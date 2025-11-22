【金馬獎2025】金馬62完整名單不斷更新！影帝影后將獎落誰家？

2025-11-22 15:53 女子漾 /編輯周意軒

2025第62屆金馬獎完整入圍名單公布！金馬獎是台灣電影也是華語電影的最高榮譽，金馬獎2025將於11月22日在台北流行音樂中心隆重登場。金馬獎2025先由入圍名單揭開序幕，而本次的入圍記者會，將由星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐及金馬執委會執行長聞天祥擔任揭獎人，女子漾幫大家即時更新名單!

2025 第 62 屆金馬獎今晚（22 日）將在台北流行音樂中心盛大揭幕。今年不只入圍作品實力旗鼓相當，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等話題之作全面展開正面對決，典禮規格與陣容更被影迷稱為「近年最華麗的一屆」。從星光大道到頒獎舞台，每個環節都充滿看點。

今年台片表現亮眼，從曾敬驊主演的《我家的事》、林柏宏的《96分鐘》，到即將上映的《左撇子女孩》，都讓觀眾期待度持續攀升。本屆共有 593 部作品報名，《大濛》以 11 項入圍暫居領先，而《我家的事》雖入圍 8 項，卻橫掃男女主角與四項男女配角，堪稱本屆最強黑馬。現在就一起來看看金馬 62 的入圍名單中，有沒有你心中的年度最愛。

《大濛》絕對是台灣電影必看神作！
《大濛》絕對是台灣電影必看神作！

《我家的事》票房破千萬
《我家的事》票房破千萬

2025第62屆金馬獎頒獎典禮時間地點

日期：2025年11月22日

時間：17：30星光大道、19：00頒獎典禮

金馬獎2025入圍名單：最佳新演員

牧森／《進行曲》

劉敬／《失明》

馬士媛／《左撇子女孩》

張迪文／《眾生相》

林怡婷／《恨女的逆襲》

金馬獎2025入圍名單：最佳原著劇本

陳玉勳／《大濛》

廖克發／《人生海海》

鄒時擎、Sean Baker／《左撇子女孩》

卓楷羅／《遼河的士》

李駿碩／《眾生相》

金馬獎2025入圍名單：最佳改編劇本

楊寶文／《世外》

陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》

Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

潘客印／《我家的事》

傅世晏／《柔似蜜》

金馬獎2025入圍名單：最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹／《大濛》

陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.／《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／《地母》

黎志雄／《殺手#4》

金馬獎2025入圍名單：最佳剪輯

雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄／《大濛》

Sean Baker／《左撇子女孩》

石馬／《眾生相》

杜光瑋／《不可能女孩》

金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》

金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

《隱蹟之書：重寫自我》

金馬獎2025入圍名單：最佳男配角

金士傑／《深度安靜》

黃鐙輝／《左撇子女孩》

曾敬驊／《我家的事》

姚淳耀／《我家的事》

黃秋生／《今天應該很高興》

金馬獎2025入圍名單：最佳女配角

陳雪甄／《人生海海》

蔡淑臻／《左撇子女孩》

葉子綺／《左撇子女孩》

黃珮琪／《我家的事》

鄧濤／《女孩不平凡》

金馬獎2025入圍名單：最佳攝影

陳大璞《深度安靜》

李永畧《幸福之路》

陳克勤、高子皓《左撇子女孩》

王金城《96分鐘》

梁銘佳《地母》

金馬獎2025入圍名單：最佳美術設計

王誌成、尤麗雯／《大濛》

蔡珮玲／《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡／《南方時光》

蘇國豪／《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》

金馬獎2025入圍名單：最佳造型設計

Shahreens、佘美璇／《好孩子》

許力文／《大濛》

鄭宇培／《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／《地母》

霍曉彤、Kato Miyuki／《殺手#4》

金馬獎2025入圍名單：最佳動畫短片

《再見，海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》

金馬獎2025入圍名單：最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》

金馬獎2025入圍名單：最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》

金馬獎2025入圍名單：最佳動作設計

洪昰顥、范家銘／《進行曲》

洪昰顥／《96分鐘》

羅浩銘／《觸電》

黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

坂本浩一／《殺手#4》

金馬獎2025入圍名單：最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均／《大濛》

溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》

陳子謙／《殺手#4》

金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》

王榆鈞、澎葉生／《甘露水》

Charles HUMENRY／《幸福之路》

福多瑪／《人生海海》

余家和、張吉安／《地母》

金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉／《大濛》詞：陳玉勳、盧律銘　曲：盧律銘　唱：9m88

