【選書】從年長者的「性」 看見慾望背後的情緒與需求—《心理師，救救我的色鬼老爸》

2025-12-09 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
心理諮商，是很個人的事，是因著自己與生命的好奇，自己決定往內在走去，生命的探詢才會發生。
而性諮商，是透過性，探尋自己，也穿透世人的眼光，甚至自己也深深認同著的評價，要能從其中看見自己，並願意朝自己走去，這並不是一趟容易的旅程。


性慾應該到幾歲才會停止？性除了慾望之外，又代表了什麼？對於一般台灣民眾而言，或許是教育使然，「性」從來都令人難以啟齒，儘管偶爾會出現過度誇大的性能力話題，對於「性」或許大部分的人都是一知半解。然而，比起行為本身，「性」同時建構在一個人如何面對關係的基礎上，甚至能夠反映當下的心理狀態，因此如何正視「性」的意義，或許是所有不分年齡層的人，都必須開始學習的重要技能。


《心理師，救救我的色鬼老爸》由心理師呂嘉慧所著，光看書名或許會認為這是一本關於「矯正性犯罪」的書籍，但實際上卻是一位性諮商師，藉由一位年長者學會探索「性」，並藉此解開與家人心結的過程。


第一本性諮商臨床小說 以虛構內容談最真切的議題


故事主角陳先生，因為會在公園搭訕異性、去按摩店、觀看直播等，被已經步入中年的子女們認為是「老不修」，並逼迫他與心理師進行諮商療程。然而，那些被子女認為「豬哥」的行徑，實際上卻是他轉移悲傷的媒介。藉由心理師的幫助，陳先生從一開始只關心性技巧，到後續開始面對過去想逃避、害怕面對的家庭問題，並且學會看見隱藏在「性」背後，自己真正的情感與珍視的人事物。


此時我也懂，七十五歲的老先生為何是第一本的主角。他彷彿拉開了性的序幕，展現了性在生命中的宏觀視野、從生命在發展中被形塑的歷程，以及人在死亡面前，求一個與自己和解的機會。
他帶出了我對性的理解：性，可以身體慾望的紓解，也可以在自我、關係、慾望中交織，埋藏了宇宙運行的道理，是人終其一生的探尋。

「性」從來就不只是慾望而已


「老人的性」或許是《心理師，救救我的色鬼老爸》最引人入勝的部分，就如同身心障礙者等族群，當我們不是其中一員時，總會假設對方是「無性」的。儘管虛構的內容或許讓諮商過程看起來有點太過順利（例如陳先生總是能夠清楚表達自己的想法），心理師的OS有時也會干擾到閱讀的節奏，但在短短的10個章節中，讀者就像是一起經歷了一場心理諮商，不只剖析了心理師在進行諮商時的思路，同時也讓讀者對於「性」有更加廣闊的理解。


從不談「性」的我們 最應該學習的一門人生課題


在與性有關的影視作品中，Netflix影集《性愛自習室》大概是許多人會想到的，除了讓觀眾更加理解「性」的複雜與多元，甚至就連諮商師本人似乎也總是處於學習的階段，只是稍微領先其他人。而《心理師，救救我的色鬼老爸》作為台灣第一本性諮商臨床小說，或許也能讓更多人了解「性」並不是洪水猛獸，而是理解自己內心必須學會的一道人生課題。

#小說 #生命 #性教育 #好書推薦 #心理諮商

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 11:17 女子漾／編輯許智捷
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

2025-12-02 13:00 廖嘉紅

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】

「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：

『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」

🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？

他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。

但國稅局只回一句：

📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」

這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？

---

【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】

國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。

只要碰到👇

📊 股票

🚗 五年內車輛

🏠 持分不動產

🔐 保管箱

💸 死前 2 年內贈與

🏦 多銀行帳戶金流

就只能走人工審查。

👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。

而且

📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明

📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）

---

【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】

🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。

你看這些項目：

* 🚗 兩台車

* 🏠 土地持分

* 📈 員工認股、興櫃

* 🔐 保管箱

* 💸 存款變動

* 🏚 不動產共有

這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣人正常生活就長這樣。

---

【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】

① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票

很多家庭以為只是「一點股票」。

但真正讓系統跑不動的是👇

員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。

遺產稅申報時，我們必須提供

* 死亡日持股餘額

* 面額資料

* 死亡日公司資產負債表

還有......

