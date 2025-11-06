2025-11-06 09:39 女子漾／編輯張念慈
【多圖】珠珠寶貝甜笑太殺！李珠珢首本寫真開賣秒攻榜 名嘴投降：「我也買了」
韓籍啦啦隊女神李珠珢（Lee JuEun）再度引爆話題！她首本影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》正式發行，書中收錄多張從未曝光的甜美與性感寫真照，短短一日就空降各大通路暢銷榜第二名。也推出新書的「股怪教授」財經專家謝晨彥笑認：「輸給她我認了，因為我也買了一本！」這篇帶你一次看完多張珠珠寫真畫面，從舞台到場邊全都不藏。
新莊主場變浪漫攝影棚 最真實的李珠珢都在這裡
由尖端出版與富邦育樂聯手推出的《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，以新莊棒球場為拍攝主軸，完整捕捉李珠珢在舞台上應援、場邊練習、休息時放空的瞬間。從陽光下的笑容到燈光下的汗水，每一張都像她與球場的心跳對話。
甜美x青春x真實神情 滿滿「珠珠時刻」一次看
今年僅20歲的李珠珢，以天真可愛的笑容與自然肢體語言，展現專屬的青春能量。她在鏡頭前換上多款服裝——球衣、休閒裝、私服造型全收錄，粉絲直呼「每一頁都想放大收藏」。
限定小卡掀收藏潮 「珠珠寶貝」搶瘋各通路
首刷版採特級銅版紙全彩印製，附贈《珠光閃閃雷射燙金寫真卡》，不同通路還推出誠品、博客來與一般版三組限定小卡，各兩張共六款設計，粉絲搶購火熱，網路書店更傳出「開賣即完售」的情況。
熱銷登榜第二 股市教授也甘拜下風
該書開賣隔日就攻上暢銷榜第二名，僅次於財經名嘴謝晨彥新作。他笑說：「輸給李珠珢，我認了，因為我也買了一本！」粉絲在留言區回應：「教授看她的書會更有動力賺錢！」、「看完就想立刻去主場朝聖！」
李珠珢2004年出生於韓國忠清南道，身高170公分、氣質甜美，被粉絲封為「AI女神」。2023年以「三振舞」在KIA Tigers啦啦隊爆紅，2025年加入富邦悍將Fubon Angels，成為跨國最火啦啦隊新星。這次寫真集不只展現她的可愛與活力，更完整記錄她在台灣主場的熱血青春。
