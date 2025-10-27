傅孟柏身材太好煞到路人！為新作《黑盒子》穿太空裝差點脫水昏倒？

圖片來源：LINE TV提供

全新台劇《黑盒子》今(27日）舉行發布記者會，新生代與實力派演員陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、洪君昊、莫允雯、李李仁等主要演員均出席，現場並播放未公開精彩片花。

此部劇是一部由LINE台灣與兔將創意影業合資製作的懸疑驚悚影集，改編自LINE WEBTOON人氣網路漫畫《黑盒子》，作者是台灣漫畫家Pony。劇情融合奇幻、懸疑與科幻元素，展開四個單元故事，分別是〈造物獄〉、〈星際救援〉、〈豬人〉和〈黑白盒子〉，每個故事都帶著深刻的人性探討和欲望衝突，呈現不同角色因交換生命時間、親情或永恆生命所付出的代價，整體氛圍詭譎懸疑。

圖片來源：LINE TV提供

傅孟柏在劇中飾演太空人角色，劇中名為傅孟柏的他在故事裡在泰坦星遭遇太空風暴，獨自跳上逃生艙漂流宇宙，並遇見外星生命「小白」，展開一段星際救援的冒險，這個角色讓傅孟柏展現了不同以往的科幻角色，導演為李昭樺，整部劇集融合驚悚、科幻與懸疑元素，並特別在全台首座LED虛擬棚進行拍攝，以打造逼真的太空場景.

圖片來源：LINE TV提供

另外，傅孟柏近期在記者會上也談及他在《黑盒子》中的表現，特別是與特效外星人「小白」互動的片段，讓他感受到角色的情感層次更豐富，也因此受到粉絲的期待和關注，他曾在《回魂計》中飾演詐騙首腦，舞台經驗豐富，這次角色轉變成太空探險，更展現他的多樣演技面向。

圖片來源：LINE TV提供

此外，值得一提的是，傅孟柏分享最近有粉絲留言說想去《回魂計》劇中的園區一探究竟，讓他忍不住調侃：「那園區其實早就被抄掉了，想去真的不行啦！」這番話讓人會心一笑。

而在劇中被看見好身材的傅孟柏分享前幾天和老婆去賣場買母嬰用品時，竟有位陌生男子走過來，低聲說：「我老婆說你身材很好。」說完就若無其事地離開，讓他在現場苦笑說：「情緒有點複雜，說不上來就是很妙的感覺。」

圖片來源：LINE TV提供

《黑盒子》莫允雯野人女孩造型大突破 光腳在山區奔跑「有莫名自由感」

首度曝光的精彩片花由《黑白盒子》的莫允雯開場，她飾演活了萬年的「琪琪」，以交易時間延續生命，而見證無數人為慾望付出各種代價。劇中她造型百變，從野人女孩到英國19世界的芭蕾舞者、日本藝伎，再到現代的單親媽媽，而她面具人的身份，更是串連各單元的關鍵角色。莫允雯說：「最讓我驚豔的造型是野人女孩，導演和造型團隊做了很多功課，結合很多我們對於那個年代的想像，臉上的妝法也是很特別的突破。我記得光著腳在山區裡奔跑時，有一種莫名的自由感，雖然導演時時刻刻擔心我的腳受傷。」

《造物獄》陸夏鑿洞偷窺 張軒睿邱偲琹挑戰親密戲

片花依序曝光四個單元的精彩片段。《造物獄》單元講述追求完美的雕刻家小雯（陸夏 飾）無法釋懷前男友志偉（張軒睿 飾）的離去，偶然得知新鄰居是志偉和學妹羽帆（邱偲琹 飾），她竟鑿牆偷窺兩人生活，陷入偏執佔有慾的她，甚至深入神秘村落學習巫術，複製出一個只有半身的志偉分身，並將他囚禁在地窖中。

陸夏表示這是首次挑戰純反派的角色，但她過去很常演到為愛執著、失心瘋的人，「大家可能覺得我長得很危險？」張軒睿與邱偲琹劇中挑戰親密戲，邱偲琹說表演前非常緊張，但她不會刻意隱藏緊張的情緒，反而認為可為角色加分。張軒睿則說：「這是目前挑戰過尺度相對大的，但劇組有安排親密訓練，老師也幫演員客製親密褲，在表演的過程中很有安全感。」

圖片來源：LINE TV提供

《豬人》鄭人碩詮釋單親爸靠「收回溺愛心」 洪君昊直呼「想演豬」上課狂練習

《豬人》則創台劇首例，以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材重新改編，小偉（洪君昊飾）討厭豬圈的臭味，也最討厭爸爸（鄭人碩飾）總是偏心弟弟，一場意外卻換來顛覆人生的靈魂交換，當小偉變成豬，他才發現過去忽略的愛與陪伴。

圖片來源：LINE TV提供

戲外也有一位兒子的鄭人碩說，劇中角色雖充滿對孩子濃濃的愛，卻不懂得說出口，為了揣摩壓抑的情感，「就把平常對我戲外的兒子的那一份溺愛再收回來一些。」但他認為身為爸爸，還是要勇敢的把愛說出來，讓孩子了解彼此的感受。童星洪君昊則透露，角色非常有挑戰性，「我非常想要演豬，不只是跟豬交換靈魂，還要學豬的動作，所以當初看了非常多影片來學習如何演出，還上了很多動作課。」

《黑白盒子》李李仁不斷重複「今天」致富 卻再也見不到兒子哭崩

《黑白盒子》單元結合原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯並改編，故事講述一個神祕的黑盒子，讓流浪漢啓漢（李李仁 飾）擁有了無盡的「今天」賺足財富，卻也讓他錯失了與兒子團圓的唯一機會。一位母親琪琪（莫允雯 飾）與罹患重病的女兒小筑，琪琪因利用白盒子的神奇力量，與他人交換時間讓自己活了數百年。她也想用這股力量，換給小筑一個永遠無痛的今天。

圖片來源：LINE TV提供

李李仁透露，拍攝四天都在永康公園當乞丐，化妝就是在臉上塗黑，連粉底都不需要，但特別的是他劇中要一直不斷重複驚醒，且每一天都面臨不同的事情，「劇本有文字註明，但表演的時候沒有旁白，需要聚精會神揣摩，才能讓其他人知道是演哪一天」。導演李昭樺補充，觀眾來看是不斷重複同一天，但演員可能一下演第一天一下演第三天，非常考驗專注力和演技的層次。

《黑盒子》10月31日起，每週五晚間9點 LINE TV、NETFLIX 全球首播。