---

② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年

台灣家庭最常見的情況👇

* 孩子一台

* 爸媽一台

* 但兩台都掛在媽媽名下

長輩一過世：

⚠️ 全部算遺產

⚠️ 而且無法試算

車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值

👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?

---

③ 🏠 不動產持分、多人共有

最常見的台灣家庭場景👇

* 土地持分

* 房子不同人持有

* 早期親戚一起買

* 老房子多人共同擁有

只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。

這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。

---

【我看到這張表的第二個感覺】

💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數

你以為的小動作👇

* 為省保費把車掛在爸媽名下

* 股票帳戶沒整理

* 兄弟姊妹一起買房

* 死前匯款沒留紀錄

* 不動產持分擺著沒處理

* 下市股票放到大家忘記

到了國稅局就是：

❌ 不能試算

❌ 不能自動

❌ 不能省略

---

【第三個感覺】

⚠️ 遺產稅不是算，是查。

國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」

所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。

---

【第四個感覺】

🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。

這也更凸顯👇

👉 顧問的價值不是報稅

👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。

---

【國稅局公告：20 項無法試算情況】

01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期

02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋

03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券

04. 金融機構貸款金額超過７００萬元

05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年

06. 被繼承人遺有其他財產

07. 存款資料換算短差超過500萬元

08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額

09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產

10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元

11. 被繼承人遺有金融機構保管箱

12. 非屬配偶與子女繼承案件

14.被繼承人遺產稅有申報紀錄

15.持有國外證劵及衍生性商品

16.被繼承人遺有信託財產項目

17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價

18.申請人已拋棄繼承

19.配偶、子女無身分證統一編號

20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定

👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」

---

【你家最容易踩到哪一項？】

很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。

你覺得你家最容易遇到哪一項？

A. 未上市／下市股票（或員工認股）

B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年

C. 不動產持分、房地不同人持有

D. 其他（歡迎留言)

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣家庭本來就長這樣。

---

【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。

#R姐活生生真實分享

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#遺產稅 #遺產繼承 #國稅局查稅

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

2025-12-03 13:03 女子漾／編輯ANDREA

最近娛樂圈再掀熱議，焦點人物是以清冷古典氣質著稱的女星陳都靈。她原以《左耳》《鳳囚凰》《與鳳行》等作品穩坐「古裝女神」寶座，卻因海外靈媒與社群帳號接連發表「通靈」內容而被捲入莫須有的陰謀論，導致網路輿論紛紛議論。

這事從上個月開始發酵，美國靈媒Kandis Starr在YouTube直播中連爆猛料，說陳都靈被困在啟皓藝術館，遭強行灌藥、毆打，甚至即將被「獻祭」， 消息一出，全網震動，粉絲也跟著擔心，網友也開始深度調查，連工作室都罕見發文澄清12月行程，試圖澄清這些傳聞。

事情得從大陸男星于朦朧9月墜樓說起，那案子疑點重重，官方結案後，網路陰謀論卻越燒越旺，牽扯出天娛傳媒的黑歷史，近期，靈媒圈子跟進，Kandis Starr在11月22日第四次通靈于朦朧時，突然感應到陳都靈的「求救訊號」。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

她描述，陳都靈目前處於昏迷邊緣，反覆被綁架者虐待，過程中還聽到疑似她的哭喊：「希望大家多關注、多曝光！」更嚇人的是，靈媒預言12月5日是獻祭日，網友立刻聯想到某高層人物生日撞期，猜測背後有大人物操盤。 同一時期，TikTok上的「東方神官」也發文，稱陳都靈和郭俊辰都「已經不在了」，靈魂跟于朦朧團聚，簡直像恐怖片劇情。

陳都靈工作室回應

陳都靈工作室也在微博po出12月行程表：16日、19日、23日都有公開活動，像是品牌發布會和直播，表示陳都靈目前一切安好狀態，粉絲鬆口氣，但質疑聲浪沒停，有人扒出她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。 YouTuber蓓姨在《蓓姨California Life》頻道轉述這些細節，強調陳都靈和于朦朧關係密切，可能知曉太多內幕，才被滅口，根據報導指出，說最新通靈顯示陳都靈上週已被殺，搏鬥過程拍成暗網直播賣錢，下個目標還點名姓「胡」。 這些說法雖沒官方證實，卻讓陳都靈熱搜居高不下。

