周子瑜、蔡秀彬自帶陽光體質！「5星座」魅力滿分　射手、雙子活力滿點

有些人就像天生自帶「陽光濾鏡」，不論走到哪裡，都能把溫暖和活力灑滿全場。清水孟國際塔羅雲蔚老師點名，5大星座以開朗、自信、熱情著稱，不僅自己心態積極，還能讓身邊的人感受到滿滿的好能量。和他們相處，就像沐浴在晴朗的陽光下，忍不住也跟著笑起來。

總給人陽光氣息的星座TOP 5 天秤座

天秤座注重社交，善於協調關係，通常以友好、溫和的態度面對周圍的人。天秤座追求公正和美好，展現出理性的特質，這使得他們常常在人際關係中傳遞出一種愉悅和融洽的氛圍。

他們的社交魅力和擅長交際的本領讓周圍感受到一種輕鬆、宜人的陽光。天秤座通常以平和的心態處理問題，善於解決矛盾，為人們創造和諧的相處環境。他們的優雅和禮貌讓人感到舒適，為人們帶來愉悅和積極的氛圍。

圖片來源：friDay影音提供

總給人陽光氣息的星座TOP 4 巨蟹座

巨蟹座注重家庭和人際關係，表現出溫暖的情感。巨蟹座富有同情心，善於關心他人，這使得他們散發出一種親切和溫馨的氛圍。他們的家庭觀念和對家人的關愛讓周圍感受到一種安心的陽光。

巨蟹座通常表現出親切和包容的一面，這使得與他們相處時感到輕鬆自在。他們的情感表達自然而真摯，在人際交往中常常給人帶來溫馨和愉悅的感覺，使得周圍的人感受到一種滿滿的陽光氣息。

總給人陽光氣息的星座TOP 3 獅子座

獅子座以自信、熱情和領導力散發陽光氣息。他們充滿熱情、豁達，展現積極的生活態度。獅子座通常表現出自信和自尊，散發著陽光般的活力。他們的領導力和社交魅力使他們成為引領者，為周圍帶來溫暖和活力。

獅子座對生活充滿激情，樂於分享快樂，他們的自信和熱情感染周圍，使與獅子座相處常常充滿愉悅和積極的氛圍。獅子座展現的陽光特質，讓人感受到他們的能量和積極態度，成為社交場合中的一抹陽光。

張員瑛。圖／TOMMY HILFIGER提供

總給人陽光氣息的星座TOP 2 雙子座

雙子座的機智、好奇心和社交能力，這使得他們總能散發出一種陽光氣息。他們的幽默感和好奇心使得與他們交往變得愉快而充滿活力。雙子座善於交際，對各種新奇事物充滿好奇心，這種活力和對生活的熱愛使他們散發著輕鬆和歡快的氛圍。他們充滿靈活性，能夠適應不同的環境，為周圍的人帶來積極的影響。

雙子座的人通常具有樂觀的心態，對待生活時充滿輕鬆感，為人們帶來正能量的氛圍。

圖片來源：friDay影音提供

總給人陽光氣息的星座TOP 1 射手座

射手座因其樂觀、積極和冒險的性格，常給人一種陽光氣息。他們充滿熱情，對生活充滿好奇心，總是積極面對挑戰。射手座喜歡追求新奇和自由，常常表現出樂觀的態度，這使得他們在團體中成為注目的焦點。

他們對待問題的方式通常充滿幽默感，善於傳遞積極的能量。射手座的獨立和開放性格讓他們對待生活充滿激情，願意嘗試新事物。這種積極向上的心態，常常能夠鼓舞周圍的人，帶來愉快和輕鬆的感覺。