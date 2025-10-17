2025金鐘獎｜金鐘60完整名單！節目類頒獎典禮：LuLu前男友與現任做在一起！？(持續更新)

2025-10-17 17:47 女子漾 /編輯周意軒、Andrea、王廷羽

2025金鐘獎登場啦！今年是金鐘60週年，典禮在台北流行音樂中心盛大舉辦，紅毯從下午5點開走、星光閃耀全場。主持棒由Lulu黃路梓茵獨挑大梁，她不僅以「新婚人妻」身分亮相，也將與陳漢典一同角逐綜藝主持獎。另一邊，小S久違復出、與蔡康永再度合體登場，讓網友直呼：「根本是回到《康熙來了》現場！」

星光大道主持人夏和熙、木木（林葦妮）擔任
星光大道主持人夏和熙、木木（林葦妮）擔任

表演嘉賓《幻藍小熊》
表演嘉賓《幻藍小熊》

《綜藝大熱門》主持群Lulu黃路梓茵、吳宗憲與陳漢典。
《綜藝大熱門》主持群Lulu黃路梓茵、吳宗憲與陳漢典。

圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面
圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面

圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面
圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面

圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面
圖片來源：翻攝自 三立電視 YT頻道畫面

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：綜藝節目主持人獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：綜藝節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：實境節目主持人獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：實境節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：生活風格節目主持人獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：生活風格節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：動畫節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：兒童少年節目主持人獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：少年節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：兒童節目獎

2025「第60屆金鐘獎」得獎名單：特別貢獻獎

金鐘60特別貢獻獎頒給資深演員陳淑芳（左）和資深電視製景師葉輝龍（右）。圖片來源：文化部提供
金鐘60特別貢獻獎頒給資深演員陳淑芳（左）和資深電視製景師葉輝龍（右）。圖片來源：文化部提供

得獎者：陳淑芳、葉輝龍

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》評價褒貶不一

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


外媒盛讚《許願吧，精靈》

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》正式預告


《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

2025-10-10 11:23 女子漾／編輯張念慈
中國大陸藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：自微博
中國大陸藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：自微博

中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓離世，年僅37歲。官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」並迅速結案，但事件後續疑點不斷。近日，網路瘋傳一份疑似他的「司法屍檢報告截圖」，內容涉及鑑定單位、派出所及詳細傷勢，引爆外界對中國司法鑑定體系的信任危機。

屍檢報告外流惹議　法學界質疑司法黑箱

圖片來源：微博
圖片來源：微博

外流屍檢截圖中寫明，于朦朧身高181公分，身上多處創傷，包括「頭皮撕裂、耳出血、鼻骨骨折、胸腔雙側血胸、肝臟挫裂及多發性骨折」，並提及「全口無牙、下體撕裂」等驚悚字樣。

法醫學者分析，若相關訊息屬實，這類傷勢與單純墜樓不符，反顯示可能遭受生前暴力攻擊，例如拳打導致牙齒脫落、唇裂或軟組織挫傷。若檢出不同階段的出血反應，更代表受害者在死亡前多次遭創傷。

據流出的文件顯示，屍檢由「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」進行，委託單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定項目為「死因鑑定」。報告曝光後，引發外界質疑中國司法鑑定是否真能維持中立與透明。

按照中國現行規範，非自然死亡案件須委託具官方認證的「第三方司法鑑定機構」承辦，並受《司法鑑定人管理條例》規範。然而，多位法學專家指出，這些鑑定所雖名義上獨立，實際卻缺乏公開審查機制，外界無法得知鑑定人員名單、檢驗過程及樣本保存情形，使整體制度蒙上黑箱疑雲。

部分網友甚至傳出于朦朧墜樓現場照，斷肢畫面驚悚，不過也有人懷疑是AI偽造。

李沐陽分析屍斑矛盾　懷疑「屍體遭調包」

曾出演「三生三世十里桃花」的演員于朦朧墜樓身亡，圖為墜樓窗戶。圖片來源：極目新聞
曾出演「三生三世十里桃花」的演員于朦朧墜樓身亡，圖為墜樓窗戶。圖片來源：極目新聞

網紅李沐陽在社群平台分享說法指出，「屍斑一般會出現在遺體與地面接觸的部位。從網路上流傳的報告內容來看，他推測于朦朧當時應該是『仰躺身亡』。然而，網路上流出的畫面卻顯示遺體是『趴伏』在地面上，兩者明顯矛盾。」

他更進一步質疑：「若趴在地上的真是于朦朧，那真正的于朦朧又在哪？」暗示外界傳言的「屍體遭調包」並非空穴來風。

于朦朧曾出演「三生三世十里桃花」。圖片來源：微博
于朦朧曾出演「三生三世十里桃花」。圖片來源：微博

「獻祭房」陰謀論　爆23人名單與6大流程

隨著輿論延燒，社群平台上開始流傳一份被稱為「中國娛樂圈獻祭房」的陰謀論。

根據原文內容，貼文指出完整鏈條步驟依序為：「物色目標 → 契約束縛 → 派對引誘 → 獻祭給金主 → 上層享樂 → 控制與懲罰」，並附上疑似「23人分工名單」。

貼文中提到，「物色目標」名單包括宋伊人、扶子茶、苑子文、苑子豪、范世錡、焦邁奇、高泰宇、極光光（李明）等8人；「契約束縛」階段涉及杜強、助理大鵬、胡海洋3人；「派對引誘」由程青松與方勵導演施作；「獻祭給金主」則指向周昊、張佳偉、辛奇、蔡乙嘉等人；「上層享樂」部分，貼文列出趙樂際、趙立春、王功權、田海蓉等人。

于朦朧演出過「三生三世十里桃花」。圖片來源：小紅書
于朦朧演出過「三生三世十里桃花」。圖片來源：小紅書

「486先生」推文掀震撼　聲稱「解剖後驗出多人體液」

電商企業家「486先生」日前也在推特發出驚人言論，表示「于朦朧解剖後，肛門驗出多人精液」。這則貼文隨即被網友截圖，並轉傳至Threads社群，引發震驚與討論。

不少網友留言表示：「真的假的？」「不論生前遭遇什麼折磨，他永遠是我心中的白真上神。」也有人聲稱「看過被刪除的影片，拍到多人侵害過程」，直呼「太恐怖」。

部分網友更直言：「他身邊覬覦的人太多，其實不意外」、「所以他真的是被凌虐後才遭拋屍。」

于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：微博
于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：微博

官方沉默引爆信任危機

截至目前，中國官方並未對外證實屍檢報告真偽，對「性侵傳聞」與「陰謀論」亦無回應。

隨著輿論升溫，焦點已從死因真相延伸至司法體制本身。多名法學界人士呼籲應建立「屍檢資料公開平台」與「獨立監督機制」，防止鑑定過程遭政治或利益影響。

不過，也有法醫與法律專家提醒，網路訊息未經核實，部分圖片與報告可能為偽造，應謹慎辨識來源，以免被假消息操弄情緒。

18+