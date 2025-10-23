2025全台萬聖節活動懶人包！「變裝遊行、樂園主題、熱鬧市集」北中南狂歡指南一次看！

一年一度的萬聖節即將登場！2025萬聖節落在10月31日（五），全台各地自10月中旬起陸續推出變裝活動、快閃市集與討糖派對，從親子互動毛孩走秀到夜間電音嘉年華應有盡有，想知道哪裡最嗨、最適合打卡？造咖整理了全台北中南重點活動，讓大家一次掌握今年萬聖節最完整懶人包

圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園
北部篇（台北、新北、桃園、新竹）

台北｜心中山 暗夜開市

圖片來源：臺北市政府觀光傳播局
2025心中山暗夜開市-萬聖節主題市集，每周五、六、日邀請夜 市王、必比登人氣美食店家進駐，炒熱商圈節慶氛圍，還有4米高捷 米造型氣球超吸睛！每周六消費滿百送捷運點，再週週抽SWITC H 2；10/24-25兩日，12歲以下兒童免費領限量南瓜桶(每 日限量150份)，可至赤峰商圈合作的27家店家領取糖果。

圖片來源：MAJI 集食行樂、遠雄海洋公園
日期：10/03（五）~11/02（日），每週五六日

費用：免費入場

地點：台北市中山區心中山線形公園

台北｜圓山MAJI 萌鬼俱樂部

圖片來源：MAJI 集食行樂
2025圓山MAJI萬聖節派對一定不能錯過！「萌鬼俱樂部」主打親子與毛孩共樂，打造最熱鬧的萬聖伸展舞台，10/18提供親子同樂的小朋友專屬變裝秀，10/19則是換毛小孩變身主角，換上各種萌鬼角色輪番登場，是親子同樂的熱門活動，除此之外也有討糖大作戰、萬聖節狂歡夜等活動等著大家。

日期：10/18（六）～10/19（日）

時間：14:00-17:30

地點：MAJI MAJI集食行樂圓形廣場（台北市中山區玉門街1號）

台北｜圓山花博 彩虹萬聖節

圖片來源：Funtasty 有趣市集
「彩虹萬聖節 Rainbow Halloween」用一道彩虹，把色彩、美食與萬聖節串連在一起，今年的活動亮點之一「Drag Queen 變裝秀」邀請多位 變裝皇后，讓大家在萬聖節享受「變裝文化」的狂歡，將萬聖節的「變裝文化」與彩虹的「多樣自由」完美結合，把萬聖節變成最自由、最繽紛的舞台。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：12:00－22:00（週日到 20:00）

地點：圓山花博 花海廣場

台北｜天母搞什麼鬼

圖片來源：天母商圈發展協會
在台北市商業處的輔導下，天母商圈發展協會與台北市商業處自98年起連續17年於天母商圈舉辦萬聖節活動，廣受商圈店家及社會民眾好評，已經變成天母地區特色活動。今年邁入第17屆的天母搞什麼鬼活動，由10/24(五)百鬼夜行大鬧天母城打頭陣。

當晚HBO MAX《牠：歡迎來到德利鎮》現身天母！紅氣球即將佔領忠誠路，畫上小丑妝，化身潘尼懷斯，一起迎接"牠"的回歸！一同上街搞怪！10/25(六)當天《牠：歡迎來到德利鎮》恐怖入侵天母！活動現場邀請深受小朋友喜愛動畫第一戰隊五獸者、超人力霸王奧米加、假面騎士ZEZTZ一同和大家見面。四方妖魔鬼怪齊聚忠誠路大鬧天母城，一同享用魔鬼套餐忘情水、一年一次相聚闔家歡樂話家常。

日期：10/24（五）~10/25（六）

時間：百鬼夜行19:00、園遊會13:00、

地點：天母運動公園

台北｜兒童新樂園 萬聖小鎮

圖片來源：兒童新樂園
兒童新樂園最歡樂的萬聖冒險派對，萬聖小鎮開城！本次以萬聖節為主題妝點打造全園「萬聖小鎮」，大小朋友可在各角落感受萬聖氛圍，搖身一變成為打卡新熱點，等著大、小朋友一同來拍照、打卡展開有趣的冒險活動。