〈木頭人〉／《遼河的士》詞：尚書　曲：尚書　唱：尚書

〈一路順風〉／《我家的事》詞：盧廣仲　曲：盧廣仲　唱：盧廣仲

〈布秧〉／《地母》詞：張吉安　曲：戴佩妮　唱：戴佩妮

〈我天生－有病版〉／《有病才會喜歡你》詞曲：告五人雲安　唱：告五人、詹懷雲、江齊

金馬獎2025入圍名單：最佳導演

陳玉勳／《大濛》

張吉安／《地母》

李駿碩／《眾生相》

廖克發／《人生海海》

曹仕翰／《南方時光》

金馬獎2025入圍名單：最佳新導演

沈可尚／《深度安靜》

Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

鄒時擎／《左撇子女孩》

潘客印／《我家的事》

陳思攸／《核》

金馬獎2025入圍名單：最佳男主角

張孝全／《深度安靜》

藍葦華／《我家的事》

柯煒林／《大濛》

張震／《幸福之路》

許瑞奇／《好孩子》

金馬獎2025入圍名單：最佳女主角

方郁婷／《大濛》

林依晨／《深度安靜》

范冰冰／《地母》

劉若英／《我們意外的勇氣》

高伊玲／《我家的事》

金馬獎2025入圍名單：最佳劇情片

金馬獎2025得獎名單：年度台灣傑出電影工作者

金馬獎2025得獎名單：終身成就獎

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

2025-11-17 08:53 女子漾／編輯張念慈
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析

Netflix 暗黑台劇《如果我不曾見過太陽》第一部共10集，從「暴雨殺人魔」自首開場，一路挖到校園霸凌、性暴力、家庭暴力與階級壓迫的傷口。表面是懸疑犯罪＋純愛校園戲，其實更像一場對「加害者從何而來」的解剖實驗。第一部已於11月13日上線，第二部將在12月11日接力播出，真正的真相都被壓到後半部才要攤牌。

下面先帶你用「分集劇情」把時間線理清楚，再把結局留下的7大伏筆與隱藏暗線一次整理，幫你補完那種看完大結局卻滿腦子問號的空虛感。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

－－警告！以下有《如果我不曾見過太陽》第一部劇透，還沒看完的人請斟酌往下滑－－

《如果我不曾見過太陽》1–10集分集劇情整理

第1集：暴雨殺人魔接受採訪，紀錄片企劃被鬼纏上

25歲的李壬曜，自首承認自己就是新聞口中的「暴雨殺人魔」。拍攝團隊決定以他為主角拍紀錄片，紀錄片企劃周品瑜負責進監獄訪談。她一邊工作、一邊搬進新租的老公寓，結果住進去後怪事連連：東西自己移動、房間凌亂、鏡子裡好像還多了一個女生的身影，所有異象都指向一名穿著高中制服的女孩

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第2集：問題少年與芭蕾女孩相遇，夢境與鬼影疊在一起

時間切回十年前，少年李壬曜活在家暴父親與縱容母親的陰影裡，壓抑又孤僻，直到遇見舞蹈班的芭蕾少女江曉彤，人生第一次感覺到「被光照到」。在現在時空裡，周品瑜在新家持續看見那個高中女孩，鬼影不只出現在房裡，甚至開始入侵她的夢境。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第3集：舊家照片連上幻象，壬曜的過去逐漸浮出水面

為了拍攝紀錄片，品瑜被派去整理壬曜的老家。她在舊照片裡，找到一張跟自己看到的鬼影高度重疊的少女照片，也就是江曉彤。另一條時間線上，少年壬曜曾遭遇意外，命運開始偏離軌道，那些被他刻意壓抑的記憶，隨著品瑜的調查被一點一點翻出來。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

