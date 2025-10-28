日本熊出沒警報！旅人必看「遇熊保命指南」這3招能救你一命。圖片來源 :AI

日本近期進入「熊出沒高峰期」，從北海道一路到京都、奈良，都陸續傳出民眾與熊「正面交鋒」的驚險事件。根據NHK與《朝日新聞》報導，2025年全日本已有多起熊襲擊導致傷亡的案例，甚至在熱門觀光區嵐山、白川鄉都能看到熊的蹤影。對許多計畫赴日賞楓、露營、登山的旅人來說，這不只是野外求生話題，而是真實可能發生的危機。面對突如其來的「黑影逼近」，該怎麼冷靜應對、避免成為下一個新聞主角？以下整理出「3大保命關鍵」，一旦遇熊時，這幾秒的反應就能決定你的安全。

圖片來源 :官方

1. 為什麼近期日本熊出沒多？

熊群靠近人類活動區的「背景因素」：專家指出，今年日本熊攻擊數創新高，原因包括棲地侵擾、食物減少、氣候暖化影響 hibernation （冬眠）機制。今年9月底，已有108人受傷，9人死亡，創下歷史新高。

圖片來源 :官方

對我們台灣旅人來說：即使你是在熱門觀光景點，只要是接近山林、人跡稀少地帶、或在日落前後行動，遇熊風險就不能忽略。

2. 遇見熊怎麼辦？距離不同處理方式

以下根據你跟熊的距離，分 3 個情境＋綜合其它注意事項：

(1) 距離 > 20 公尺：初步警示階段保持冷靜，不要尖叫或做出突然動作。以低聲、平穩語氣後退，避免直視熊的眼睛，若有同行夥伴，保持一起移動，不要單獨。建議裝備：熊鈴、鈴鐺、嗶聲器，在走山路或人煙稀少地帶提醒「我在這裏」。專家指出這可降低意外。

(2) 距離 ≤ 20 公尺但 > 5 公尺：警戒升高階段：停止移動，慢慢後退，不要追視或轉身奔跑。熊跑得比人快。避免背對熊，保持面朝它的側身。若有可用的物品（如雨傘、長杆）備在手邊，準備防衛。使用大聲但平穩語句，吼叫如「不要靠近！」或「走開！」讓熊知道你是人。

(3) 距離 ≤ 5 公尺：近距離危機階段：若熊攻擊已不可避免，專家建議「趴下臥地、頭部與頸部用雙手保護」策略。日本一項對 70 人熊傷受害者的調查指出，採此方式傷勢較輕。

圖片來源 :AI

3. 出遊前與出遊中，避免「招惹」熊的 5 個守則

避開黃昏與清晨：這是熊活動高峰期。

不留食物殘渣、不在戶外庭院亂扔垃圾：熊敏感於食物氣味，容易被吸引。

預先查詢出遊地區的「熊出沒情報」：如 Japan 各地方政府公布的目擊地圖、新聞。提高警覺。

走山或探險時最好結伴而行：熊較少主動接近多人。

不要餵食熊、不要嘗試靠近拍照：即便熊在說「嗨」，牠依然是野生動物、具有潛在危險。

圖片來源 :官方

4.日本旅遊注意

如果你從台灣到日本旅遊，尤其走入郊區、森林、公園、看楓（如 嵐山 、白川鄉 等較偏自然地帶）時，一定把「遇熊防備」納入行程規劃。

裝備建議：噪音鈴鐺／鈴鐺、反光衣或亮色衣物、可遮蔽的長衣褲（避免裸露）、手機隨時開通訊號、同行多於一人。

如果當地有「熊出沒注意」標示或公告，務必遵守。不要貪圖拍照或探近。

若遇熊後真的感到恐懼或身體狀況不佳，立刻停止前進、撤退到安全地帶並聯絡當地警察或管理單位。

保險、旅遊平安險的檢查也不能忽略：雖然裝備與防備重要，但意外無法完全排除。