活動期間只要是「台北捷運Go App」會員，來到兒童新樂園遊客服務中心掃描我的會員條碼，即可參加抽獎活動，有機會獲得北海道札幌來回機票！活動三天「萬聖元素變裝免費入園』，邀請大小朋友一起來變裝、拿點心、玩闖關。

日期：萬聖小鎮10/1（三）~11/16（日）、萬聖變裝點心趴10/24（五）~10/26（日）

時間：每日上午9點於大門廣場限量發放點心包

地點：台北市立兒童新樂園

新北｜板橋 府中奇幻城

圖片來源：我的新北市
今年的「府中奇幻城」熱鬧登場，以「雙城物語」為主題，邀請民眾一同走進現實與虛擬交錯的電玩奇幻世界！板橋府中商圈在活動兩日間化身萬聖節舞台，集結約30家特色攤商與創意品牌，推出搞怪市集、美食手作與趣味商品，現場還有萬聖限定裝置與互動體驗，讓府中廣場充滿夢幻氛圍。

萬聖遊行將於活動首日登場，盛裝隊伍沿街踩街，宛如百鬼夜行般吸睛。而最受矚目的「萬聖變裝比賽」分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達26萬元、冠軍可獨得5萬元！即便沒有參賽，也能欣賞千變萬化的造型創意，感受整個商圈被節慶氣氛點燃的熱力。

日期：10/25（六）～10/26（日）

地點：府中商圈（新北市板橋區重慶路1號）

桃園｜萬聖城 魔蛛古堡

圖片來源：樂遊桃園
桃園最盛大的萬聖節慶典「桃園萬聖城」今年以「魔蛛古堡」為主題盛大登場，打造出融合魔幻與詭譎的奇幻場景，從奈何橋、照妖鏡到詭異光廊，宛如走進黑暗童話。傳說古堡中藏有神秘寶藏，由魔幻蜘蛛王與魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊等怪物守護，三條魔徑與三處魔域構築出令人目不暇給的冒險空間。

活動現場結合美食與手作的「魔幻城堡市集」、夜光踩街、親子歡樂城、變裝電音派對與「古堡狂歡・金曲派對」，邀集多組金曲歌手輪番登台，讓遊客在音樂與燈光交織下，體驗最夢幻、最熱鬧的萬聖嘉年華。

日期：10/25（六）-11/2（日）

時間：平日17:00-21:00；假日12:00-22:00

地點：桃園藝文廣場、綠園道（桃園市桃園區中正路1188號）

桃園｜萬聖魔毯 詭才之道

桃園｜萬聖魔毯 詭才之道

圖片來源：桃園市政府觀光旅遊局
今年萬聖節，中原文創園區化身奇幻伸展台，《萬聖魔毯—詭才之道》正式登場！活動主軸「超級魔特生死鬥」創意走秀大賽邀你盡情搞怪變裝，從地味風、腦洞系到萌系親子、毛孩同盟，人人都能化身萬聖伸展台的主角。比賽分為「生存組（成人）」與「搞怪組（親子&寵物）」，成功報名還可獲得限量「中原原創野餐墊」，話題與紀念價值滿滿。

除了走秀競賽，現場還打造多項萬聖限定體驗──《詭畫符地魔》尋詭找糖任務讓大小朋友化身探險家，依線索破解謎題、收集糖果與限量南瓜提燈；主題市集《613魔樹林》則聚集手作飾品與節慶美食，連攤位都換上詭異裝扮。藝文廣場整體化身萬聖伸展舞台，搭配音樂演奏、雜耍等表演節目，氣氛熱鬧到最高點。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：10:00～18:00