第4集：飛蛾與太陽墜入愛河，友情醞釀成嫉妒

回到學生時期，江曉彤主動伸手接近這個全校公認的「問題少年」，兩人從互相試探到愈來愈靠近，友情慢慢變成了愛情。賴芸蓁一方面被曉彤照亮，一方面又害怕被她丟下，看著曉彤把目光放在壬曜身上，暗戀與不安在她心中越滾越大。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第5集：謠言在校園炸開，代價由誰來承擔

關於曉彤與壬曜的惡意謠言在學校發酵，階級、成績、家庭背景全部變成武器，教官、導師、家長同時介入，氣氛緊繃到一觸即發。關鍵時刻，某個朋友站出來「背鍋」，替全班扛下責任，讓事件暫時降溫，也埋下之後決裂與悔恨的種子。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第6集：一趟出遊改變三個人的人生，現在線出現關鍵影片

壬曜離家出走，打算擺脫父親與債務。江曉彤和賴芸蓁一起出遊放風，本來只是女生小旅行，卻在關鍵時刻逼得芸蓁做出足以改變一生的選擇。另一邊，時間拉回現在，導演許大偉在調查資料途中，發現了一支讓所有人震驚的影片，那是當年暴雨之夜的真相開端。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第7集：被家人出賣、被體制獵殺的少年

壬曜遭到「最親近的人」背叛，被栽贓捲入毒品與販毒案，瞬間從問題學生變成警方追緝的逃犯。他沒有背景、沒有資源，只能在雨夜四處躲藏，這也是他從受害者一步步被推向「暴雨殺人魔」的第一層階梯。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第8集：江曉彤走進陷阱，芭蕾女孩被撕碎的一夜

為了替壬曜洗清毒品罪名，江曉彤主動接近歐陽悌與那群權勢家族的小霸王，本來只是要去套話，卻被拖進派對，深夜之後情勢急轉直下，演變成無法挽回的性暴力。那一夜之後，小太陽不再發光，她的世界整個毀掉。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第9集：和解書上的簽名，壓垮兩個家庭的最後一根稻草

看到滿身傷痕回家的女兒，江曉彤的父母幾乎崩潰，江爸衝動到想以車撞人，江媽則在現實壓力與階級不對等下被迫選擇「和解」。警察勸、歐陽家勸，大家嘴上說的是「為了曉彤的未來」，實際上卻是讓事件用一紙和解被蓋棺，讓真正的加害者有機會洗白。這份「為你好」的暴力，讓壬曜與江家都徹底絕望，壬曜也在怒火與自責下，決定親自去終結歐陽家。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

第10集：天台約定、五年錯過，夏天晴與蝴蝶刺青登場

出事後，江家決定遠離台中，帶曉彤北上重新開始。離開前，曉彤與壬曜在天台約定：五年後的聖誕節再見。只是壬曜在此之前先動手刺傷歐陽悌，被關進少年感化院，這個約定從一開始就註定會錯過。

五年後，壬曜出獄，在台北街頭打工生活，某個雨夜，他遇見一名背影酷似曉彤的盲人女子夏天晴（柯佳嬿 飾），對方不認識他，卻在錄音前迷路。他送她去廣播電台，卻發現她手上有一模一樣的蝴蝶刺青——那是屬於江曉彤的記號，也是第一部結局最關鍵的一幕。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee

《如果我不曾見過太陽》結局7大伏筆解析

第一部結局，其實是在把第二部的所有炸彈整齊排好。以下7個伏筆，是之後故事一定會再回來處理的關鍵。

1 賴芸蓁與周品瑜：酒吧姐妹情，真的是「巧遇」嗎？

過去線裡，賴芸蓁被奶奶情緒勒索長大，活得畏畏縮縮，直到遇到像太陽一樣的江曉彤，才第一次覺得自己有被照亮。曉彤卻把愛給了壬曜，芸蓁的依賴與嫉妒混在一起，最後和奶奶徹底翻臉、遠走台北改名「沈慕」。

