《鳳凰台上》帝后CP未來4大新劇盤點！彭小苒《明月蒼茫》化身亡國公主，任嘉倫3部戲將強勢霸屏！

2025-12-05 08:52 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供、微博@鳳凰台上官微
圖片來源：愛奇藝提供、微博@鳳凰台上官微

熱播古裝愛情劇《鳳凰台上》由任嘉倫彭小苒領銜主演，上線以來話題不斷，劇中年輕帝王任嘉倫強娶彭小苒為后，2人相愛相殺，情感糾葛剪不斷理還亂，他倆也因此被封為「帝后CP」。近期《鳳凰台上》「帝后CP」引爆強烈熱度，任嘉倫、彭小苒未來即將推出哪些新作呢？快跟著女子漾一起搶先看吧！

圖片來源：YT@優酷華語劇場
圖片來源：YT@優酷華語劇場


《鳳凰台上》帝后CP任嘉倫、彭小苒未來新劇1：《風與潮》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

任嘉倫今年底即將推出民國金融諜戰劇《風與潮》，與藍盈瑩、李純、譚凱同台飆戲，該劇是首部還原澳門抗戰的獻禮劇，背景為第二次世界大戰期間港澳之間的經濟暗戰，任嘉倫在劇中飾演澳門愛國商人「何賢」，與愛國份子、中共特工聯合發揮智謀與力量，一同展開抗日鬥爭。


《鳳凰台上》帝后CP任嘉倫、彭小苒未來新劇2：《佳偶天成

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

全新仙俠奇幻劇《佳偶天成》邀請到任嘉倫首度搭檔90後人氣小花王鶴潤，該劇改編自《三千鴉殺》作者十四郎同名小說，即將於今年第4季或明年初開播。任嘉倫在《佳偶天成》扮演戰鬼族少主「陸千喬」，他為了成功轉生為人類，經歷換皮、換骨、換血…等激烈蛻變，之後再與修仙者牽引出宿命羈絆。


《鳳凰台上》帝后CP任嘉倫、彭小苒未來新劇3：《深淵無間

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

愛奇藝迷霧劇場全新力作、懸疑探案劇《深淵無間》（前名為《深淵遊戲》）由任嘉倫演繹少年警官「李成」，帶領觀眾們逐漸破解連環犯罪案件。目前《深淵無間》正在拍攝中，預計將於今年底12月2日正式殺青，日前任嘉倫被捕捉到展現大量擒拿武術的激烈動作場面，令劇迷們相當期待。


《鳳凰台上》帝后CP任嘉倫、彭小苒未來新劇4：《明月蒼茫

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

彭小苒在《鳳凰台上》演出端莊大器的皇后，鳳儀萬千的絕美姿態令人驚艷，接下來她即將在全新古裝大戲《明月蒼茫》飾演亡國公主「馮妙君」，從落魄皇室後裔蛻變為蒼生守護者，再度吸引觀眾們的目光。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

《明月蒼茫》改編自仙俠玄幻言情作家風行水雲間筆下小說《保衛國師大人》，故事講述亡國公主「馮妙君」與敵國國師「雲崖」（鄭業成 飾）因意外性命相連，在國仇家恨與正邪對立中扶持成長。


2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

2025-11-24 12:27 女子漾／編輯張念慈
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。

好市多黑色購物節怎麼逛？營業時間＋限量規則一次看

1 活動日期與營業時間

1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。

2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。

3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。

2 限量商品與購買規則

1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。

2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。

3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。

3 每日優惠怎麼看

1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。

2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。

黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。

1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠

1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。

2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。

3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。

2 黑鑽卡黑五回饋

1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。

2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。

3 資深會員隱藏福利

1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。

2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。

3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。

對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。

必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：

影視家電：電視＋家庭劇院

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。

2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。

3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。

4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。

5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。

7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冰箱、洗衣機、冷凍櫃

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。

2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。

3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。

4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

筆電、遊戲主機、配件

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。

2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。

3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。

4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。

5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冬季保暖電器、吹風機

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。

2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。

3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。

4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。

6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。

7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。

8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。

如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單

除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。

生活、美妝、洗沐類

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。

2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。

3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。

4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。

5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。

6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。

7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。

8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。

9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。

10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。

11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。

12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

保健品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。

2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。

3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。

4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。

5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。

6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。

7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

服飾、保暖單品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。

2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。

3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。

4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。

5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。

6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。

8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。

9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價

對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 穀片、零食、魚鬆絲

1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。

2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。

3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。

4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。

2 飲品、咖啡、啤酒

1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。

2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。

3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

3 生鮮肉品、冷凍食品

1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。

2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

2025-11-30 10:05 女子漾／編輯張念慈
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

陸劇《亦舞之城》甫開播就登上Netflix收視榜，這部劇集由鍾漢良秦嵐主演，改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》。劇情以「十二年後的破鏡重圓」為主軸，搭配芭蕾舞者與紅酒莊主的職人設定，播出前即在微博累積高討論度，優酷預約量突破百萬，相關話題播放量超過8億次，被視為2025年末最受關注的都市情感劇之一。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