地點：桃園市中壢區 中原文創園區13倉

桃園｜小人國 怪誕驚喜萬聖趣

圖片來源：小人國
小人國即將化身暗黑奇幻的萬聖樂園！今年《怪誕驚喜萬聖趣》全面升級，園區換上萬聖限定造景，從滿地蔓延的南瓜怪、垂掛天際的蜘蛛絲，到轉角突現的骷髏怪，每一步都充滿驚嚇與笑聲交錯的快感。詭譎卻不失童趣的氛圍，讓人拍照拍到停不下來。

活動期間還有音樂、舞蹈與互動兼具的精彩表演，並提供限時臉部彩繪服務；只要穿著萬聖主題裝扮或小配件入園拍照打卡，就有機會獲得萬聖限定人氣爆米花！今年爆米花更推出三款搞鬼造型包裝與三種口味，絕對是打卡必收的小驚喜。

日期：即日起至10/31（五）

地點：小人國主題樂園（桃園市龍潭區高原路891號）

新竹｜萌怪不夜城

圖片來源：新竹市政府
2025新竹市萬聖節以「萌怪不夜城」為主題，10月17日至31日熱鬧登場！今年市府特別與「卡娜赫拉的小動物」合作，讓P助與粉紅兔兔化身萬聖限定小萌怪，陪大家一起慶祝。從市府大廳、幸福廣場到護城河親水公園，整區化身夢幻可愛的萬聖世界，設有「萌怪轉蛋所」、「光影秘道」與多款拍照裝置，無論白天或夜晚都充滿療癒氛圍。

10月24日晚間舉辦萬聖大遊行，邀請民眾換上創意裝扮一同踩街，現場還有兒童劇演出與趣味互動活動；「怪奇小鎮市集」則集結多攤美食與主題小物，打造可愛又熱鬧的萬聖狂歡夜。

日期：10/17（五）～10/31（五）

時間：16:00-21:00、萬聖大遊行：10/24（五）19:00-20:00

地點：新竹市市府大聽、幸福廣場、護城河親水公園周邊

新竹｜六福村墓碑鎮

圖片來源：六福村
萬聖節檔期最受矚目的驚悚盛事「六福村墓碑鎮」再度開城！2025年9月6日至11月20日，六福村以「芮妮的舞會邀請」為主題，打造沉浸式恐怖樂園。從陰森詭譎的墓碑鎮街景、怨靈礦坑、亡靈終點站，到限定登場的惡靈餐廳與美國達人秀風格的「屍控折骨舞」，處處充滿挑戰膽量的驚悚亮點。

現場還有萬聖限定裝置藝術與日夜遊行表演，讓遊客邊拍照邊尖叫！凡活動期間全身變裝達70%以上（含頭飾或臉妝）現場購票者，即享NT$599優惠入園價。六福村更推出芮妮主題周邊與創意餐點，邀你換上鬼怪造型，一起踏入這場既驚悚又華麗的萬聖派對！

日期時間：日間遊行9/6（六）~11/16（日）每日14：00［逢週二停演］；夜間遊行9/22（一）~11/16（日）［週五六日］；不給糖就搗蛋討糖活動9/6（六）~11/20（四）［週五六日］

地點：六福村主題遊樂園（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）

中部篇｜（苗栗、台中、雲林）

台中｜搞怪嘉年華・東海藝術街萬聖趴

圖片來源：東海藝術街商圈
第十二屆東海國際藝術節化身萬聖派對，今年以「搞怪嘉年華」為主題，將東海藝術街變成充滿音樂、創意與童趣的萬聖樂園！活動從下午一路熱鬧到夜晚，內容包含踩街遊行、討糖活動、市集攤位與多場表演節目，節慶氛圍滿點。