圖片來源：陳都靈工作室 微博
圖片來源：陳都靈工作室 微博

她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)
她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)

回頭看陳都靈的星途，她出道八年，從清純學生妹蛻變成古裝天花板，2013年憑電影《左耳》爆紅，飾演害羞女孩小鹽，票房破5億，陳都靈一炮而紅，被譽為「新生代四旦之一」。之後轉戰電視圈，在古裝／古風劇領域展現強烈的辨識度與可塑性，2023 年播出的 長月燼明 中，她以配角身份參與，雖非主線，卻憑借古風扮相與氛圍感吸引注意，期於 2025 年播出的 雁回時，她擔任女主角「莊寒雁」，演繹女主從被拋棄、浴火重生到復仇翻身的故事，成功從過去「綠葉配角」身份轉型為主角，這些角色讓她圈粉無數，古裝扮相清麗脫俗，演技從青澀到爐火純青，難怪被封「古裝女神」。

為何稱她是「于朦朧第二」？

網上給陳都靈扣上「于朦朧第二」的帽子，主要源自靈媒連環爆料和時間線重疊。于朦朧墜樓後，陳都靈就頻頻被點名，第一波是「替身論」：網友比對她近期活動影片，發現下巴線條變粗、眼神空洞，不像本人，有人直指是高仿矽膠頭套冒充。 靈媒Kandis Starr更直球，稱陳都靈知曉于朦朧案內幕（如天娛傳媒黑幕），被囚禁灌藥，12/5獻祭日還藏「恐怖巧合」，網友腦補成權貴生日獻禮，蓓姨分析，兩人曾合作密切，陳都靈可能成證人，才遭滅口；加上郭俊辰也捲入，三人靈魂團聚的說法，讓這陰謀論像病毒傳播。 儘管工作室反擊曝光行程，但熱議不減，反倒讓更多人盯上她的下一次現身，到底是本人還是替身，目前依舊還只是傳言，尚未得到證實。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

#古裝 #粉絲 #于朦朧 #陳都靈

2025爛尾韓劇大點名！11部從神劇潛力變「浪費時間代表」《颱風商社》、《魷魚遊戲3》全上榜

2025爛尾韓劇大點名！11部從神劇潛力變「浪費時間代表」《颱風商社》、《魷魚遊戲3》全上榜

2025-12-01 12:43 女子漾／編輯張念慈
2025爛尾韓劇大點名！11部從神劇潛力變「浪費時間代表」《颱風商社》、《魷魚遊戲3》全上榜
2025爛尾韓劇大點名！11部從神劇潛力變「浪費時間代表」《颱風商社》、《魷魚遊戲3》全上榜

2025 韓劇市場火力全開，從《苦盡柑來遇見你》、《親愛的X》到《操控遊戲》，一度讓人以為今年會是「神劇大年」。只是話說在前頭：有幾部未播先轟動的超強卡司作品，等正式開播、播到結局，觀眾只剩一句「時間可以退嗎？」

以下整理出 11 部被韓媒、業界人士、觀眾集體點名「讓人失望、爛尾、看完像被偷時間」的2025韓劇。第一部當然就是討論度最高的《颱風商社》，其餘也都是聲量頗高卻評價翻車的代表。

2025爛尾韓劇1. 《颱風商社》：IMF 職場神劇潛力，最後被戀愛腦拖垮

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

李俊昊、金敏荷主演的《颱風商社》，以 1997 年亞洲金融風暴、中小企業在 IMF 風暴中求生為題，一開始憑著新鮮題材與細膩職場群像被看好能當「今年必看勵志神劇」。前半段寫資金週轉、出口談判、工人勞動處境，都相當扎實。

但到了後期，編劇野心越開越大，卻撐不起政治、國際壟斷等多條線，劇情變得鬆散拖沓，男主更被罵成「戀愛腦社長」，商戰線直接讓位給感情拉扯。結局用一種過度理想化、幾乎像新聞短片總結人生的方式收尾，韓網評論幾乎一面倒惋惜：「明明可以封神，硬生生寫成高開低走的爛尾代表。」

2025爛尾韓劇2. 《暴君的廚師》：穿越設定原本超香，結局一句「是秘密」惹怒全網

《暴君的廚師》潤娥搭檔小10歲男星！吻戲急飆收視。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥搭檔小10歲男星！吻戲急飆收視。圖片來源：Netflix

