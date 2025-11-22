2025-11-22 15:53 女子漾 /編輯周意軒
【金馬獎2025】金馬62完整名單不斷更新！影帝影后將獎落誰家？
2025第62屆金馬獎完整入圍名單公布！金馬獎是台灣電影也是華語電影的最高榮譽，金馬獎2025將於11月22日在台北流行音樂中心隆重登場。金馬獎2025先由入圍名單揭開序幕，而本次的入圍記者會，將由星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐及金馬執委會執行長聞天祥擔任揭獎人，女子漾幫大家即時更新名單!
文章目錄
- 金馬獎2025入圍名單：最佳新演員
- 金馬獎2025入圍名單：最佳原著劇本
- 金馬獎2025入圍名單：最佳改編劇本
- 金馬獎2025入圍名單：最佳音效
- 金馬獎2025入圍名單：最佳剪輯
- 金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄短片
- 金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄片
- 金馬獎2025入圍名單：最佳男配角
- 金馬獎2025入圍名單：最佳女配角
- 金馬獎2025入圍名單：最佳攝影
- 金馬獎2025入圍名單：最佳美術設計
- 金馬獎2025入圍名單：最佳造型設計
- 金馬獎2025入圍名單：最佳動畫短片
- 金馬獎2025入圍名單：最佳動畫片
- 金馬獎2025入圍名單：最佳劇情短片
- 金馬獎2025入圍名單：最佳動作設計
- 金馬獎2025入圍名單：最佳視覺效果
- 金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影音樂
- 金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影歌曲
- 金馬獎2025入圍名單：最佳導演
- 金馬獎2025入圍名單：最佳新導演
- 金馬獎2025入圍名單：最佳男主角
- 金馬獎2025入圍名單：最佳女主角
- 金馬獎2025入圍名單：最佳劇情片
2025 第 62 屆金馬獎今晚（22 日）將在台北流行音樂中心盛大揭幕。今年不只入圍作品實力旗鼓相當，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等話題之作全面展開正面對決，典禮規格與陣容更被影迷稱為「近年最華麗的一屆」。從星光大道到頒獎舞台，每個環節都充滿看點。
今年台片表現亮眼，從曾敬驊主演的《我家的事》、林柏宏的《96分鐘》，到即將上映的《左撇子女孩》，都讓觀眾期待度持續攀升。本屆共有 593 部作品報名，《大濛》以 11 項入圍暫居領先，而《我家的事》雖入圍 8 項，卻橫掃男女主角與四項男女配角，堪稱本屆最強黑馬。現在就一起來看看金馬 62 的入圍名單中，有沒有你心中的年度最愛。
2025第62屆金馬獎頒獎典禮時間地點
日期：2025年11月22日
時間：17：30星光大道、19：00頒獎典禮
金馬獎2025入圍名單：最佳新演員
牧森／《進行曲》
劉敬／《失明》
馬士媛／《左撇子女孩》
張迪文／《眾生相》
林怡婷／《恨女的逆襲》
金馬獎2025入圍名單：最佳原著劇本
陳玉勳／《大濛》
廖克發／《人生海海》
鄒時擎、Sean Baker／《左撇子女孩》
卓楷羅／《遼河的士》
李駿碩／《眾生相》
金馬獎2025入圍名單：最佳改編劇本
楊寶文／《世外》
陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》
Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
潘客印／《我家的事》
傅世晏／《柔似蜜》
金馬獎2025入圍名單：最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹／《大濛》
陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.／《96分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／《地母》
黎志雄／《殺手#4》
金馬獎2025入圍名單：最佳剪輯
雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄／《大濛》
Sean Baker／《左撇子女孩》
石馬／《眾生相》
杜光瑋／《不可能女孩》
金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》
《哥哥死後去了哪裡》
《第九十三封信之後》
《孩子》
《她的碎片》
金馬獎2025入圍名單：最佳紀錄片
《從來》
《大風之島》
《甘露水》
《春雨424》
《隱蹟之書：重寫自我》
金馬獎2025入圍名單：最佳男配角
金士傑／《深度安靜》
黃鐙輝／《左撇子女孩》
曾敬驊／《我家的事》
姚淳耀／《我家的事》
黃秋生／《今天應該很高興》
金馬獎2025入圍名單：最佳女配角
陳雪甄／《人生海海》
蔡淑臻／《左撇子女孩》
葉子綺／《左撇子女孩》
黃珮琪／《我家的事》
鄧濤／《女孩不平凡》
金馬獎2025入圍名單：最佳攝影
陳大璞《深度安靜》
李永畧《幸福之路》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王金城《96分鐘》
梁銘佳《地母》
金馬獎2025入圍名單：最佳美術設計
王誌成、尤麗雯／《大濛》
蔡珮玲／《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡／《南方時光》
蘇國豪／《96分鐘》
殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》
金馬獎2025入圍名單：最佳造型設計
Shahreens、佘美璇／《好孩子》
許力文／《大濛》
鄭宇培／《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／《地母》
霍曉彤、Kato Miyuki／《殺手#4》
金馬獎2025入圍名單：最佳動畫短片
《再見，海浪》
《91次擊碎》
《螳螂》
《工》
《風的前奏》
金馬獎2025入圍名單：最佳動畫片
《世外》
《小蟲蟲大冒險》
金馬獎2025入圍名單：最佳劇情短片
《這不是我的牛》
《綠湖》
《膝跳反應》
《疊羅漢》
《兩個女導演》
金馬獎2025入圍名單：最佳動作設計
洪昰顥、范家銘／《進行曲》
洪昰顥／《96分鐘》
羅浩銘／《觸電》
黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
坂本浩一／《殺手#4》
金馬獎2025入圍名單：最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均／《大濛》
溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》
陳子謙／《殺手#4》
金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》
王榆鈞、澎葉生／《甘露水》
Charles HUMENRY／《幸福之路》
福多瑪／《人生海海》
余家和、張吉安／《地母》
金馬獎2025入圍名單：最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉／《大濛》詞：陳玉勳、盧律銘 曲：盧律銘 唱：9m88
〈木頭人〉／《遼河的士》詞：尚書 曲：尚書 唱：尚書
〈一路順風〉／《我家的事》詞：盧廣仲 曲：盧廣仲 唱：盧廣仲
〈布秧〉／《地母》詞：張吉安 曲：戴佩妮 唱：戴佩妮
〈我天生－有病版〉／《有病才會喜歡你》詞曲：告五人雲安 唱：告五人、詹懷雲、江齊
金馬獎2025入圍名單：最佳導演
陳玉勳／《大濛》
張吉安／《地母》
李駿碩／《眾生相》
廖克發／《人生海海》
曹仕翰／《南方時光》
金馬獎2025入圍名單：最佳新導演
沈可尚／《深度安靜》
Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
鄒時擎／《左撇子女孩》
潘客印／《我家的事》
陳思攸／《核》
金馬獎2025入圍名單：最佳男主角
張孝全／《深度安靜》
藍葦華／《我家的事》
柯煒林／《大濛》
張震／《幸福之路》
許瑞奇／《好孩子》
金馬獎2025入圍名單：最佳女主角
方郁婷／《大濛》
林依晨／《深度安靜》
范冰冰／《地母》
劉若英／《我們意外的勇氣》
高伊玲／《我家的事》
金馬獎2025入圍名單：最佳劇情片
金馬獎2025得獎名單：年度台灣傑出電影工作者
金馬獎2025得獎名單：終身成就獎