現在線裡，沈慕接手媽媽的酒吧，成了周品瑜最信任、最依賴的人。兩人情同姐妹，卻從沒交代她們是怎麼認識的，只知道：

1 是品瑜先被江曉彤鬼魂纏上，才意外挖出沈慕過去跟壬曜、曉彤的糾纏；

2 結局彩蛋的照片裡，疑似出現沈慕站在命案現場，與壬曜對視。

這讓人很難不懷疑：沈慕是不是早就刻意靠近品瑜？她口中「不想再提起的過去」，會不會其實跟暴雨殺人魔連環案高度相關？

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

2 江曉彤為什麼找上周品瑜？鬼魂的選人邏輯

一開始品瑜以為自己只是租到凶宅：前屋主是名年輕女子，死於暴雨殺人魔之手，所以才「有鬼」。但故事推進後，江曉彤帶著她親眼重看過去的一切，從壬曜少年時期到暴雨之夜，幾乎像是在強迫她成為「見證人」。

為什麼是品瑜？目前能看出的可能有三層：

1 她是紀錄片企劃，手上握有最多調查工具與話語權；

2 她性格理性、嘴硬、不信一見鍾情，反而更適合當「拼真相的人」；

3 錄音室那一幕：品瑜被帶進「昇聲廣播」的幻象，很可能是江曉彤在引她走向夏天晴，也就是第二部的核心戰場。

換句話說，江曉彤不是亂抓人，她是在挑一個能替她講話、也能逼近真相的「代言人」。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

3 李壬曜看周品瑜的眼神：是新戀情，還是罪惡感的投射？

品瑜第一次進矯正署訪談壬曜時，他對她的態度異常溫和，不但願意開口配合，眼神甚至帶著幾乎是「溫柔」的笑意，許多要求也只對她買單，連品瑜自己都嚇到，回家還做了春夢。

這裡至少埋了兩個可能：

1 壬曜把她當成「另一個被捲入事件的人」，某種程度想保護她；

2 他在她身上，看見曉彤曾經伸手拉他時的影子，那份好感其實來自記憶殘影，而不是新的愛情。

更殘酷的可能是：壬曜知道品瑜終究會被拖進真相，他的溫柔其實是一種補償，對每一個被他牽連的人。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

4 導演許大偉為什麼那麼執著？他也曾經是沉默的一員

許大偉不是一般「為收視而生」的導演，他不只拍紀錄片，還真心想挖出暴雨殺人魔背後的故事。他訪問曉彤的朋友、壬曜的母親，甚至願意相信品瑜「被鬼纏上」的說法，只因為他過去也看過同樣的沉默。

他說那句話時，畫面切回他童年，看著疑似是自己母親的背影，觀眾幾乎可以確定：

1 他小時候也目睹過類似的暴力事件，

2 他非常熟悉「一講到後來就突然安靜」的集體失語，那不只是悲傷，而是整個社會在幫加害者找台階下。

許大偉的過去，極可能是第二部會補完的線索，也會決定最後這部紀錄片，到底是在「消費殺人魔」，還是真正替受害者留下證詞。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

5 江曉彤最後怎麼了？她是死去的鬼，還是活著卻看不見光？

第一部沒有直接告訴我們江曉彤的「生死」，只用兩種形象呈現她：

1 學生時期的芭蕾小太陽，被暴雨之夜撕得支離破碎；

2 現在線裡，以「鬼魂」姿態跟著品瑜，帶她重看那段青春。

從結構上來看，她確實像是已經過世的亡靈；但另一條線——夏天晴——卻讓答案變得模糊：相同位置的蝴蝶刺青、昇聲廣播、以及廣播裡談論《月光》的聲音，都在暗示江曉彤可能「以另一種身分」存在於世界。

也因此，劇迷才會不斷問：「她有沒有死？」第一部聰明地，把這個問題保留給第二部。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

6 李壬曜徹底黑化：不是一把刀，而是一整個結構把他推下去

如果只看新聞標題，李壬曜就是「冷血殺人魔」。但第一部其實很清楚在說：

1 長期家暴與情感忽視，把他養成一個覺得自己「不值得被愛」的小孩

2 校園霸凌與階級歧視，讓他被貼上問題少年標籤

3 歐陽家的特權運作，逼江家簽下和解書，把受害者推出城市

4 監獄裡，歐陽家母親再次施壓，「你敢動我兒子，我就讓你知道你動不起他」，連矯正體系都成了壓迫的一環。

壬曜拿刀刺歐陽悌，是復仇，也是他最後能為曉彤做的「徹底斷根」。但真正把他推進「暴雨殺人魔」這個深淵的，是後面那一連串連環命案。這部分動機，第一部刻意沒有講清楚，只不斷用雨夜、屍體與他自首的畫面吊著觀眾。

