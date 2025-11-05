為何王子要扛父債？千萬債務真相曝光　和解破局因「這原因」談不攏

粿粿（右）承認和王子發生踰矩行為。圖片來源：摘自IG

藝人王子（邱勝翊）與范姜彥豐、粿粿婚外情事件延燒多日，原本雙方一度接近和解，最終卻破局。王子在最新聲明中透露，曾拿出「為父清償債務」的證明文件，試圖讓對方理解經濟狀況，並提出分期付款方案，仍未獲同意。消息曝光後，外界也開始好奇：他口中的「父債」究竟多沉重？為何多年來始終選擇默默扛下？

王子4日晚間透過律師發表聲明，承認自己在范姜與粿粿婚姻存續期間「做出了不好的行為」，強調「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」。同時他也坦言，在協商過程中，范姜方要求他提供財務資料，他整理了多年來為父親清償債務的完整紀錄，「讓對方了解這個金額對我來說是超過負荷的」，希望以分期付款方式償還，但雙方因金額與給付方式未達共識，最終破局。

范姜彥豐指控粿粿劈腿王子。圖片來源：大立美提供

王子委任律師高鳳英表示，雙方的和解方案原本相當接近，但最後因「些微金額差距及付款方式」談判失敗。她強調，王子全程配合協商，未隱瞞或推託，「他主動提出為父償債證明，完整呈現自身經濟狀況，誠意十足。」

事實上，「王子替父還債」並非新事件，王子的父親早年在中國經商失敗、甚至因周轉不靈借下高利貸，債務滾成千萬元規模。當時兄弟倆（王子與邱宇辰、毛弟）為防止債主上門追討，只能共同出面償還。有知情人士透露，曾有高利貸找上王子當時的唱片公司堵人，讓他壓力極大。

王子（邱勝翊）與弟弟邱宇辰。圖片來源：八大電視提供

王子出道以來雖演藝事業穩定，近年副業發展亮眼，去年初更透露旗下品牌年營收破億，但他也坦言那只是「總營收」，扣除成本與還債支出後所剩無幾。外界曾好奇他為何未置產，如今答案也逐漸浮現——這些年來，他大部分收入都用於償還父債與家庭支出。

家人之間的情感，讓王子選擇了沉默承擔。他曾表示，「為人子女者，扛重責是己任。」他的母親也透露，王父性格豪爽、投資隨性，常因合夥失利導致金錢流失。即便如此，王子從未公開抱怨，反而常帶家人旅遊、同住照顧母親。

如今這場風波，讓多年來被隱藏的「父債真相」再度被掀開。王子想以誠意和分期方案解決糾紛，卻因能力有限談判破局。律師團隊強調，事件屬私德問題，「請社會大眾理性看待，勿再擴散不實言論。」