2025-10-27 11:03 WAYNESAN
Netflix 日劇《武士生死鬥》阿部寛化身最恐劍豪參戰，岡田准一領軍開啟極限武士蠱毒遊戲
Netflix 最新原創日劇《武士生死鬥》以壯烈的「武士生存遊戲」為核心，描寫 292 名志士被召集至京都天龍寺，參與一場名為「蠱毒」的殘酷試煉。每名參賽者手持一塊木札，必須奪取他人木札並抵達東京，方能贏得巨額賞金。然而，遊戲開始的瞬間便血光乍現，首級落地，戰場即化為屠殺與策略並存的地獄。
在《武士生死鬥》中，岡田准一不僅擔綱主演，更兼任製作與動作設計，強調「以強力角色與簡潔劇情打造極限敘事」。他將生死界線推至極限，使觀眾始終懷疑每一名角色能否倖存。劇中戰鬥風格各異，有遠距離弓手、迅捷短刀手、揮舞重劍的破壞者，甚至有結盟者暗中算計。292 名參戰者以各自方式搏命，展現冷酷無情的生存本能。
阿部寛在《武士生死鬥》中飾演劍豪岡部幻刀斎，身形高大、滿頭白髮，被他人稱為「化物」。他的登場使遊戲陷入更深混亂，象徵理性與殘暴的界線徹底瓦解。與之對峙的岡田准一飾演的愁二郎，手中刀刃倒映眾多參賽者的身影，每一次揮舞皆預示死亡逼近。
《武士生死鬥》於第 30 屆釜山國際影展舉行世界首映後，引發海外影評熱議。導演藤井道人、山口健人與山本透共同執導，延續藤井式的寫實影像語言，搭配攝影今村圭佑與山田弘樹動態鏡頭，讓戰鬥節奏兼具震撼與張力。音樂由大間々昂創作，以強烈鼓點襯托血腥決鬥的緊繃氛圍。
改編自今村翔吾小說《イクサガミ》系列（講談社文庫刊）的《武士生死鬥》，全 6 集將於 2025 年 11 月 13 日（星期四）在 Netflix 全球獨家上線。官方主視覺中，愁二郎的刀光倒映出各路武士的身影，呼應宣傳語「無意味に生きる愚か者たち。殺し合え、最後のひとりまで。」昭示這場遊戲中，唯有最終倖存者才能證明存在價值。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數