《一吻爆炸》張基龍×安恩真親瘋了！高甜吻戲大盤點＋1-6分集劇情整理

Netflix 最新浪漫喜劇《一吻爆炸》真的是「名副其實」的爆炸等級甜劇。張基龍、安恩真一來就先在濟州島上演高甜「天災之吻」，後面不但親上癮，劇組更是直接打破「韓劇要到中後段才會親」的老公式，一路親到觀眾心臟爆擊。光是劇中吻戲就超過 20 場，張基龍笑說：「吻戲真的多到數不清。」安恩真則害羞表示不敢看回放，這對 CP 的化學反應也讓《一吻爆炸》一路衝上話題排行榜。

下面一次幫你整理《一吻爆炸》的高甜特色、主要角色關係，還有第 1～6 集的分集劇情重點，邊看邊回味那些讓人臉紅心跳的名場面。

《一吻爆炸》有多甜？從「天災之吻」開始的高能戀愛

《一吻爆炸》是一部掛著「災難」標籤的浪漫喜劇：導演金宰賢形容，這是兩個人被一場「天災般的親吻」砸中之後，一路在誤會、身分謊言、職場壓力中往彼此奔赴的故事。

男主角孔志赫（張基龍 飾）是全球創投公司出身的精英顧問，做事理性又有效率，談戀愛也像做專案，從不超過六個月。女主角高多琳（安恩真 飾）則是人生進入低潮的備考族，一連串求職失敗、妹妹惹出債務風波、媽媽又健康亮紅燈，逼得她只好偽裝成「已婚有一子」的媽媽，才有機會進入母嬰公司上班。

兩人原本只是濟州島上的短暫交錯：一方為公事、一方為逃避家事，卻因為一場誤會、一次抱住「疑似輕生者」的衝動，跌出了一個改變命運的吻。對不相信愛情的孔志赫來說，那一夜煙火下的親吻像是突如其來的天災，卻也成了他此後忘不掉的唯一。

沒想到回到首爾，他們再見面時，已經變成「她是偽裝已婚的新人員工，他是她的頂頭上司」，從此，辦公室裡的每一次對視、每一次肢體碰撞，都在提醒他們：那個吻從來不是意外。

吻戲多到爆炸的幾個經典名場面

濟州島假情侶初吻：

首集就在濟州島直接開大絕。高多琳為了在前男友面前挽回顏面，臨時拉孔志赫當「現任男友」，兩人被質疑是假情侶時，她乾脆一個前傾、直接親上去。這一吻不只是為了騙人，也是為了救回自己的自尊，而孔志赫明知道這是一場演戲，卻瞬間被吻到暈船。

煙火下的「再來一次」熱吻：

同一晚，情緒上頭的孔志赫完全放棄了理性模式，在她耳邊低聲問：「要不要再來一次？」不等回覆就俯身再吻，背後煙火綻放，兩人緊緊相貼，假情侶遊戲瞬間失控，變成兩顆真心都不小心踏出一步的 Moment。之後兩人再怎麼假裝冷靜，那一幕都已經寫死在彼此的記憶裡。

職場再遇的「意外之吻」：

兩人再度重逢，對外身分是嚴格的部門主管與剛入職的「已婚媽媽」，心裡卻都記得對方曾經是煙火下的戀人。在公司活動的情侶遊戲中，他們又被逼著靠近，最後在眾目睽睽下不小心再度親到，孔志赫面上裝冷漠，實際上心跳早就比任何 KPI 都來得誇張。

後續還在不斷加碼的高甜親密互動：

從泳池救人、用黑卡救她脫離債主，到一次又一次在她最狼狽的時候出現，《一吻爆炸》幾乎每一集都用「身體先誠實」的方式替兩人加溫。劇中吻戲超過二十場，從探路式試探，到撲面而來的失控深吻，節奏完全不拖泥帶水，也難怪張基龍會笑說自己完全數不清。

角色關係：一場「假婚姻 × 真修羅場」的四角戀

孔志赫（張基龍 飾）

理性派工作狂，全球投資顧問公司出身，後來進入父親旗下的母嬰企業擔任策略顧問兼部門負責人。人生原則是「感情不要浪費時間」，戀愛期限自動設在六個月內。偏偏遇到高多琳之後，所有原則被一吻全打碎。當他以為自己深深愛上的女子已婚還有小孩時，那種背叛感、嫉妒感與被玩弄的自尊，一次全部湧上來，於是才會先冷酷逼她辭職、再默默出手救她無數次。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

高多琳（安恩真 飾）

長期求職失利、在現實壓力下每一步都走得很辛苦。妹妹惹出債務風波，母親又病倒，她只能用「已婚有子」的假身分去應徵母嬰公司，讓自己看起來更符合企業設定的「理想員工樣貌」。她不是天生善於說謊的人，但不得不說謊才能求生。沒想到進公司第一天就發現自己的老闆是濟州島上那個被她吻到暈船、自己也偷偷心動過的男人，職場與私生活瞬間打結。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

金善宇（金武俊 飾）

溫柔細心的單親爸爸，獨自經營嬰兒攝影工作室，一邊帶小孩、一邊工作，本來早就對戀愛不再抱期待。與高多琳是認識 20 年的老朋友，為了幫她收拾爛攤，乾脆答應假扮她的「丈夫」，一起演出那場有名無實的婚姻。他越幫越深，也在過程中慢慢承認，自己對她的感情早就不只朋友。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

柳夏永（禹多備 飾）

出身財閥家、外表亮眼的大小姐，看似備受保護，實際上被家族規則綁得很緊。她先是被金善宇拍攝的照片打動，接著乾脆喜歡上照片背後那個溫柔的人。當她知道高多琳與金善宇只是「假夫妻」後，對他的感情不再壓抑，四個人之間的情感線，正式進入修羅場模式。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

