趙露思變心機女！《許我耀眼》6大必追亮點：假面婚姻、先婚後愛、還有火葬場追妻！圖/女子漾製圖

2025年開春最受矚目的陸劇之一，絕對非《許我耀眼》莫屬！由趙露思搭檔陳偉霆主演，改編自張悅然小說《大喬小喬》，劇情描寫一段表面風光、實則暗潮洶湧的婚姻關係，在愛與自我之間拉扯出驚心動魄的情感火花。開播前就憑藉預告片與海報創下超過10億熱度的驚人成績，趙露思更一改往日甜妹形象，化身「心機女」火力全開，讓粉絲超期待！

以下就來看看編輯整理的《許我耀眼》6大必看亮點，一起解鎖這部「未播先火」的高顏值愛情大戲！

亮點1：從姐妹情轉為愛情主線，改編幅度更抓心

原著《大喬小喬》以姊妹情誼為主軸，而電視劇則聚焦在女主角許妍與霸總沈皓明之間的愛情角力。故事不再只是描繪親情，更深入探討愛情中的掌控、失衡與修復，看點十足。

圖/WeTV

亮點2：「假面夫妻」變真愛，追妻火葬場戲碼來了！

許妍與沈皓明表面恩愛，實則各懷心事。當許妍決定離婚抽身，沈皓明才驚覺自己早已深陷其中，進入經典「追妻火葬場」路線。愛得晚、愛得深，看霸總如何低聲下氣追回自己的老婆，劇迷已經準備好心跳加速。

圖/WeTV

亮點3：趙露思挑戰「心機女」，演技突破不再只是甜

過去以《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》等劇走紅的趙露思，這次不再只是單純的可愛甜妹，而是演出一個外柔內剛、手段堅定的女人許妍。從妝容、眼神到情緒層次都更細膩，是她戲路轉型的關鍵之作。

圖/WeTV

《許我耀眼》不只是情感戲，更是一場時尚大秀！趙露思劇中換上多套精品級穿搭，像是流蘇西裝、純白風衣、精緻套裝，每一套都像是行走的穿搭模板，光是看造型就值回票價。

圖/微博

亮點5：副線CP超甜，戀愛氛圍不斷加碼

除了主線的虐戀戲碼，副線感情線則完全走甜寵風格，萬鵬與其他年輕演員搭配，互動自然又令人臉紅心跳，補足劇情的柔和與輕盈感，也讓觀眾在玻璃心破碎後，還能被甜回來一點。

圖/WeTV

亮點6：現代婚姻寫實又殘酷，看見愛情與自我的博弈

《許我耀眼》不只是愛情劇，更深刻呈現現代婚姻的複雜面貌：從伴侶間的信任崩解，到女性在婚姻中的自我迷失與覺醒。每一場爭執、每一個眼神背後的拉鋸，都是對情感真實面的提問與反思。

圖/WeTV

圖/WeTV

如果你喜歡甜中帶虐、劇情節奏快、造型精緻又演員顏值在線的陸劇，那《許我耀眼》絕對會成為你2025的追劇清單首選。趙露思與陳偉霆的全新搭檔火花十足，假面婚姻的情感博弈扣人心弦，追劇時請記得備好紙巾與爆米花！