯邀請各界親臨現場，跟隨藝術家的引導，化身為潛行者，一同探索主流敘事之外的複數故事。展覽期間將舉辦藝術家導覽等系列活動，詳細資訊請密切關注臺東美術館官方網站：https://tm.ccl.ttct.edu.tw/。
展覽資訊
展覽名稱：潛行
策展人：胡朝聖
偕同策展人：陳斯吟
展覽統籌：周柏叡
參展藝術家：尹子潔、周代焌、廖昭豪
展覽日期：2025年12月20日至2026年2月1日
開幕時間：2025年12月20日14:00-15:00
展覽地點：臺東美術館（臺東市浙江路350號）
開放時間：週二至週日09:00-12:00；13:30-17:00（週一休館）
主辦單位：台東縣政府
策劃單位：胡氏藝術