《一吻爆炸》1～6 集分集劇情整理

第 1 集：濟州島的「天災之吻」

待業中的高多琳日子過得捉襟見肘，妹妹嫌她丟臉，只給了一張濟州島機票讓她避開婚禮。另一邊，精英顧問孔志赫也因工作來到濟州，準備拉攏重要人才。兩人在島上幾度擦身而過，高多琳又意外遇上前男友，一時不服氣，就拉住孔志赫當「現任男友」。為了堵住對方的嘴，她在眾人面前主動吻上去。這一吻對一向不相信戀愛的孔志赫造成巨大衝擊。當晚兩人以假情侶身分共度時間，濟州島的夜色、煙火與第二次主動的深吻，讓原本冷靜的男人開始動搖。

《一吻爆炸》劇照。圖片來源：Netflix提供

第 2 集：一夜心動後的失聯

假情侶遊戲結束後，兩人已經默默陷入熱戀的前期，四葉草、約會與再一次的親吻都讓氣氛愈來愈甜。就在這時，妹妹留下的高利貸麻煩在首爾爆發，還讓媽媽昏倒送醫。高多琳接到電話後，連正式道別的時間都沒有，就匆忙離開濟州。志赫追到機場仍來不及，只能帶著遺憾回到首爾，卻怎麼也找不到她。為了生計與醫藥費，多琳決定偽裝成已婚媽媽，投履歷到一間母嬰用品公司，完全沒想到，這家公司正是志赫家族企業，而面試官就是她念念不忘的人。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

第 3 集：上司與下屬的重新相遇

高多琳順利錄取，進入公司媽媽專案 TF 團隊，卻在第一天就發現自己的組長是孔志赫。志赫一聽到她是「已婚有子」，內心震撼遠勝於表面，他選擇用冷硬的方式面對，要求她主動辭職。但多琳已經退無可退，只能咬牙留下。志赫便安排她進行幾乎不可能完成的高強度實驗，打算用工作壓力逼退她。深夜裡實驗室意外起火，他衝進去找人，看到她完好無缺地出現時，下意識地將她緊緊抱住。隔天，他仍裝作冷漠，甚至在泳池旁把她辛苦準備的報告丟進水裡。多琳不會游泳，卻還是跳下去搶資料，志赫終於忍不住也跟著跳下去救人。水中的對視，讓兩人都意識到，這段關係根本沒有真正結束過。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

第 4 集：假裝遺忘、忍不住守護

從那一刻起，志赫對多琳的態度悄悄改變。他依舊嘴硬，卻會把她的報告看得一字不漏，也會在她淋雨受凍後悄悄送上外套、開暖氣。當討債集團找上門，他第一時間伸手拉她離開危機。偏偏就在氣氛逐漸升溫時，假丈夫金善宇登場，讓兩人的關係再度卡在尷尬的位置。志赫知道她需要這份工作，也看見她背後背負的現實壓力，只能假裝什麼都忘記，口頭上說「就當那一切沒發生過」，默許她以「已婚媽媽」身分留在團隊。可說是最殘忍也最溫柔的放手。只是，公司活動中的情侶遊戲又讓他們不小心再度接吻，這一次，兩人都清楚感受到那股被壓抑已久的拉扯。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

第 5 集：黑卡救援與情感債務

志赫掏出黑卡替她擺平高利貸，事後仍表現得一派理性，要求她寫下借據、慢慢還款。多琳只能答應，卻看得出他真正關心的是她有沒有受傷，而不是被欠的錢。之後團隊被派去家庭公園幫忙除草，他和她在一棵承載童年記憶的大樹下短暫獨處，聊起過往，也從她的觀點中得到新的企劃靈感。為了完成企劃，攝影師金善宇加入團隊，柳夏永也因為欣賞他的作品而靠近，四個人正式聚到同一個空間。聚餐時，志赫在外頭找人時意外看到善宇與夏永接吻，心裡既震驚又混亂。為了不讓多琳看到那一幕，他乾脆直接將她抱進懷裡，用自己的方式把她護在視線之外。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

第 6 集：四角關係拉滿、心動卻要踩煞車

隨著相處時間拉長，四個人之間的情感線條變得越來越複雜。善宇試著向多琳示好，卻被她當成老朋友的關心。夏永察覺到善宇心中真正掛念的是多琳，自卑與不安一起湧上心頭；志赫則在旁邊冷眼看著這一切，又忍不住一次次出手保護。企劃案比稿前，多琳將當初在濟州島送給志赫的四葉草重新交還給他，那片他曾親手丟掉、她又偷偷撿回的葉片，成了兩人之間說不出口的牽絆。最後在團隊齊心努力下，志赫拿下企劃勝利。慶功後，多琳在酒精助攻下坦白，希望志赫不要再對她那麼溫柔，否則她真的會再度心動，還約好「只允許自己心動到今天為止」。隔天他假裝把這番話全忘了，卻在她因過勞暈倒時第一時間背起她衝向急診。看著她熟睡的臉，他在心裡默默祈願，希望自己才是那個可以一直守在她身邊的人。

《一吻爆炸》吻戲多到數不清！張基龍×安恩真從「天災之吻」到職場修羅場，甜到讓人追劇停不下來。圖片來源：SBS

《一吻爆炸》目前劇情才剛走到前段，就已經把「吻戲多到爆炸」當成基本配備，接下來在職場拉扯、身分謊言和四角關係之中，這對 CP 還會怎麼撒糖、怎麼修羅，相信只會越來越狠、越來越好看。想看甜到臉紅、又帶點現實壓力的浪漫喜劇，這部絕對值得你一口氣追起來。