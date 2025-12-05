【Elato杜莎評價】我家6歲挑嘴貓也投降！73%高肉含量 x 頂級人參，義大利無穀天然貓糧EC3結紮/室內貓配方開箱 (杜莎飼料推薦嗎？)

身為一個貓奴，最療癒的時刻，大概就是看著家裡的主子心滿D足地大口吃飯，然後發出滿足的呼嚕聲吧？ 💖

為了這個畫面，我們真的願意上山下海，尋遍各種傳說中的「神級」飼料。

我家女王「點點」是一隻六歲的母貓，已經是個成熟（ㄌㄠˇ）的（ㄧㄡˊ）姐姐了。

自從她結紮、正式成為一隻全職室內貓後，我就開始了永無止盡的操心 🥲。

怕她活動量不夠、新陳代謝變慢，一不小心就吹成一顆氣球 🎈；又怕她整天待在冷氣房，喝水不夠，對身體造成負擔；

更別提那挑剔到不行的嘴，常常是新飼料擺在那，她老人家聞聞、撥兩下，然後轉頭就走，留我一個人在原地心碎... 💔

尋尋覓覓，那個「命中註定」的飼料在哪？

真的不誇張，為了點點的「龍體」，我研究貓咪飼料的成分表，大概比我上班看報表還認真！🧐

「無穀」是基本，「高蛋白」是必須，但又不能太油，不然室內貓很容易體重失控。

就在我快要放棄、以為點點這輩子大概就要跟我冰箱裡的罐罐相依為命時，我被一個品牌燒到了——Elato 杜莎。

​一開始是被它「義大利製造」的光環吸引，感覺就很「食尚」✨。

深入研究一下，不得了，它主打的「肉含量高達 73%」完全正中紅心！

這不就是貓咪這種肉食動物最需要的嗎？

我二話不說，立刻鎖定了最適合點點的配方：EC3 結紮/室內貓配方 (鮮雞佐鴨)。

開箱囉！第一眼就愛上的質感 💖

包裹送來的那天，連點點都很好奇地湊過來。

Elato 杜莎的包裝設計很有質感，不是那種花花綠綠的風格，而是很沉穩、專業的感覺。

​

​袋子本身的材質也很厚實，是夾鏈袋設計，這對台灣潮濕的天氣來說太重要了，保存超方便！

我仔細看了背後的成分分析，這款 EC3 配方根本是為點點量身打造的：粗蛋白 44%、粗脂肪 13%、粗纖維 4.5%。

看到這個數字我真的要起立鼓掌 👏！

44% 的高蛋白質，能維持她漂亮的肌肉線條；而 13% 的低脂肪，完全符合她「室內貓」的需求，不用擔心造成身體額外負擔。

而且肉源是鮮雞和鴨肉，都是很優質的動物性蛋白質。

女王駕到！「聞」起來似乎很不錯？

好啦，重頭戲來了。我抱著既期待又怕受傷害的心情，剪開了包裝...

一打開，沒有那種很腥、很重的人工香料味。反而是一種很...「濃郁」的肉乾香氣？

是很舒服、很天然的味道。

我倒了一點在手上，它的顆粒是 0.7cm，是那種小小的、扁圓形的。這個大小對貓咪來說非常剛好，不會太大難以咀嚼，也不會小到直接用吞的。

點點早就等不及了，小鼻子一直湊過來聞。

​我放了一些在她的碗裡，她... 她竟然...沒有走開！🤩

她先是斯文地聞了聞，然後就低下頭，發出了「咔滋、咔滋」的天籟美聲！

我的天啊，我有多久沒看過她對乾飼料這麼捧場了？看她吃得津津有味，我差點沒在客廳旋轉跳躍。

​我後來才知道，Elato 杜莎有一個秘密武器。他們是用「蒸氣烹調」的方式來製作，能把營養和美味都鎖住。

最厲害的是，他們還用了「獨特肝臟噴灑技術」，把肝臟粉末均勻地包在每一顆飼料上。

難怪！這根本是作弊吧！😂 肝臟的香氣是貓咪的本命，這適口性直接拉到滿分，完全征服了我家這隻挑嘴的點點。

不只是好吃，內在更是「狠角色」

點點愛吃，我這個「鏟屎官」當然開心，但我更在意的是，她吃下去的東西到底好不好。

Elato 杜莎最讓我驚豔的，是它那些「優質的食材選用」。

✨ 1. 頂級人參：維持免疫系統健康

你沒看錯，是人參！我的貓吃得比我還補！🤣 這真的太奢華了。

大家都知道人參是好東西，Elato 把它加進飼料裡，就是為了幫貓咪打好底子，維持強健的免疫系統。

點點已經 6 歲了，免疫力對她這個年紀的貓咪來說，真的非常重要。

​

​✨ 2. 洋車前子：維護腸道健康

這個成分，有養貓的你一定不陌生！ 洋車前子富含水溶性纖維，它簡直是「腸道清道夫」。

對我們這種長毛貓的室內貓來說，化毛是永遠的課題。洋車前子能溫和地幫助腸胃蠕動，讓毛球和便便一起「順」出來。

自從點點換了 Elato 杜莎，我發現她上廁所變得超～級～規～律！而且便便的型態都很漂亮（當媽的都懂我在說什麼 😏），這表示她的消化系統很適應、吸收得很好。

✨ 3. 天然草本 & 低升糖指數原料

這款飼料是「無穀」的，它用的是豌豆、地瓜這類「低升糖指數原料」。

這有什麼好處？就是能讓血糖更穩定，不會吃完飯就飆高。這對需要體重管理、或是像點點這樣的結紮/室內貓來說，是非常加分的。

換食一週後，看得見的「澎、彈、亮」！

點點吃了 Elato 杜莎大概一週多，我必須說，那個改變是肉眼可見的。

最明顯的就是「毛髮」！

​

​我本來以為點點的毛已經夠軟了，沒想到還可以「更上一層樓」。

現在摸她，那個手感... 哇... 根本是摸在最高級的絲綢上。又滑、又亮、又澎！✨ 這些都是讓毛髮閃閃發亮的關鍵營養。

而且，她的「活力」也變好了。以前下午她可能就一路睡到我下班，現在她居然會在中途起來伸懶腰、自己去玩玩具，甚至在我視訊會議的時候，跑來鏡頭前面「刷存在感」！

看著她又恢復了那種健康、有精神的樣子，真的... 什麼都值得了。❤️

​

​所以，「杜莎飼料推薦嗎？」 我的答案是：「非常推薦！」特別是如果你家也有挑嘴、需要體重管理、或是像點點一樣的結紮/室內貓。

Elato 杜莎天然無穀貓糧真的是一款「內外兼具」的飼料。

它用 70% 以上 的高肉含量和肝臟噴灑技術，搞定了貓咪挑剔的嘴；

再用人參、洋車前子、低升糖草本這些頂級食材，從內在把貓咪的身體都照顧得服服貼貼。

看著點點現在每天都吃得好、睡得好、便便好，毛髮又漂亮，做媽媽的真的好欣慰。🥺

這不只是換了一款飼料，而是為她的健康找到了一個更棒的「長期夥伴」。

如果你也在為你家主子的飯碗煩惱，真心推薦你試試看 Elato 杜莎，也許你家寶貝也會像點點一樣，從此愛上「吃飯飯」的時光喔！

