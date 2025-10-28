年底衝刺月！11月誰最有錢？「3星座」偏財、正財全到手

《許我耀眼》。圖片來源：微博

11月登場，誰的氣場整個轉旺？根據《搜狐網》報導，有三個星座被點名為11月「財神最寵的人」，不論是事業發展還是人際合作，都將迎來關鍵轉折期，只要懂得順勢而為，就能讓好運持續加乘，年底收穫滿滿。快來看看誰是11月被財神點名的幸運兒。

圖片來源：tvN drama

巨蟹座在11月終於迎來久違的轉運期。過去幾個月的努力、壓力與等待，到了這個月終於得到回報。工作表現亮眼，特別適合推進新計畫或與上司談升遷。

財運方面，巨蟹座不僅正財穩健，偏財也出現驚喜。曾經試著投資的項目有望傳來捷報，或是過去的合作關係再度啟動，帶來額外收益。這段時間的人際關係也特別順利，朋友的提攜或一句建議，都可能成為你賺錢的契機。記得保持謙虛與感恩，好運將持續擴散。

圖片來源：tvN drama

11月的牡羊座狀態極佳，幹勁與自信都在巔峰。你的行動力比誰都快，只要有機會，就能迅速抓住並化為成果。工作表現受到肯定，升職加薪的機會明顯增加。

這個月的牡羊座，財氣也一路高漲，特別是在副業與投資方面表現突出。創業、自媒體、行銷等行業將迎來豐厚回報。你的創意與直覺會幫助你看準市場方向，實現亮眼成績。不過要提醒的是，別一時衝動投入太多資金，穩中求勝才是致富的關鍵。

《許我耀眼》。圖片來源：微博

天秤座：穩健致勝，財富穩步累積

天秤座的11月運勢雖不張揚，卻是最值得期待的「穩富星座」。你以細心與耐性著稱，這個月的好運將回報你的努力。職場中表現穩定，長官信任度提升，也容易被分派重要任務。

財運方面，天秤座的正財表現亮眼，投資運也漸入佳境。你對市場的敏銳觀察力，讓財富穩步成長。若有閒置資金，不妨考慮長期型的理財計畫或保守型投資，報酬雖慢但穩健。這段時間也有貴人運加持，會出現懂你、願意支持你的人，幫助你在事業與財務上雙雙突破。