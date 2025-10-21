2025-10-21 12:37 女子漾／編輯張念慈
閃兵風暴再起！Energy書偉、棒棒堂小杰遭拘提 國防部曝體檢加嚴措施
藝人閃兵風暴持續延燒！檢警21日清晨再度發動第三波搜索行動，拘提名單中包括知名男星陳柏霖、修杰楷，以及男團Energy成員張書偉與Lollipop棒棒堂小杰（廖允杰）。據了解，警方上門時，書偉與妻子謝京穎以及兩隻貓在家中，他坦言「早知道會有這天，原本要自首但會怕」，目前已被帶回說明。
Energy書偉父喪未久遭拘提 回歸演唱行程恐受衝擊
Energy近年再度合體回歸歌壇氣勢驚人，不僅在北高雙蛋開唱，更以〈星期五晚上〉奪下金曲獎「年度歌曲獎」。不料，團員張書偉今傳出涉嫌閃兵遭拘提，引發外界震撼。書偉先前曾公開表示因地中海型貧血及腳傷問題獲免役，每次演出結束都需冰敷雙腳。
今年7月Energy在高雄巨蛋開唱，反應熱烈，明年1月還預定登上台北小巨蛋。不過若案件屬實，後續活動勢必面臨變數。唱片公司對此暫未回應。
小杰雙手上銬畫面曝光 藝人圈風波再擴大
除Energy書偉外，「棒棒堂」成員小杰（廖允杰）也於上午9時許被警方帶回永和分局，現場畫面可見他雙手上銬、低頭快步進入分局，引發媒體圍觀。先前同團成員威廉已在5月遭波及，當時仍以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘「實境節目主持人獎」，引發社會輿論熱議。
國防部：體檢標準將加嚴 避免「造假體位」重演
對於「閃兵集團」持續擴大，國防部長顧立雄今日在立法院受訪時回應，將與三軍總醫院合作研議，全面檢討體位認定標準，防杜造假。內政部長劉世芳則指出，目前案件已進入司法偵辦階段，內政部會全力配合，確保制度面無漏洞。
文化部長李遠也被問及「涉案藝人仍獲金鐘獎」一事，他表示評審團具專業判斷，尊重評審決議，同時強調司法必須給出最終定論，文化部未來將研議是否強化資格審核制度。
「閃兵風暴」持續延燒 社會呼籲恢復公平與信任
藝人逃避兵役風波自年初爆發後，已有多名演藝人員遭波及。網路輿論除要求徹查外，也呼籲應建立透明公開的役男體檢制度，避免特權與造假再度侵蝕公信力。隨著案件持續偵辦，社會各界正密切關注司法後續與藝人演藝活動的影響。