劇情聚焦「十二年後的再愛一次」

《亦舞之城》講述知名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外重逢昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）。兩人曾在大學時期相戀，卻因誤會分手，十二年間各自承受原生家庭與情感創傷。

回國後的譚思婷原本想重新尋找人生方向，卻在一次場合與馮睿對上眼神，被迫面對那段被封存多年的情感。而此時的馮睿已是紅酒莊主，並獨自撫養兒子樂樂十二年，身邊還有現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

兩人在重逢、試探、克制與心動中，逐漸解開過往誤會，也在現實壓力中尋找重新相愛的勇氣。全劇共 28 集，於四川成都、阿壩、甘孜等地實景拍攝，以芭蕾、紅酒與城市風景交織出成年情感的細膩質地。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點1：鍾漢良開闢「破鏡重圓賽道」

鍾漢良繼《何以笙簫默》、《今生有你》後，再度出演深情型男主，這次飾演獨自撫養孩子的單親爸爸馮睿，角色身上兼具成熟魅力與內斂遺憾。網友笑稱他是「等待專業戶」，這次更把等待時間拉到十二年，也讓角色情感層次更加厚重。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點2：秦嵐芭蕾舞者形象亮眼　從白月光變成主動追愛的人

秦嵐飾演藝術家譚思婷，不僅氣質貼合芭蕾舞者，角色更展現成熟女性的堅韌與溫柔。退役後的譚思婷選擇主動尋回遺憾的感情，與過往作品相比更具情感力量。秦嵐以原聲演出、眼神戲成為亮點，被觀眾形容是「白月光降臨」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點3：一開局就是三人修羅場

馮睿身邊的現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）與初戀譚思婷相遇後，三人的情緒暗戰迅速升溫。劇中最受討論的一幕，是溫佩妍主動邀請譚思婷到家中吃飯，在看似平靜的餐桌上，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆張力。

無須大吵，三人細微的表情變化就讓觀眾感到窒息，被稱為「2025最抓馬修羅場」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點4：劉俊傑×馬薇薇打造「破鏡重圓宇宙」

導演劉俊傑曾執導《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《今生有你》，與鍾漢良合作多次。本次由他與馬薇薇共同執導，再度聚焦熟齡愛情，以光影美學、留白鏡頭與細膩情感聞名。

預告中雨夜相擁、鋼琴密語等名場面已先行出圈，被網友封為「中偶愛情天花板」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點5：芭蕾×紅酒的雙職人世界

《亦舞之城》不僅是愛情劇，也呈現兩個職業領域：

芭蕾線：譚思婷面臨退役、身體極限，並投入培育舞者，呈現藝術家的不確定與執著。

紅酒線：馮睿經營葡萄園與酒莊，象徵「時間沉澱感情」。

兩條主線相互映照，使人物情感更具層次。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點6：四川實景拍攝帶出城市與藝術美學

影集取景於成都、阿壩、甘孜，從東郊記憶文創園到雪山草地，都呈現城市煙火與藝術氣息交織的畫面。芭蕾舞台、排練室、酒窖、葡萄園等空間成為角色心境延伸，使整部劇帶有電影質感。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點7：28集快節奏不灌水　播出平台一次看

《亦舞之城》共28集，每集約45分鐘，以精練敘事呈現熟齡情感故事。

播出資訊如下：

首播：2025 年 11 月 27 日 19:30

平台：優酷全網獨播、浙江衛視同步播出、Netflix也可收看

更新方式：首更 3 集，其後每日更新 1～2 集

SVIP：每日可提前多看一集

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

演員與角色介紹

鍾漢良 飾 馮睿

紅酒莊主、單親爸爸，成熟內斂，在初戀回歸後面臨艱難選擇。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

秦嵐 飾 譚思婷

知名芭蕾舞藝術家，退役回國尋找人生方向，與昔日戀人重逢後心境翻覆。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻，鋼琴老師，氣質優雅但內心壓抑。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王冠逸 飾 王澤遠

理性穩重的關鍵人物，參與織構劇中的情感與事業線。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王一舟、張云琪