潤娥搭檔李彩玟的《暴君的廚師》，前期真的很有爆款潛力：米其林女主廚穿越到朝鮮，靠料理征服暴君的胃，慢慢牽動皇帝的心，宮廷權力與料理戰交織，甜度、張力都在線。

問題從大明使臣登場後開始失控，劇情節奏拖慢，權謀戲又寫得不夠精細，到了最關鍵的「穿越原理」與男主結局，編劇只留下一句「不重要，是秘密」，像是急著收工。許多觀眾追完整部只剩滿頭問號，直呼：「這種等級的收尾方式，根本是在消耗演員光環。」

2025爛尾韓劇3. 《暴風圈》：全智賢＋姜棟元夢幻卡司，也救不了邏輯崩壞

《暴風圈》劇照。圖/Disney+
《暴風圈》劇照。圖/Disney+

Disney+ 原創劇《暴風圈》光是卡司就足以掀桌：「國民女神」全智賢配上「韓國公共財」姜棟元，再加上《小女子》導演、編劇與《犯罪都市4》團隊的組合，原本被期待是又一部高質感愛情諜報劇。

實際播出後，觀眾卻被劇情搞到一頭霧水：政治線、暗殺線、國際陰謀線全部擠在一起，卻沒有一條說服力夠強；明明宣傳打著「愛情諜報」，真正的感情戲卻淡到像支線。結局更是收得亂七八糟，被韓媒點名為「大牌演員資源被最浪費的一部」。

2025爛尾韓劇4. 《十二使者》：東方十二生肖世界觀，硬生生拍成災難現場

《十二使者》劇照。圖片來源：Disney+
《十二使者》劇照。圖片來源：Disney+

馬東石暌違九年回歸小螢幕，聯手朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼，再加上台灣新生代演員雷嘉汭，《十二使者》一宣布卡司就封神。東方十二生肖化身守護人類的天使，理論上是超有梗的奇幻動作爽劇。

結果播出後，觀眾給的形容詞只有「混亂」和「尷尬」：劇本薄到不行，反派動機說不清，打戲卻又中二、假揮拳一清二楚，節奏還嚴重灌水。就連業界票選「2025 最爛韓劇」，《十二使者》都以高票拿下冠軍，有人甚至直接蓋章：「史上最糞韓劇之一。」

2025爛尾韓劇5. 《魷魚遊戲3》：最終章收視屠榜，口碑卻跌到谷底

《魷魚遊戲》第三季。Netflix提供
《魷魚遊戲》第三季。Netflix提供

作為 Netflix 史上指標級 IP，《魷魚遊戲》首季把「生死遊戲＋人性黑暗」玩到極致，從視覺到敘事都立下高標準。第二季開始口碑已經出現分歧，到了第三季，整體風向幾乎倒向「失望」。

《魷魚遊戲3》被批最大問題就在「老梗＋無新意」：遊戲設計缺乏驚喜，角色弧線重複、情感鋪陳流於表面，節奏也明顯拖沓。雖然靠著 IP 威力依舊衝出驚人網播數，但在韓網與粉絲論壇裡，這部幾乎被一致認定為「典型的賺最後一波的最終章」，也讓不少人感嘆：「第一季就完結的話，可能會被當成傳說。」

2025爛尾韓劇6. 《問問星星吧》：500 億太空愛情劇，硬生生變成「果蠅交配」迷因

《問問星星吧》劇照。圖: Netflix提供
《問問星星吧》劇照。圖: Netflix提供

李敏鎬與孔曉振這對頂級 CP，加上《雖然是精神病但沒關係》導演與《嫉妒的化身》編劇，tvN 斥資約 500 億打造《問問星星吧》，一度被視為 2025 年最有機會稱霸收視的浪漫喜劇。

誰知播出後，討論度全部被「果蠅交配」「太空受孕」等荒誕橋段洗版。太空站設定沒有被用來提升壓迫感，反而變成一堆鬆散橋段的背景板；男女主角姐弟戀火花不足，節奏又慢到讓觀眾三集就想棄劇。隨著收視跌到 tvN 週末檔歷史最低之一，網友總結得很狠：「500 億換來的是一個經典問句——錢到底花在哪裡？」

