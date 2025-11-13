53 歲潮爸依舊神級！木村拓哉生日獲兩女兒暖心告白 新代言登場展現「進化中的大人」魅力。圖／takuya.kimura_tak@IG、Cocomi@IG

木村拓哉今迎來 53 歲生日，魅力依舊不減。凌晨開始，他的兩位女兒便搶先在 IG 上接力獻上祝福：大女兒 Cocomi 用日文熱情喊話「53 歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」，還笑說禮物還沒買到，語氣充滿父女間的俏皮默契；Koki 則以英文寫下：「Happy birthday to the best dad in the world」，短短一句甜度破表，立刻登上日網熱搜。

Cocomi 用日文熱情喊話「53 歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」，還笑說禮物還沒買到。圖／Cocomi@IG

更引發轟動的是，Koki 俏皮公開了木村拓哉的半裸帥照，短時間內吸引超過 36 萬人按讚，充分展現木村家溫馨互動與木村拓哉依舊居高不下的超強人氣。

Koki 俏皮公開了木村拓哉的半裸帥照。圖／koki@IG

而「潮爸」這個稱號絕不是誇飾。從 1990 年代走紅以來，木村拓哉定義了所謂的「木村效應」，只要是他剪過的頭、穿過的外套、說過的口吻，隔天日本街頭就會立刻複製。那是一個「看木村在幹嘛，明天就穿一樣」的年代，而他至今仍是最具時代象徵性的時尚指標。

1990 年代走紅以來，木村拓哉定義了所謂的「木村效應」，只要是他剪過的頭、穿過的外套、說過的口吻，隔天日本街頭就會立刻複製。圖／木村拓哉

正因為這份跨越世代的影響力，他在生日月迎來最新企劃，出任 OWNDAYS 的全球大使。品牌以「進化中的大人」為主題打造全新廣告，以沉穩卻富張力的影像語言，捕捉木村這些年累積而成的成熟魅力。片中象徵大人心境的「黑色眼淚」意象，被用來呈現人生在喜怒哀樂之間沉澱出的深度——那不是悲傷，而是一種經歷過後才懂得的從容。

木村配戴OWNDAYS眼鏡生活照。圖／takuya.kimura_tak@IG

木村配戴OWNDAYS眼鏡生活照。圖／takuya.kimura_tak@IG

廣告裡，木村配戴 OWNDAYS 新推出的「BACK in BLACK」系列黑框眼鏡與多焦點鏡片，沒有過度造型，也沒有刻意強調潮流，卻在舉手投足間展現隨著歲月而更顯風味的魅力。整支影片完全沒有使用動畫，而是靠光影與色彩塑造沉穩世界觀，呈現眼鏡如何伴隨使用者的生活階段持續進化、貼近日常。

木村配戴 OWNDAYS 新推出的「BACK in BLACK」系列黑框眼鏡與多焦點鏡片。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS 也透過這個企劃強調：眼鏡不只是一件配件，而是一段人生的紀錄者。木村拓哉多年累積的形象與氣質，無需多言便能自然詮釋這份理念。無論站在舞台前、鏡頭下，或僅僅是生活中的一瞬，他都以自己的方式證明——潮流不會被年紀帶走，它只會隨著經驗改變形狀。