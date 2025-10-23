2025-10-23 09:29 造咖
雞蛋「兩行編碼」藏玄機！內行揭密：尾數「C」千萬別買
買蛋前先看！近日有網友發文表示在超市購買雞蛋時，發現蛋殼上印有兩行由英文與數字組成的代碼，讓他好奇詢問「這是到期日還是生產日？」貼文一出立刻引發熱議，提醒尾數出現「1字母」蛋千萬別買！
有網友在臉書社團「我愛全聯—好物老實說」發文表示自己買雞蛋時發現蛋殼上印有兩行粉色英數字代碼，讓他好奇詢問「這到底是到期日還是生產日？」貼文一出引起討論，不少內行網友解釋：「上面那排是溯源編碼，下面那排才是包裝日期＋生產方式」，但也有人提醒，結尾的英文字母其實藏有關鍵資訊，不同字母代表不同的養殖方式，千萬別忽略。
根據農業部國產雞蛋溯源平台系統資料，雞蛋代碼最後一個英文字母代表雞隻的飼養環境，O為有機生產（Organic）、F為放生產（Free-range）、B為平飼生產（Barn）、E為豐富化籠飼生產（Enriched cage）、C則為一般籠飼生產（Conventional cage）。
不少網友看完紛紛留言表示：「C是監獄蛋啊！」、「C或E標真的不要買，籠子容易孳生細菌，雞生病還得打藥」、「大家多支持放牧蛋或平飼蛋」。也有網友好奇問：「代碼O是不是代表雞吃有機飼料？」內行人解釋說：「有機雞蛋除了必須吃有機認證的穀物外，最基本的要求是雞可以到戶外曬太陽放牧，才能算有機。如果只是放牧，但沒有吃有機飼料，那就是F代碼，不能算有機雞蛋。」
農業部曾表示，我國蛋雞飼養模式主要為傳統籠飼，占整體生產模式80%以上，倘驟然改變其生產方式，恐將造成產業衝擊，若無適當之配套措施，恐影響整體雞蛋的供需平衡，進而影響糧食安全，因此宜透過科學研究、產業轉型意願以及消費端的拉力逐步推動畜禽友善生產，兼顧蛋農與消費者權益。
大家在選購雞單前，還是要多加思考與查詢，再做選擇要買哪一款雞蛋，並且不要誤信網路謠言。