第二部很可能會告訴我們：他殺的人，究竟是加害者、旁觀者，還是那群當年選擇沉默的人。

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

7 柯佳嬿「夏天晴」是誰？蝴蝶刺青＋失明，最大玄機在這裡

天台約定錯過五年後，壬曜在台北遇見夏天晴。她是盲人主持人、說話溫柔冷靜、完全不記得他，卻在右手中指刺了一個一模一樣的黑色蝴蝶。

網路上目前有幾種熱門推理：

1 夏天晴就是改名整形後的江曉彤。影片外流讓她精神崩潰，甚至可能親手傷害自己的眼睛，選擇「乾脆不要再看見這個世界」。

2 她對過去選擇性失憶，把那段人生封印起來，連壬曜也一起刪除，只留下蝴蝶刺青這個無意識的印記。

3 她換了一張臉、換了一個名字，卻無法換掉創傷，那些噩夢只好變成鬼魂，去找上別人。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

而更刺激的一點是：結局彩蛋照片裡，賴芸蓁似乎出現在命案現場，還對壬曜說過「不是說好要結束這一切了嗎？」這句話讓人很難不懷疑：

1 她是不是暴雨殺人魔的共犯？

2 她不讓品瑜繼續追查，是怕真相戳傷「現在的夏天晴」，而不是怕壬曜被抓更嚴重。

如果夏天晴真的是江曉彤，那整個故事會從「一個男人為愛黑化」升級成「兩個被毀掉的少年，聯手替她守住不想再被掀開的傷口」。

如果太陽沒出現過，暴雨還會下嗎？

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

第一部的結局，其實不是在問「壬曜有多壞」，而是在逼觀眾回頭看：

1 霸凌、偷拍、惡意留言，是怎麼在校園裡被正常化？

2 家暴與貧窮，如何讓一個孩子從小就學會閉嘴？

3 權勢家長、虔誠信徒、體制內的每一個大人，又是怎麼用「為你好」逼受害者簽下和解書？

如果沒有這些「結構化的暴力」，李壬曜會不會只是個沉默的壞脾氣少年？江曉彤會不會一直是芭蕾教室裡那個發光的女孩？

第二部要解的不只是案件，而是這個問題：當一個人被逼到只剩報復這條路時，真正的罪人，到底是他，還是那整個一起推他下去的世界。

《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸

《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸

2025-11-14 17:49 女子漾／編輯許智捷
《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

大多數人提起唐代，腦中浮現的多半是李白月下飲酒、長安繁華萬國來朝、街市熱鬧、文化鼎盛的盛世畫面。但這部古裝懸疑劇《唐朝詭事錄之長安》就是偏偏不拍我們熟悉的那個光鮮盛唐，而是把鏡頭轉向詩意背後的陰影：權力角力、人心暗潮、連環詭案與無人敢說的秘密。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

第三季《長安篇》回到這座萬國之都，卻讓觀眾看到另一層長安：白天繁盛，夜晚危險；白牆黛瓦之下藏著未知的聲音；繁華街道背後埋著權謀與殺機。更貼心的是，全季採單元案件形式，就算完全沒追過前兩季，也能立刻看懂、輕鬆入坑。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

以下是本季最值得一追的五大看點：

看點1：八大詭案都有史料根據

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》最吸引人的亮點之一，就是八大詭案全取材自唐代志怪經典《酉陽雜俎》。也就是說，劇裡每一件怪事都有史料和傳說作基底，不是胡亂編造，而是「怪得有根據、詭得有深度、恐怖得有美學」。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

本季案件包含金桃藏血、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂、借齡傳說、盛世馬球等八大單元，看似靈異卻都指向更深的人心黑洞。隨著盧凌風與蘇無名抽絲剝繭，你會發現真正恐怖的不是鬼，而是慾望與權力造成的扭曲。