分別飾演職場、家族與藝術圈的重要角色，構成城市群像。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

《亦舞之城》以熟齡情感切入，掀起年底討論熱潮

《亦舞之城》以破鏡重圓、三角情感、芭蕾與紅酒的雙職人線為核心，開播首日即登上多項熱門榜單。劇評認為，本劇以成熟敘事取代狗血衝突，呈現成年人在責任、傷痛與餘生抉擇中的真實樣貌，是今年度難得的熟齡愛情代表作。

2025-11-28 16:44 女子漾／編輯ANDREA

2026 年即將登場，在全球經濟不穩、市場起伏更激烈的時代，如何「守住荷包」與「創造穩定收入」成了所有人最關心的年度課題，尤其在馬年能量強勢轉動之下，小孟老師特別提醒，今年象徵「黑馬一批」，穿上黑色或咖啡色，不僅能提升磁場，也是最能守財、開財的年度幸運色。

隨著木星、冥王星與天王星交替牽動財帛宮位，12 星座在 2026 的財運走勢可說是強弱差非常多：有人一路爆富，有人卻要精準理財避免被市場反噬。為了讓大家提前做好準備，這回女子漾特別整理 2026 年 12 星座最新財運排行榜，從「財運警示區」到「財運爆發區」，一次看懂該如何布局、何時出手、什麼該避開，讓你在動盪的大環境中依然保有翻身的底氣！

第12名：摩羯座 (Capricorn)

2026年對摩羯座來說，金錢管理是一場耐心與理智的考驗。由於冥王星長期停留在財帛宮，整年財務觀念會有推翻重建的傾向。雖然2月賺錢企圖心很旺，但容易衝動消費，例如看到喜歡的產品就立刻下訂單。從事投資或復業，切記不要貪心或聽信朋友推薦，否則可能出現短暫損失。此外，與他人有金錢往來時，因婚神星與冥王星多次逆行，易出現誤會或信任危機，建議凡事白紙黑字寫清楚，避免口頭約定導致關係緊張。整體若能堅守理性並懂得拒絕人情開銷，才能守住實際財富。

第11名：牧羊座 (Aries)

年初1月到4月天王星在財帛宮，財富運勢變化明顯。重點是穩定收支與避免情緒性消費。1月至2月容易在物質享受上花太多錢，像是突然決定換手機或購買昂貴設計師品牌犒賞自己。下半年，溝通宮位的土星逆行，會帶來一些財務突發事件，例如信用卡被盜刷、線上詐騙或因推薦參與高風險投資而虧損。9月、10月金錢動向不穩，容易出現退款遲收或合作分潤產生爭議。建議理財要簡化，少用信用卡或信用貸款，謹慎理財。

第10名：雙魚座 (Pisces)

雙魚座的財務狀況起伏明顯，需要在夢想與現實之間拿捏分寸。由於海王星與土星全年停留在財帛宮，雖然特別關注金錢安全，卻也容易陷入理財迷霧。3月水星逆行財帛宮，幾乎整個月都要當心轉帳出錯、線上付款或購物退貨出現問題。下半年海王星與土星相繼逆行，財務將進入重整期。更要留意容易因廣告誘惑購買昂貴家電或課程，甚至為浪漫關係花費不少金錢。建議減少感性花費，多用現金記錄支出，並在水逆期間三思而後行。

第9名：金牛座 (Taurus)

金牛座的財運穩中帶旺，重點是「會賺也會花」。5月至8月金星、太陽、火星和天王星陸續匯聚財帛宮，帶來多遠的收入機會，可能因專業技能、創意復業或臨時代班獲額外收入。但天王星能量不穩，容易因突發靈感而衝動購物或投資，例如看見折扣大買或被朋友推銷掏錢入股。下半年與家庭相關的支出會變多，如添購家電或房屋修繕。9月、10月財務起伏較大，容易為了舒壓或人情而花錢，甚至幫朋友代墊款項難收回。建議金牛座要記賬理財，分配預算，避免越賺越窮。另外，建議在房間擺放底盤為黑色或咖啡色的開運植物（如盆栽或仙人掌），有助於財運步步高升。

第8名：水瓶座 (Aquarius)

水瓶座因冥王星在本命宮，是財務變動明顯的一年。年初海王星和土星進入財帛宮，可能會讓你在保險、房租或稅務支出上感到壓力。2月至3月雖然有機會加薪或獲得臨時收入，但開銷也跟著增加，可能因旅行或報名進修課程而花費不少。7月至9月偏財運明顯升溫，可能因人脈合作或伴侶關係獲得獎金、公司分紅或投資收益。然而，也容易為情感、人情或面子做開銷，如請客送禮。整體而言，水瓶座若能靠實力與人脈創造收入，但若缺乏自制力，錢財容易流失。守住理性、學會拒絕是穩住財運的關鍵。

