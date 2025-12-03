多位百萬網紅口碑推薦 台灣按摩品牌 3ZeBra 席捲社群話題

「你喜歡按摩嗎？ 你知道有一個台灣品牌是百萬Youtuber阿滴、滴妹、展榮展瑞都推薦過，且親身使用過的按摩品牌嗎？」

圖/金元友有限公司

隨著聖誕節與歲末年終的腳步逼近，交換禮物成為近期熱門話題。對於注重生活品質的 20 至 45 歲族群而言，禮物不再只是形式，更是一種生活品味的展現。近期在社群平台上，台灣在地按摩品牌「3ZeBra 三隻斑馬」（金元友有限公司）因其高顏值設計與實用舒壓功能，不僅席捲網紅圈，更獲得包括 阿滴、滴妹、展榮展瑞、木星 等眾多百萬創作者與知名藝人的親身實測推薦，成為今年聖誕節「絕不踩雷」的送禮首選。

不只是按摩眼罩，更是居家美學的延伸

3ZeBra 品牌創辦人因父親深受睡眠與眼睛疲勞困擾，進而投入研發，堅持「以科技結合溫度」的初衷。今年聖誕節，品牌特別將旗下人氣商品「5C 按摩眼罩」換上限定新裝，以經典聖誕紅搭配高雅金色點綴，將拆禮物的過程轉化為一場充滿儀式感的體驗。這款禮盒不僅解決了現代人過度用眼的疲勞問題，其精美的外觀更讓它成為居家角落的質感擺飾，完美契合年輕世代追求「好看又好用」的送禮標準。

圖/金元友有限公司

星級陣容認證！三款必收的機能按摩神隊友

除了限定版眼罩禮盒，3ZeBra 更針對現代人常見的「文明病」，盤點出三款由當紅 YouTuber 與藝人實測推薦的明星商品：

圖/金元友有限公司

百萬 YouTuber 兄妹檔首選｜好腿力（鋼珠氣壓小腿按摩器）

針對久站、久坐或容易腿部浮腫的族群，「好腿力」採用獨特的鋼珠氣壓技術，模擬真人手感的深度按壓。這款能讓雙腿重獲輕盈的神器，更獲得知名 YouTuber 兄妹檔阿滴與滴妹的青睞，無論是長時間拍攝或剪片後的放鬆，都是他們居家舒壓的得力助手。無線設計讓人能邊追劇邊按摩，是送給閨蜜或另一半最貼心的選擇。

圖/金元友有限公司

人氣團體一致好評｜好肩力 Pro（斜方肌肩頸按摩器）

專為長期低頭滑手機、電腦族設計。「好肩力 Pro」擁有仿人手的深層推揉技術，能精準抓捏最易緊繃的斜方肌，搭配恆溫熱敷，是解決肩頸僵硬的救星。其強大的放鬆效果，讓超人氣團體展榮展瑞以及 YouTuber牛排在體驗後都愛不釋手，認證它是年底忙碌工作中，最能快速「鬆一下」的實力派好物。

圖/金元友有限公司

跨世代藝人暖心推薦｜好膝力 Pro（膝蓋熱敷氣壓按摩器）

寒冬中給予膝蓋最溫暖的擁抱。「好膝力 Pro」結合氣壓包覆與三段式熱敷，能長效鎖溫。這款產品的適用範圍極廣，從年輕活力的木星，到重視保養的藝人高山峰，甚至資深實力派演員檢場都曾親身使用推薦。這不僅適合運動後的膝蓋保養，更是送給長輩或家中易手腳冰冷者的暖心大禮，傳遞跨越世代的健康祝福。

聖誕年終祭開跑 最高 55 折優惠寵愛粉絲

為了讓消費者能輕鬆入手與網紅同款的高品質放鬆體驗，3ZeBra 現正舉辦「聖誕年終祭｜送禮有心，放鬆暖心」活動。除了推出超值的 A+B 組合優惠外，官網更設有幸運轉盤活動，最高可享 55 折優惠。

作為台灣在地品牌，3ZeBra（金元友有限公司）承諾提供完整的消費保障，包含商品 7 天鑑賞期無條件退換貨、以及週一至週五的完整客服服務。在這個充滿分享與感恩的季節，3ZeBra 邀請大眾跟著明星的腳步，用一份有溫度的禮物，療癒自己，也溫暖重要的人。

更多產品資訊與優惠詳情，請搜尋「3ZeBra 三隻斑馬」或造訪官網：https://www.3zebra.com.tw/