看點2：重現大唐盛世背後的暗流洶湧

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

故事發生在先天二年，表面是教科書裡的大唐盛世，實際上暗流洶湧。《唐朝詭事錄之長安》把鏡頭對準這個「看似太平、其實人人心驚」的時代。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后，讓皇帝李隆基高度忌憚；朝堂因此搖搖欲墜。偏偏就在這敏感時刻，盧凌風與蘇無名奉命護送康國金桃返京，看似例行公事，卻一步步把兩人推進權力風暴中心。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

看點3：讓人發毛的中式恐怖美學

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

這一季由巨興茂接手執導，雖然換了導演，但《唐朝詭事錄之長安》依舊牢牢守住系列最招牌的「中式恐怖美學」。燭光、陰影、霧氣與古建築的氛圍全部在線，恐怖不是靠嚇，而是靠細節慢慢堆出不安感。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

每一宗奇案的敘事也保持一貫的縝密：線索合理、反轉不亂來，觀眾能跟著蘇無名拆線索、跟著盧凌風闖生死，推進節奏扎實又順暢。

看點4：浪漫古都長安風景全開

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》把長安拍成一個有呼吸、有脾氣的巨大角色。劇中更直接點出一句話：「何為長安？詩意與危險並存，即是長安。」完全道出這座城的雙面。

這裡不是只會出現在詩人筆下的浪漫古都，而是一座光影交錯、危機四伏的迷城。白天是市井喧騰、街坊熱鬧、文化繁盛；夜幕降臨後，寺院的哭聲、畫壁的暗影、城中的流言風聲，像是另一重世界。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

隨著「唐詭小分隊」深入調查八大詭案，每揭開一層真相就伴隨新的危險。主角們最後能不能在這城裡全身而退，本身就是本季最吊人胃口的懸念之一。

看點5：雙男主俐落破案

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名，本季被拉回風雲密佈的長安，再度與原班人馬合體查案。楊旭文飾演的盧凌風動作俐落、衝鋒在前；楊志剛的蘇無名則以冷靜推理拆解線索。

這對「動手＋動腦」組合本季不只破案，更直接捲入牽動朝局的大棋盤。就算沒看過前兩季，也能立刻掌握兩人的節奏，直接從長安篇入坑毫無障礙。

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

2025-11-17 13:40 女子漾／編輯ANDREA

日劇《武士生死鬥》是一部以明治時代為背景、濃厚歷史感又極具動作張力的作品，描繪出日本末代武士在急遽社會變遷潮流中，被迫將生命與榮譽置於生死一搏的殘酷競技場，連串高潮迭起的打鬥場面、不斷推進的人性試煉，讓這場“生死鬥”不僅是肉體的廝殺，更是靈魂的抉擇，而在這場遊戲之中，背後又隱藏什麼樣的秘密？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

故事聚焦於明治維新前後這個社會劇烈解構、身分危機四伏的時代...當時，朝代更迭、武士階級地位動搖，官方為了“重建秩序”，辦一場以生命為籌碼的淘汰賽“蠱毒”，看到新聞通知的292名武士齊聚京都天龍寺，賽事規則簡單冷酷，只能有一人生還（這部分還沒有完全被確認），勝者能獲巨額獎金，敗者則於榮譽與性命間畫下句點。

以下有雷

主角嵯峨愁二郎（岡田准一飾）本是技藝高超卻命運坎坷的武士，為了重病的妻兒，他違背本心參加這場殘忍的比賽，但是面對舊友與同伴互為敵手，愁二郎不僅必須克服刀劍交錯的險境，更要直面人性最深層的掙扎與痛苦。劇情發展過程中，多位參賽武士各帶心思，有的為信仰、有的為家人、有的為了活下去，精彩又不拖泥帶水的劇情，也讓劇迷更加期待後面的故事發展。

最終決戰時，愁二郎與強敵無骨在夜空煙火下展開生死對峙，煙火照映、利刃交磕、情感與利害糾纏，生與死之間，所謂武士榮譽也在現實壓力下被剖析得體無完膚，最終所有理想都被生命本身所超越

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

角色分析

嵯峨愁二郎

嵯峨愁二郎這個角色融合了“武人本色”與“現實困境”兩種層次，他本是京八流武術的嫡傳，卻因無法接受傳統“弱肉強食、師兄弟相殘”的傳承方式而離開道場，自食其力，面對明治政府時代巨變、家人生病，他不得不置身殘酷生存賽場。