第7名：射手座 (Sagittarius)

射手座財務運勢整體屬中等，但仍需留意波動。年初至3月眾星進駐財帛宮，雖帶來靈感與投資機會，但也容易衝動花錢，特別是在旅行或購物時。此時要特別注意親友借錢或合作投資的請求，尤其2月婚神的加持，容易被爛桃花或感情牽扯而亂花錢。5月天王星在不期宮，可能帶來突然的額外支出，如婚禮禮金或家庭聚會開銷。建議射手座理財要理性規劃，量入為出，這是穩定的關鍵點。

第6名：天蠍座 (Scorpio)

天蠍座財務運勢整體偏穩但仍有波動。上半年日常理財平穩，開銷主要來自日常生活與家庭支出。5月到年底偏財宮受心影響，可能有短期投資或合作機會，但也容易因突發意外支出而虧損，建議在此期間要避免借錢給他人，小心理財陷阱。10月愛神星進入第二宮，帶來小額偏財運提升（如分紅、獎金），但購物的慾望也會上升，特別是出國或網購高單價商品時。最好列出開銷清單，控制非必要支出。

第5名：天秤座 (Libra)

天秤座財運穩中帶旺，花費也隨之而來。上半年事業宮的木星帶來事業成長與收入增加的契機，3月至6月可能因升職、接案或拓展業務而獲得不錯的報酬。若從事設計、行銷、公關或藝術領域，靈感與人脈能轉化為實質收入。但偏財宮的天王星與愛神星聯動，意味著金錢流向不穩，建議避免情緒花費，理財上要多分散風險。下半年7月至10月是財務活躍期，8月太陽與水星同工位，帶來薪資調整、業績提升的好運。若有人告訴你投資ETF或虛擬貨幣，你有不錯的投資運。

第4名：處女座 (Virgo)

對處女座來說是穩中求進的一年，財運不錯但花費也多。上半年木星在人際交友宮位，帶來人脈與合作機會，3月至6月可因參與團體專案或朋友介紹獲額外收入。但要避免因朋友情面簽下不利條約，或因信任他人而代墊金錢。下半年8月至10月是賺與花的並進高峰期，收入可能來自兼職或專業進修帶來的紅利。但花錢慾望也提升，例如為形象升級或美化家居而花費。建議妥善記帳，設定儲蓄目標，今年將是讓你從畏懼金錢焦慮轉為讓錢為你工作的關鍵一年。

第3名：雙子座 (Gemini)

木星落入財帛宮，預示著雙子座在2026年財運水漲船高。木星長時間停留在財帛宮，加上4月愛神星進駐，帶來穩定收入與意外進賬的雙重喜訊。從春季開始，網拍、手作或自由接案等副業都能帶來穩定的現金流。5月到6月木星與水星同工位，理財思維清晰，適合規劃長期儲蓄或保險配置，並能靠口才、行銷溝通能力創造可觀收益。婚神星在第八宮，也象徵著伴侶或合作夥伴的財務助力轉強，可能一起投資房產或開啟副業。這一年只要你肯行動，荷包絕不會空。

第2名：獅子座 (Leo)

木星落入本命宮，對獅子座來說是金錢豐收的一年。強大的幸運能量讓你在工作與投資上都能吸引資源與機會。特別是8月水星、木星與太陽同工，行動力驚人，適合嘗試新的賺錢模式，如創業、復業或將興趣產品化至電商平台，可迅速見到收益。職場上容易因成果突出獲得加薪或紅利，甚至被挖角，待遇更優。整年金錢能量流動順暢，只要願意主動出擊並善用貴人運，正財與偏財皆能開出亮眼的成績單。

第1名：巨蟹座 (Cancer)

恭喜巨蟹座奪得榜首！木星在上半年進入本命宮，下半年落入財帛宮，預示著2026年是財運滿滿的一年。你敢於嘗試新的收入來源，可能因興趣副業或在網路銷售、投資專案中迎來意外紅利。4月、5月愛神與木星聯動，讓你在與人合作或情感互動中受惠，如伴侶共同創業或家人資金支持，財務壓力減輕。下半年8月至11月，木星、火星持續助陣財帛宮，帶來穩定的現金流，特別適合簽訂合約或規劃長期投資。巨蟹座的生活品質將會因此提升，可以順利存款、安排家庭旅遊，甚至購置房產或汽車。同時，婚神星與冥王星對偏財宮是好的影響，可能帶來伴侶或親友合作的投資機會，或獲得房地產、保險理賠等額外收入～

