「自由發揮」變「自由閃兵」？阿達認造假病歷交保30萬惹議 圖片來源：IG@atotheda atotheda

演藝圈「閃兵案」持續延燒！繼Energy前成員唐振剛於10月28日在律師陪同下主動自首後，金鐘影帝薛仕凌昨日前往新北地檢署說明並以30萬元交保。而11月5日，38歲男星阿達（本名昌璟翔）也赴新北地檢署說明案情，承認造假病歷逃避兵役，檢方依妨害兵役及偽造文書罪嫌，諭知他以30萬元交保。據了解，此次「第三波閃兵風暴」源自王大陸年初爆出的「閃兵集團」案。檢警追查後發現，該集團涉嫌替多名藝人偽造體檢報告、開立虛假病歷以取得免役資格。10月的第三波搜索中，包括薛仕凌、阿達在內的多名藝人陸續被傳喚說明，成為焦點人物。

從《大學生了沒》出道的幽默主持人 阿達形象一夕翻轉

大學生了沒。圖片來源：YT截圖

阿達以節目《大學生了沒》出道，與李伯恩組成「自由發揮」走紅，曾入圍金曲獎與金馬獎，後來主持《夜市王》，以幽默、敢玩的風格深受觀眾喜愛。他與主持人Lulu交往4年，2019年和平分手後仍維持友好關係，甚至在今年金鐘獎頒獎典禮上與Lulu及陳漢典同台，畫面成為典禮焦點。

《夜市王》圖片來源：緯來電視提供

然而就在形象逐漸轉為「正向努力代表」的此刻，捲入閃兵案的消息讓外界震驚。粉絲直呼「無法相信這麼愛運動的阿達會造假病歷」，也有人批評「又一位公眾人物跌下神壇」。

造假理由曝光 疑同樣以「高血壓」為由閃兵

根據檢警調查，阿達涉嫌以虛構高血壓病歷逃避兵役，與薛仕凌案情類似。不同的是，唐振剛因自首且坦承犯行，被無保請回；阿達與薛仕凌雖主動到案，但否認刻意逃避兵役，因此仍以30萬元交保。檢方強調案件尚待釐清，後續將依相關證據判定是否提起公訴。

捲閃兵疑雲，金鐘獎影帝薛仕凌、男子團體「自由發揮」成員阿達（圖）先後前往新北檢到案，訊後各以30萬元交保。圖／聯合報系資料照片

本名罕見也成話題 網友笑：「他本名比藝名像藝名」

除兵役爭議外，阿達的本名「昌璟翔」也意外登上社群熱搜。有網友在Threads發問「為什麼藝名叫阿達？本名根本沒有達啊？」引發熱烈討論。有人笑稱「他本名比藝名還像藝名」，也有資深粉絲指出他早期饒舌圈暱稱為「A-Dark」，可能因此演變為「阿達」。

圖片來源：IG@atotheda

據內政部統計，全台姓「昌」的人僅約900多人，主要分布於南投、彰化、屏東，阿達則是高雄鼓山人。對於本名與藝名之間的由來，阿達至今未曾公開說明。

閃兵案延燒：公眾信任危機與藝人誠信考驗

這場閃兵風暴揭開的不只是兵役漏洞，更是演藝圈形象的全面檢驗。從王大陸、陳柏霖、坤達到如今的阿達、薛仕凌，一連串事件讓觀眾重新思考「誠信」對於藝人的意義。