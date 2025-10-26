【追劇】不只精緻劇情也充滿驚喜 結合信仰、親情與動作元素的法國刺客影集—《從前有個刺客》

以中世紀歐洲為背景，並且把「獵巫」主題延伸到對信仰、宗教的批判，《從前有個刺客》的整個劇情發展可以說是期待以上，就更不用說其中帶有極大娛樂性且經常出乎觀眾意料之外的反轉劇情。結合科幻、政治及武打場面，作為Netflix原創的法劇，儘管探討的依舊是「人性」，卻藉由各種元素的搭配組合出了一個細緻的世界，流暢的節奏與不容易出戲的劇情結構，也讓它成為近期值得觀看的作品之一。

圖片來源：Netflix





作為原文劇名，主角「尼洛」是個職業刺客，並且在有權有勢的老闆底下，為他做盡所有見不得光的骯髒事；但某一天，一個神秘的女子卻讓他瞬間成為可被丟棄的棋子，而他那一出生就被送往修道院的女兒，更被冠上「惡魔後裔」的惡名，面臨死亡的威脅。為了活命以及棄養女的罪惡感，讓他決定帶著女兒逃亡，卻在一系列的巧合下演變成一支成員雜亂的隊伍，在人人各自有盤算、國家又面臨動盪的情況之下，他們的命運也變得更加晦暗不明。





在巫術這個本身就充滿吸引力的奇觀下，政治盤算，以及對於人類信仰的批判，都是具有深度、會增加追劇娛樂性的重要關鍵，但在《從前有個刺客》當中最核心的，還是「尼洛」在父女親情與拯救世界之間，所必須面臨的道德抉擇。尤其是女兒的部分，好不容易出現了一個父親，卻同時必須面對整個世界的惡意，不論哪一方都希望自己死去所帶來絕望感，更為觀眾帶來他們想要的戲劇張力。

而在這一切敘事能夠被傳遞，必須依賴的是流暢的敘事、具有邏輯性的情節，就更不用說那帶有末日感，讓觀眾能夠更沈浸在劇情當中的場景，在這些細節上《從前有個刺客》都做的還算不錯。至於那些意料之外的轉折，則像是彩蛋一樣散布在短短八集的內容（尤其是後半段）當中，讓觀眾在驚訝之餘也更想要知道後來故事的走向。