雖然踩街與討糖小隊的報名已截止，但現場仍可自由參與、欣賞表演，無論是萌鬼、女巫還是小朋友，都能穿上最可愛的萬聖裝扮，一起在東海藝術街感受繽紛又歡樂的萬聖嘉年華！

日期：10/18

時間：14:00~20:00

地點：台中東海藝術街 科比意廣場

台中｜萬聖節嘉年華會

圖片來源：FB@江和樹
台中萬聖節嘉年華會活動內容豐富多元，現場不僅有小朋友最愛的充氣城堡，還有轉角市集、千人踩街、變裝大賽與摸彩活動，熱鬧指數爆表。

參加者除了能盡情體驗萬聖節的歡樂氛圍，還有機會抽中iPhone 17、液晶電視、腳踏車等超值好禮，無論大人小孩都能玩得盡興、滿載而歸！

日期：10/25、10/26

時間：10:00~21:00

地點：大里立新國小

台中｜麗寶萬聖扮裝大遊行

圖片來源：麗寶樂園
中部的麗寶樂園也加入萬聖節行列，推出一系列結合歡樂與驚喜的活動！園區特別打造萬聖節燈光秀，搭配特級惡魔廚師準備的怪誕美食盛宴，讓白天夜晚都充滿節慶氛圍。活動期間共有19場「萬聖扮裝大遊行」，只要萬聖裝扮面積達50%以上，就能在指定地點向工作人員領取糖果，還可享探索世界購票優惠。

此外，凡3至12歲、裝扮達50%以上的兒童，每日限額15位還能參加專屬變裝體驗，開心玩樂又能收穫滿滿糖果，快換上你的萬聖造型，一起在麗寶樂園「不給糖就搗蛋」吧！

日期：活動場次10/10(五)-10/13(一)、10/17(五)-10/20(一)、10/24(五)-10/27(一)、10/31(五)-11/03(一) 、11/7(五)-11/09(日)，共19場

遊行時間：13:30（13:15前至「飛象藍天」集合）

地點：麗寶樂園（台中市后里區福容路8號）

雲林｜劍湖山 Dr.J萬聖大玩咖

圖片來源：劍湖山世界
雲林劍湖山世界推出「Dr.J 萬聖大玩咖」，由小丑列車長Dr.J領軍，以8節車廂打造沉浸式實驗場景，讓遊客親身體驗極限驚悚冒險，帶領眾多詭怪登場，展開年度最瘋狂的萬聖派對！園區設有多處鬼怪主題裝置與拍照景點，還有恐龍見面會、國際特技表演「愛遊世界奇遇記」等節目輪番登場。

活動期間只要全身變裝達70%以上即可享NT$299優惠價入園，全日暢玩萬聖主題設施。快換上你的鬼怪造型，帶著勇氣與創意，一起加入Dr.J的瘋狂萬聖歷險吧！

日期：09/27（六）~11/9（日），每週二休演

時間：15:30起，VR Dino飛越恐龍谷前展演

地點：劍湖山世界主題樂園（雲林縣古坑鄉大湖口67號）

南投｜九族文化村 妖祭：起源

圖片來源：九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village
南投九族文化村推出年度萬聖節盛典「妖祭：起源」，整座園區化身為奇幻詭魅的鬼怪世界！打造妖霧森林、山靈祭壇與妖市蜃樓等沉浸式場景，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化與原民族技藝，現場還有舞團與火舞表演、電影場景體驗、避邪DIY，以及部落巫師祈福儀式，氣氛神秘又精彩。

凡以「光頭」造型加入【佛道】陣營可免費入園（禿頭、平頭、頭套不適用）；加入【妖道】陣營者，只要異色染髮或鬼怪裝扮達70%以上，就能獲得「妖祭樂園互動遊戲券」乙張。活動更與國片恐怖鉅作《泥娃娃》聯名推出驚悚專區，讓遊客一次體驗民俗、妖異與萬聖驚魂的完美融合！

日期：10/1（三）~11/16（日）

地點：九族文化村（南投縣魚池鄉金天巷45號）

南投｜溪頭萬聖嘉年華

圖片來源：妖怪森林-溪頭松林町
萬聖節絕對不能錯過南投溪頭的「妖怪村」！溪頭松林町的明山森林會館將連續兩個週末舉辦萬聖嘉年華，從白天到晚上活動滿滿。白天可以參加萬聖彩妝體驗，由美容系老師現場幫大家變身；還能和NEKO醬、金猿寶一起在妖怪見面會同樂。

