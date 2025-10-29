范姜彥豐怒揭婚內出軌！點名王子 痛喊「我的真心被踐踏」網轟：太離譜了

演藝圈再爆婚變風暴！男星范姜彥豐今（29）日凌晨突在IG限時動態發出多則黑底白字文字，控訴妻子粿粿（江瑋琳）「婚內出軌」，甚至點名偶像歌手王子邱勝翊，語氣激動寫下：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全吧？我的真心被狠狠踐踏。」震撼整個娛樂圈。

一、怒控婚內出軌！范姜彥豐貼文曝光

圖片來源:FB截圖

范姜彥豐在限動貼出多段文字，開頭直接寫道「道德淪喪，婚內出軌」，並Tag王子邱勝翊的帳號。貼文中，他痛斥：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且永遠不會被發現吧？」字字句句充滿失望與憤怒。

圖片來源：范姜彥豐 （截圖）

他進一步透露，自己得知婚內出軌的真相後，才驚覺身邊竟有朋友早已知情卻選擇沉默，讓他倍感被背叛，「我的真心、信任都被踐踏，最後成了戴著綠帽的小丑。」

更讓他崩潰的，是那些曾經一起出遊、聚會的回憶如今全成刺痛：「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能笑著唱歌揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」他最後表示，這篇發文是為了給粉絲和媒體一個交代，「雖然未來的路很難走，但我會努力走下去」，並強調將走法律途徑維護權益。

二、粿粿形象崩塌？過去甜美人妻形象大反轉

粿粿（江瑋琳）出身於中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters，以甜美外型和親民個性擁有高人氣。2020年因參與《全明星運動會》打開知名度，後與范姜彥豐因節目結緣，2022年登記結婚並育有一女「小粿醬」。婚後她逐漸淡出演藝圈，轉型為主持人與親子內容創作者，形象一直正面。

不料這次婚變爆出後，形象瞬間翻轉。網友湧入她的社群留言區，質疑聲不斷：「婚內出軌真的太誇張」、「還以為她是模範媽媽，沒想到會這樣」。截至目前，粿粿與王子雙方仍未對事件做出任何回應。

三、王子被捲入第三者疑雲 昔日「乖乖牌偶像」形象受衝擊

王子邱勝翊出身於男團「棒棒堂」、後為「Lollipop F」成員，憑藉陽光形象與溫柔氣質擁有廣大粉絲。近年轉型演員主持，作品橫跨戲劇與綜藝，一直維持「乖乖男」形象。

但在范姜彥豐點名後，王子瞬間被推上風口浪尖。許多粉絲震驚留言：「完全沒想到會是他！」、「這種劇情比八點檔還狗血」，更有人呼籲「若真無辜就應該出面澄清」。目前王子經紀公司尚未回應事件。

四、網友反應炸裂：「太離譜」「這綠太慘烈」

范姜彥豐的貼文曝光後，社群瞬間炸鍋。Threads、Dcard與PTT上討論熱烈，關鍵字「范姜彥豐」「粿粿」「王子婚內出軌」一度衝上熱門搜尋榜。

有網友同情范姜彥豐，直言：「被朋友和枕邊人同時背叛太痛了」、「這不是綠帽，是整頂草原」。但也有網友持保留態度，提醒「目前只有一方說法」、「若已進入法律程序，就讓法院說話」。

另有粉絲心疼小孩無辜，「孩子最可憐，爸媽鬧成這樣以後怎麼面對學校同學？」