2025爛尾韓劇7. 《我的青春》：宋仲基回歸愛情劇，卻像穿越回十年前韓劇

《我的青春》海報
《我的青春》海報

《我的青春》是宋仲基時隔 8 年再演浪漫愛情劇，搭檔的是憑《The 8 Show》《浪漫的體質》圈粉無數的千玗嬉，幕後還是《Run On》編劇、《柔美的細胞小將》導演，看起來是標準「文藝愛情保證班」。

實際上卻是典型的「老派韓劇大集合」：車禍、絕症、身世梗全上，角色設定 35 歲，精神年齡卻像青春偶像劇。畫面氣氛雖然細膩，但劇情平淡、情緒堆疊不到位，收視也一直徘徊在 1～2% 區間。觀眾的感想很直接：「不是演員不好，而是劇本像是從十年前的資料夾裡翻出來。」

2025爛尾韓劇8. 《比天堂還美麗》：「奶孫戀」開局驚艷，卻被虎頭蛇尾拖垮

《比天堂還美麗》。圖片來源：JTBC drama
《比天堂還美麗》。圖片來源：JTBC drama

由金惠子、孫錫久主演的《比天堂還美麗》，以跨世代「奶孫戀」設定開場，透過一段溫暖又有點別扭的情感關係，談年老、遺憾與人生第二次青春。前幾集口碑極佳，被視為有機會接棒《我們的藍調時光》的療癒系代表。

可惜中後期開始失速，情節堆疊越來越煩躁，人物動機也變得不夠清楚，後段甚至出現情緒勒索與狗血支線，與前期細膩基調拉扯感很重。許多觀眾看完結局只剩可惜：「明明有條件當神劇，卻硬生生走進爛尾的路線。」

2025爛尾韓劇9. 《健將聯盟》：運動熱血爽劇走鐘，打戲越看越疲乏

《健將聯盟》。圖片來源：JTBC
《健將聯盟》。圖片來源：JTBC

朴寶劍繼《苦盡柑來遇見你》後的 2025 新作《健將聯盟》，找來金所泫、吳正世、李相二等實力派，金牌導演、編劇加持，本來被期待是集熱血、喜感與成長於一身的爽劇。

結果戲一開播，雖然初期拳擊場面看起來很燃，但後期打戲越來越無新意，節奏拖得觀眾直喊累。在台灣的平台又較小眾，討論度不高，只剩「為了寶劍撐到完結」的粉絲苦笑。總結一句話：卡司華麗、設定不差，卻被薄弱的劇本和節奏硬生生拉成一部「看完沒感覺」的作品。

2025爛尾韓劇10. 《我奪走了公爵的初夜》：土甜搞笑開局吸睛，魔改收尾惹毛原作粉

《我奪走了公爵的初夜》圖片來源：kbsdrama
《我奪走了公爵的初夜》圖片來源：kbsdrama

2PM 玉澤演搭配少女時代徐玄，《我奪走了公爵的初夜》一開始就靠「穿書到朝鮮」「先睡後愛」「追妻火葬場」等元素圈住一票觀眾，又甜又鬧的喜劇節奏讓不少人直呼很解壓。

但劇情到了後半，開始拚命加料宮鬥、陰謀線，原本輕快的喜劇步調被硬生生壓沉，節奏拖沓之外，結局更因為大幅魔改、情感線收不乾淨而惹怒原作粉與書粉。許多人一邊承認前幾集很上頭，一邊無奈評價：「最後幾集完全是把自己玩壞。」

2025爛尾韓劇11. 《新烏托邦》：殭屍題材也能拍到觀眾打呵欠的罕見案例

《新烏托邦》劇照
《新烏托邦》劇照

天團BLACKPINK成員Jisoo和被韓網譽為「年輕世代電影釘子戶」的男星朴正民，在《新烏托邦》主打防空部隊對抗殭屍的生存戰，本來預期可以走《屍速列車》《屍戰朝鮮》那種緊繃路線，又有軍隊元素加持，看起來很有發揮空間。

沒想到最終呈現出來的是「殭屍片卻看不到緊張」、「災難題材卻完全不焦慮」：節奏冗長、情節邏輯滿是吐槽點，連原本應該是笑點的橋段都顯得尷尬。女主角Jisoo演技也被韓網集體點名，很多人看到一半就宣判：「這部是連殭屍都救不了的劇。」