夜幕降臨後，最熱鬧的萬聖嘉年華遊行登場，跟著妖魔鬼怪們一起上街討糖，感受森林裡最夢幻的萬聖夜！現場還有萬花馬戲秀、松林町美食商圈、山域探險集點活動等多重體驗，讓大小朋友都能盡情沉浸在萬聖氛圍中。

日期：10/18（六）~10/19（日）、10/24（五）~10/26（日）

時間：13:00~21:00

地點：明山森林會舘、松林町商圈

南部篇｜（台南、高雄、屏東）

台南｜海安萬聖節

圖片來源：虎翔市集
台南的萬聖節派對熱度年年飆升，今年海安觀光商圈更是火力全開！活動升級為連續兩天舉辦，以「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」為主題，結合百攤主題市集、雙路線變裝遊行、舞團演出與超強卡司DJ秀，讓整條商圈從白天一路熱鬧到深夜。

現場還與多個質感品牌合作，打造滿滿驚喜彩蛋，無論是要看表演、買特色小物，或跟著節奏嗨翻全場，都能感受到南台灣最熱血的萬聖夜氛圍！

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

時間：16:00~22:00

地點：海安商圈（民生路至府前路）

台南｜十鼓仁糖文創園區萬聖派對

圖片來源：十鼓文創園區
2025十鼓文創園區的萬聖派對限時3天登場，活動內容驚喜滿滿！除了有震撼人心的鼓樂劇場表演「劇場炸場」、讓人腎上腺素飆升的「極限設施」，還有神秘氛圍十足的「獸骨祭壇」揭開面紗。

現場購票還可獲得限量「精靈耳朵」裝飾。無論是想體驗刺激、欣賞表演，或沉浸在奇幻儀式感中，都能一次滿足，讓萬聖節氣氛直接拉滿！

日期：10/24（五）~10/26（日）

時間：10:00~17:20

地點：台南十鼓文創園區（台南市仁德區文華路二段326號）

高雄｜喂！武營來遊行

圖片來源：雄愛學-高雄市政府教育局
高雄年度最大型的萬聖節活動將於10月底盛大登場，今年首次移師衛武營舉辦，連續3天舉行一系列精彩活動！現場以巨型「南瓜怪」裝置為亮點，結合燈光秀、雷射特效與音樂展演，營造震撼的視覺饗宴。

活動內容還包括萬聖遊街派對、南瓜主題市集與舞台演出，邀請大家穿上創意裝扮參與夜間變裝遊行，一起在光影交錯的節奏中狂歡，感受高雄萬聖節的獨特魅力。

日期：10/31（五）~11/2（日）

地點：衛武營文化藝術中心 （捷運衛武站6號出口）

高雄｜夢時代 萬聖動漫盛典

圖片來源：夢時代購物中心
動漫迷注意！高雄夢時代購物中心將舉辦一年一度的「夢時代萬聖動漫盛典」，結合萬聖節與動漫元素，打造最熱血的變裝派對！

活動期間不僅有萬聖變裝大遊行，還安排地下偶像現場演出、動漫闖關遊戲與隨機舞蹈挑戰，讓粉絲們能近距離互動、盡情展現角色魅力。快換上你最神還原的COS服，一起投入這場屬於動漫迷的萬聖狂歡盛典吧！