此角色不只是單靠動作炫技，而是在每一次揮劍、每一次對話中都充滿生命掙扎的厚度，愁二郎對正義和家庭的堅持，和那種“寧可自己受苦，也不願將痛苦加諸他人”的矛盾心情，在岡田的詮釋下動人而鮮明。

衣笠彩八

衣笠彩八是一名為了復仇而踏上生死鬥的女武，她原本是名門武士家族的後代，家族慘遭滅門，讓她抱持著尋求正義和復仇的強烈執念，彩八的殺意並非盲目，她在戰場上冷靜沉著，展現出超凡的劍技和毅力。她的動機是一種情感的糾結，既有血海深仇，也有尋找自己武士本分的掙扎。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

菊臣右京

菊臣右京是另一位主要參賽者，他的參賽動機是想要重拾昔日的榮耀並養活自己忠誠的家臣，因為明治維新後士族地位的消失，他背負著極大的生活壓力，右京在比賽中不僅為生存而鬥，更是為了保護自己的族人能有活路，他的故事象徵了被新時代推向邊緣的武士，試圖透過這場血腥競技找回價值和尊嚴。

化野四藏與祇園三助

這兩人分別是嵯峨愁二郎的學弟，化野四藏個性剛毅，以誠實和義氣聞名；祇園三助則較為機敏，兩人皆懷有守護彼此與忠於舊武士道精神的信念，三人在殘酷的生死賽中秉持武士道，但也必須面對不得不殺戮的現實掙扎，展現忠誠與求生間的矛盾。

狹山進之介

狹山進之介是負債累累的年輕武士，因為家境與社會困境被逼參加比賽，他的年輕和生存慾望形成鋒利對比，象徵末代武士中被現實壓榨到極限的青年一代。

立花雷藏

立花雷藏氣勢逼人，是場中令人忌憚的強者，雷藏的背景涉及昔日武士的榮譽與權力欲，他同時也是這場殘殺遊戲中的重要變數，他的角色帶有一絲野心與權謀因素，呈現武士在絕境中不斷尋求自身存在價值和上位機會的衝動。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

貫地谷無骨

貫地谷無骨，戲份是最具黑暗與悲劇性的，他是「武士亡靈」的具體代表，拒絕承認刀劍時代已過，堅持以殺戮證明自我價值，無骨的動機充滿對過去榮光的一種扭曲執念，是時代變遷下無法自拔的頹廢象徵。

香月雙葉

雙葉是一位年輕少女，跟著母親一起為村民祈禱，本來可以與母親一同幫助村民，卻在母親也罹患霍亂的那一天開始，他也必須負重前行...來參加這場「生存之戰」，此角色的故事線打破單純血腥殺戮框架，象徵武士精神的另一種可能性，即為了家人與未來而戰，而非純粹為了復仇或權力。

柘植響陣

前伊賀流忍者，頭腦聰明、神出鬼沒的策士，雖以輕快的語調示人，卻從不讓人看透他的想法，也在一場意外之中找嵯峨愁二郎一同同盟。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

卡穆伊科

擁有阿伊努之神賜予的天賦，以百發百中聞名的弓術名人，為了贖回故鄉被奪走的土地，決意為賞金而參加「蠱毒」生存遊戲。

岡部幻刀齋

身形魁梧、滿頭白髮，被其他參加者稱呼為「怪物」的最強劍豪，只要有鈴聲就代表他的出現，不曉得為何要讓「京巴流」徹底滅絕？也因此使「蠱毒」的戰局更加陷入混沌。

安藤神兵衛

故事劇情中為京都府聽第四課的警察，為了阻止「蠱毒」，化身參賽者潛入其中，擁有無人能及的速度與高超劍術，被譽為「疾風之安神」。

生死鬥主辦者櫻與槐

櫻與槐是這場血腥遊戲的幕後操控者，他們代表明治新政府的權威，設計這場比賽以清洗前朝武士，為現代國家建立掃除最大障礙，他們的存在揭示了政治權謀的暗面，將武士的悲劇推向新高，他們冷酷的計謀是時代巨輪的象徵，毫不留情地碾壓所有傳統，目前也還不清楚他們的目的究竟是為什麼？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

