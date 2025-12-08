2025-12-08 08:35 女子漾／編輯Wendi
《唐朝詭事錄之長安》開播熱度秒破萬！9部大唐探案劇盤點，《長安十二時辰》被封神劇！
大唐王朝因胡漢融合活躍，形成兼容並蓄、多元開放的獨特文化，首都長安繁盛活躍、市井生活繁華熱鬧，在歷史上留下一抹難以抹滅的瑰麗色彩。許多陸劇選擇唐朝作為時代背景，然而每一道光明的背後都隱藏著黑暗，看似光耀昌盛的大唐首都長安，也是許多犯罪份子的齊聚重鎮，今天就跟著女子漾一起來盤點9部大唐探案劇吧！
大唐探案劇盤點1-3：《唐朝詭事錄》系列
2022年《唐朝詭事錄》改編自暢銷作家魏風華同名小說，故事描述「盧凌風」（楊旭文 飾演）、「蘇無名」（楊志剛 飾演）與探案團隊圍繞長安發生的一系列奇聞軼事。
2024年續集《唐朝詭事錄之西行》描述主角群團隊被貶，展開西行壯遊旅程。第3部曲《唐朝詭事錄之長安》日前一開播熱度秒破萬，「盧凌風」、以「蘇無名」與探案小隊以長安城為舞台回歸，以更宏觀深遠的視角，深入懸疑探案主題，並與歷史興衰緊密牽動。
大唐探案劇盤點4：《長安十二時辰》
2019年《長安十二時辰》橫空出世，該劇改編自「文字鬼才」馬伯庸小說，描述盛唐上元期間，靖安司司丞「李必」（易烊千璽 飾）與地方安保「不良帥」死囚「張小敬」（雷佳音 飾）在12時辰之內，聯手阻止恐怖分子劫難的驚險故事。《長安十二時辰》劇情精彩緊湊、懸疑案件環環相口、主角群演技精湛、近乎完美地還原歷史，還投入斥資6億人民幣精良大製作，全程幾乎沒有冷場，每分鐘都在推動故事與謎題，被外界封為「歷史神劇」。
大唐探案劇盤點5：《大理寺少卿遊》
「四季男友」丁禹兮主演的古裝探案劇《大理寺少卿遊》改編自漫畫家 RC作品《大理寺日志》，背景為女皇統治下的神都，主角「李餅」（丁禹兮 飾）是大理寺卿之子，父親被刺身亡後，他悲痛到一夜白髮，倖存下來後竟變成「不人不貓」的模樣，還擁有變身成白貓的能力。「李餅」為了查出父親遇刺真相重返神都，與大理寺中的成員們組成「明鏡堂小分隊」，聯手撥開神都重重迷霧。
大唐探案劇盤點6：《顏心記》
羅雲熙、宋軼在古裝輕喜劇《顏心記》因為各自的秘密「三結三離」，啼笑姻緣深受觀眾們喜愛。劇中男主角 「江心白」（羅雲熙 飾）在追查父親冤案的過程中患上「臉盲症」，無法辨認他人的長相；女主角「顏南星」（宋軼 飾）則是擁有特殊體質的江湖神醫，每逢滿月或特定時刻會變身，外貌性別和年齡都不固定。「江心白」、「顏南星」在調查「烏香案」時相識，2人從互相猜忌到彼此扶持，合力破解困難迷局，過程中也甜蜜地尋得良緣。
大唐探案劇盤點7-8：《大唐狄公案》系列
Netflix《大唐狄公案》改編自荷蘭外交官高羅佩同名小說，描述崇尚自由的一代名相「狄仁傑」（周一圍 飾）不甘不願地參加科考，先是遇上棘手的竊案，後來又因幫忙舊識而陷入麻煩，此後他在武則天統治時期，於各地偵破懸案、揭露陰謀。
去年2月《大唐狄公案2》華麗回歸風光上線，周一圍、王麗坤、鍾楚曦…原班人馬完整回歸，還網羅「小范男神」張若昀特邀出演，楊雪、陳都靈、張子健、克拉拉、董璇黃金陣容組合參演，再度開啟攪亂朝局的懸疑風雲。
大唐探案劇盤點9：《風起洛陽》
黃軒、王一博、宋茜、宋軼共同主演的古裝探案劇《風起洛陽》改編自《長安十二時辰》作者馬伯庸小說《洛陽》，背景為武周時期的洛陽，竟發生多起離奇命案與恐怖襲擊。混跡於洛陽底層的前不良使「高秉燭」（黃軒 飾）被捲入告密案，工部尚書之子「百里弘毅」（王一博 飾）父親慘遭毒殺，世家出身的內衞「武思月」（宋茜 飾）被派調查案件，3人逐漸發現案件的竟牽扯至宮廷秘密，背後兇手試圖顛覆女皇統治的穩固政局。
