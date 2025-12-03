到底要怎麼記帳才會變有錢？記帳做到6件事存款才會真的增加

編輯/葉佳欣撰文

某些時候，像是月底，不少女孩看著銀行帳戶時，出現了一種難以言喻的空虛感，並懷疑自己的錢是不是長了腳。這時候，就顯得記帳很重要，因為記帳不是當乖寶寶寫作業，而是讓人掌握自己的金錢流向，並且找出花錢盲點，進而控制衝動購物，甚至能讓人開始喜歡存錢。只是很多人，記帳記到最後，覺得人生很辛酸，因為只是在「記錄痛苦」而不是「理解金錢」。這篇文章，就讓妳一次掌握記帳能幫妳省錢的訣竅。

記帳最大的價值在於它能讓人們「看見」金錢的流向。圖/123RF圖庫

1.記帳其實在訓練「金錢覺察力」

妳一定聽過很多人說：「我記帳記過，但完全沒存到錢。」問題不是記帳沒用，而是用錯方式。真正的記帳不是把花費逐字抄下來，而是讓人看清楚自己的用錢方式。有些人是壓力來就會買飲料型，有些人是看到折扣就會理智斷線，還有人是朋友揪就會出門消費，記帳的真正效果，是讓妳知道自己花錢屬於哪一型，然後對症下藥做調整。妳越誠實面對自己的消費習慣，越能找到真正省錢的方法。

2.把支出分成必要、想要、無意識花費

很多人記帳記一記發現自己最常付的，是那種無意識花掉的錢，例如外送湊免運、店家結帳時順手加購，看到買一送一就跟著排隊。這些好像是小錢，但會漸漸地讓妳的荷包只剩一點點錢。

妳只要記帳一週，就能看出自己的支出到底是生活需要？情緒安慰？還是手滑的慣性？光是知道自己常在哪裡花掉「奇怪的錢」，妳就會省下一大半。

很多人記帳記一記發現自己最常付的，是那種無意識花掉的錢，尤其大促銷的時候，最容易傻傻花錢。圖/123RF圖庫

3.花錢當下記帳比事後記錄會更省錢

很多人記帳失敗，是因為今天買，明天記。等到明天，妳早就忘了自己為什麼會買那罐120元的氣泡水，妳只會看到金額，卻不知道背後的購買原因。最有用的記帳習慣是，花錢後三分鐘內把它記下來。

妳會因為要記錄，而突然理性，甚至開始問自己：「這個我現在真的需要嗎？」、「買下去我有比較快樂嗎？」

很多衝動購物，就是在妳拿手機點開記帳App的瞬間，被自己阻止的。

4.把固定開銷先記起來

妳以為記帳是從花錢後才開始，但真正的高手，是在月初就先把固定開銷記上去。

像是房租、交通費、電話費、訂閱費、健身房費、保險費……這些錢絕對跑不掉。當妳在月初看到那些固定金額排排站，妳會瞬間醒悟，警惕自己這個月不要花太多錢，這種視覺上的現實打擊，比任何財經講座都有效。

5.設定可花金額上限 比設定存錢目標更容易成功

很多人設定我要存2萬，結果每個月都只剩不到3千。原因很簡單：存錢沒有天生優先權，花錢才有。但如果妳改成，這個月最多只能花1.2萬在吃喝玩樂上，反而會成功。因為妳會自動開始盤算：「我還有多少扣打？」這種像在守遊戲體力值的模式，比純粹憑意志力更管用。

記帳讓妳對金錢有掌控感，也讓妳更了解自己。省錢存錢不是痛苦，而是讓妳的未來更自由。圖/123RF圖庫

6.不要為了記帳把自己逼瘋

很多女生記帳太用力，結果三天後就想把本子燒掉。省錢不是靠折磨，而是靠方法。妳需要的是讓記帳變得簡單又可持續。例如：妳可以只記大類，不用記到每一顆雞蛋的金額。妳可以一天只記一次，而不是買一杯飲料也要寫三行心得。

妳可以用表情符號標記花錢情緒，省掉冗長記錄。只要妳願意記，記得下去，就是最強的省錢方法。

結語 記帳其實是記錄自己的成長

當妳開始記帳一個月後，妳會看到自己從「亂花錢的少女」變成「懂得選擇的女人」。妳會知道什麼讓妳快樂、什麼讓妳後悔、什麼買了根本沒用、什麼投資值得回本。記帳讓妳對金錢有掌控感，也讓妳更了解自己。省錢不是痛苦，而是讓妳的未來更自由。因為當妳知道錢怎麼流走，妳就能決定它往哪裡流。