爛尾的不是演員，而是沒被好好對待的故事

從《颱風商社》到《十二使者》，這 11 部作品有個共同點：卡司幾乎都在「夢幻陣容」等級、題材也不乏創意或話題性，真正讓人失望的，多半是劇本收不攏、節奏失控、或為了「大格局」犧牲了角色與情感。

觀眾其實不怕小品、不怕冷門題材，也不一定要大製作、宇宙觀，只要故事邏輯站得住腳、情感說得服人，就能被記住。但一旦前期把期待值拉太高，最後卻用爛尾回應，自然會被列入「年度浪費時間清單」。

#十二使者 #颱風商社 #健將聯盟 #暴君的廚師 #魷魚遊戲3 #問問星星吧 #比天堂還美麗 #我奪走了公爵的初夜

防吐奶神器！GreySa 格蕾莎母嬰仰角枕好用到不可思議

防吐奶神器！GreySa 格蕾莎母嬰仰角枕好用到不可思議

#育兒 #漾漾來開箱 #好物推薦 #開箱 #嬰兒

萍姐愛分享 2025.12.09 13
【電影】救贖？地獄？這次將帶觀眾進入他們看見的世界—《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》

【電影】救贖？地獄？這次將帶觀眾進入他們看見的世界—《蒙上你的眼：逃出巴塞隆納》

#電影 #Netflix #劇情

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.09 16
【選書】從年長者的「性」 看見慾望背後的情緒與需求—《心理師，救救我的色鬼老爸》

【選書】從年長者的「性」 看見慾望背後的情緒與需求—《心理師，救救我的色鬼老爸》

#好書推薦 #性教育 #心理諮商 #小說 #生命

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.09 13
【選書】縱使是過江的泥菩薩 也能發揮撫慰人心的力量－《冬將軍來的夏天》

【選書】縱使是過江的泥菩薩 也能發揮撫慰人心的力量－《冬將軍來的夏天》

#好書推薦 #性侵 #小說 #夏天 #衝擊

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.09 12
【選書】用故事尋找廢墟般人生中的各種解答—《廢墟的故事》

【選書】用故事尋找廢墟般人生中的各種解答—《廢墟的故事》

#好書推薦 #人生哲學 #小說 #馬來西亞 #來台

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.09 10
【心理測驗】想在哪種小屋過聖誕？測出你最嚮往的理想生活模式

【心理測驗】想在哪種小屋過聖誕？測出你最嚮往的理想生活模式

#浪漫 #心理測驗 #內心 #自我成長 #療癒

女子漾／編輯張念慈 2025.12.09 89
《狙擊蝴蝶》李霧爆紅！5 件事認識周柯宇：創造營出身、擊劍冠軍、迪麗熱巴鐵粉？！

《狙擊蝴蝶》李霧爆紅！5 件事認識周柯宇：創造營出身、擊劍冠軍、迪麗熱巴鐵粉？！

#狙擊蝴蝶 #周柯宇 #陳妍希 #INTO1 #迪麗熱巴

女子漾／編輯許智捷 2025.12.09 101
《動物方城市 2》聯名手行動電源萌Q！雙12限量企鵝家族盲盒優惠只在這裡賣

《動物方城市 2》聯名手行動電源萌Q！雙12限量企鵝家族盲盒優惠只在這裡賣

#PINGU 企鵝家族盲盒 #聖誕交換禮物 #動物方城市 #送禮 #動物方城市2 #聯名 #行動電源

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.09 35
2026跨年煙火演唱會整理包：蕭敬騰 睽違 5 年開唱！卡司、煙火秀、活動資訊一次看

2026跨年煙火演唱會整理包：蕭敬騰 睽違 5 年開唱！卡司、煙火秀、活動資訊一次看

#跨年煙火秀 #高雄 #歌手 #跨年演唱會 #臺南 #2026跨年 #跨年晚會 #台北101 #台北101大樓

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.09 30
仙塔律師認罪！涉靈骨塔詐騙案大逆轉　「刺青網紅律師」爆紅、爭議全整理

仙塔律師認罪！涉靈骨塔詐騙案大逆轉　「刺青網紅律師」爆紅、爭議全整理

#詐團 #仙塔律師 #王姓富商 #靈骨塔詐騙案 #李宜諪

女子漾／編輯許智捷 2025.12.09 110
18+