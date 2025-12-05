流行又回來了！「這款」手機殼重返校園　Threads瘋傳：長輩同款竟成Z世代新寵

智慧型手機成為生活中不可或缺的存在後，「手機殼」早就不只是保護工具，更是一種生活方式的延伸。從透明殼、果凍殼到掛繩殼，潮流一波接一波，沒想到今年最意外的回歸，竟然是多年前被視為「長輩專用」的掀蓋式手機殼。最近一支在 Threads 上瘋傳的影片讓全台網友大開眼界——原來這款老派又樸實的殼，正在專科生間迅速統治全班。

流行真的會回來！掀蓋式手機殼被學生玩成新潮物

一名專科學生在 Threads 上分享班上現況，影片裡十多位同學拿出自己的手機，一字排開竟然全是掀蓋式手機殼。顏色、材質五花八門，但功能一致，能立起來當手機架，也能插學生證、悠遊卡，甚至直接兼任螢幕保護蓋。

她無奈又好笑地補充：「我的室友也中毒了，一用就回不去。」

影片短短一天突破 300 萬瀏覽、10 萬按讚，不只是瞬間爆紅，更讓老派手機殼徹底翻身。

網友笑翻：這不是媽媽殼，是「文藝復興」

留言區的討論多到像在開大型研討會，有人被勾起回憶、有人完全震驚，還有人立刻被推坑。

「終於知道長輩殼有多好用了。」「以前用會被笑老人殼，現在是潮流新指標。」「文藝復興的週期真的越來越短。」「BTS 田柾國也用過類似的殼，難怪又紅。」

不只玩笑話，還有不少人實測後真心推薦：

「裝這種殼的手機真的比較不會摔壞，保護力超好。」「立架＋卡夾＝人生便利度上升三倍。」

當然仍有人點出現實缺點：大部分不能無線充電，但似乎無法阻止 Z 世代的掀蓋殼狂熱。

Z 世代玩出新高度：掀開就是「我的摯愛」

這波流行會爆紅，背後有一個更潮流的原因——掀蓋式手機殼剛好吻合年輕世代的生活習慣。

許多學生在殼內放入偶像明星小卡，掀開的瞬間就看到「本命」，有人拿來放拍貼，有人放悠遊卡，也有人乾脆塞車票、收據或便條。它不只是手機殼，而是行動版「小型本人祭壇」，再加上能立起來追劇、能當皮夾用，一物多用，難怪年輕人一頭栽進去。

韓星金泰希也淪陷！

掀蓋式手機殼的回歸不只出現在台灣校園，韓國演藝圈也出現同樣熱潮。

金泰希2023年上《文明特急（MMTG）》時，被主持人 JaeJae 喊話：「你拍過那麼多手機廣告，最近竟然被拍到拿媽媽們愛用的手機皮套！」金泰希聽完害羞大笑，但也毫不掩飾自己是真心愛用者。