日期：10/18（六）~10/19（日）

時間：14:00~18:00

地點：夢時代購物中心 1F時代廣場

高雄｜壽山動物園 萌鬼萌獸來搗蛋

圖片來源：壽山動物園
動物園也能過萬聖節！2025壽山動物園將舉辦為期兩天的「萌鬼萌獸來搗蛋」活動，園區內將有專業Coser扮演鬼怪穿梭各角落，與遊客互動同樂。

現場還提供免費萬聖節動物面具彩繪，讓大小朋友都能沉浸在趣味又萌萌的萬聖節氛圍中，一起開心搗蛋！

日期：10/25（六）-10/26（日）

地點：壽山動物園（高雄市鼓山區萬壽路350號）

高雄｜草衙SKM Park 萬聖南瓜鎮

圖片來源：SKM Park Outlets 高雄草衙
高雄草衙 SKM Park Outlets 的萬聖節活動「南瓜鎮：鬼影據點」今年驚悚回歸！館內及街區打造南瓜軍團祭壇、鬼魅南瓜軍團、魔窟、屍王鬼域、殺人魔追獵場、幽獄裂縫等六大打卡場景，營造緊張又刺激的萬聖氛圍。

夜間還有沉浸式演出《惡靈來襲 南瓜鎮封印戰》，以及互動活動「惡靈共舞」與重頭戲「鬼影之夜」大遊行，電車遊行、燈光特效與現場表演全方位呈現，讓遊客體驗南部最受歡迎的萬聖節奇幻夜晚！

日期：即日起至11/2（日）

遊行時間：10/4（六）、10/5（日）、10/10（五）、10/11（六）、10/12（日）、10/18（六）、10/19（日）、10/25（六）、10/26（日）18:30起

地點：SKM Park Outlets 高雄草衙 （高雄市前鎮區中安路1-1號）

高雄｜義大萬聖月

圖片來源：義大遊樂世界
義大遊樂世界將萬聖節狂歡升級為整整一個月的「萬聖月」！園區以全新女巫派對主題打造奇幻又詭譎的造景打卡點，活動期間推出女巫聯盟萬聖舞會、小丑快閃、萌鬼現身互動、夜間暢玩刺激設施。

以及韓國驚悚鬼片《咒你》5D鬼船體驗等多項精彩活動，讓遊客從白天玩到夜晚，沉浸在滿滿萬聖節氛圍中。最熱鬧的萬聖夜更邀請藝人嘉賓登台開唱，大小朋友可盡情搞怪變裝，一起High翻整個夜晚！

日期：10/10（五）-10/12（日）、10/24（五）-10/26（日）

義大萬聖趴：10/11（六）16:30-20:00

屏東｜舊好勝 變裝萬聖夜

勝利新村歷史街區將化身為熱鬧的萬聖小鎮！2025 年 10 月 25 日至 26 日，現場將舉辦變裝遊行、精彩表演、市集擺攤與神秘送禮活動。

邀請大小朋友一起參與「不給糖就搗蛋」。討糖小鬼將出沒於街區各角落，民眾可穿上創意裝扮，與店家互動討糖，或在市集逛逛 40 多家特色品牌攤位。活動期間還提供打卡送限定貼紙、變裝拍立得及問券好禮等驚喜，數量有限，送完為止。

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

地點：屏東市中山路𝟲𝟭號（勝利星村）

東部篇｜（花蓮）

花蓮｜ Halloween小鬼祭

圖片來源：遠雄海洋公園
花蓮遠雄海洋公園推出年度最大規模萬聖節活動「Halloween小鬼祭」，自即日起搶先登場。活動亮點包括每日限定的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」、每週二水族館上演的「萬聖骷髏MAN餵食秀」，以及多款幽靈互動與搞怪市集攤位，營造熱鬧又詭譎的節日氣氛。

現場還有萬聖節期間限定餐點，如可可詭眼怪冰淇淋、草莓鬼魅可頌與小鬼泡芙，視覺與味覺兼具，並且10/30（四）前，變裝完整度達 80% 的遊客享全票優惠價 NT$590；10/31（五）當天只要全身變裝即可免費入園，是東部少數可以不用花門票就參加的萬聖節活動。

日期：即日起至11/2（日）

地點：遠雄海洋公園（花蓮縣壽豐鄉福德189號）

看完這麼多全台各地精彩的萬聖節活動，從北到南、從親子萌趣到驚悚刺激，是不是心動不已呢？趕快揪上家人朋友，一起去參加屬於你們的萬聖節吧！

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

