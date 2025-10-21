2025-10-21 17:04 女子漾 /編輯周意軒
閃兵風暴延燒！坤達緊急返台認錯「15年前錯誤申請免役」 2025台灣當兵免役標準懶人包一次看
台灣演藝圈爆發「閃兵風暴」越演越烈！今（21日）新北地檢署發動第三波拘提行動，包括修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰與Energy書偉等人均已遭移送偵辦。Energy另一位成員坤達也被列入拘提名單，但因遠赴加拿大錄製節目《綜藝玩很大》未能即時到案，稍早經紀公司發聲明，證實坤達「15年前錯誤申請免役」，並將提前返台，全力配合司法偵查。
一、坤達認錯回應：15年前錯誤申請免役，全力配合返台說明
坤達經紀公司今下午發出聲明，表示：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」公司也指出，坤達原定在國外拍攝工作，但得知消息後立即取消行程，與警方聯繫準備提早返台，願接受司法機關所有認定與法律責任，「沒有任何藉口」。
聲明中強調，坤達深切反省、不奢求原諒，只希望在承擔法律後，用實際行動挽回大眾信任強調：「不敢奢求原諒，只求以實際行動重新獲得信任」，並向社會大眾、粉絲與家人致歉。
這場閃兵風暴至今已延燒三波，涉案人數橫跨不同世代藝人，從影視圈、歌手到偶像團體皆難倖免，也再度掀起「免役制度公平性」的全民討論。
二、2025最新！台灣當兵免役標準懶人包
根據國防部、內政部及各縣市役政單位公告，只要符合以下條件之一，經醫師診斷與官方審查通過，即可依法申請免役。但若偽造資料或買假病歷，將依《妨害兵役治罪條例》處五年以下徒刑。
1. 身體條件
身高低於155公分，BMI超過35或低於15
2. 重大疾病、身心障礙與特殊傷病
血液與免疫系統： 嚴重貧血、地中海型貧血、血友病、自體免疫疾病
心臟與循環系統： 嚴重心律不整、瓣膜異常、心衰竭
呼吸系統： 嚴重氣喘、反覆氣胸、肺纖維化
腎臟與泌尿系統： 慢性腎臟病（eGFR低於標準值）
視覺與聽覺障礙： 雙眼最佳矯正視力未達0.1、單眼失明、雙耳聽損超過60分貝
精神與發展障礙： 憂鬱症、躁鬱症、思覺失調、自閉症、妥瑞氏症
其他重大病症： 癌症需長期治療、克隆氏症、嚴重燒燙傷、重大肢體畸形
3. 其他特殊情況
曾有刑事前科且判刑五年以上，年滿36歲自動除役
三、審查重點提醒
免役申請需附上完整醫療證明、病歷與治療紀錄，並經官方指定醫院或役政單位審查。
以下三點最關鍵：
需持續治療或功能受限者才具資格。
輕度疾病不在免役範圍（例如輕微氣喘、一般扁平足）。
虛構病歷、偽造文件屬刑事罪行，依法可判刑。
四、從「閃兵風暴」看社會信任危機
這場風暴不只是演藝圈的災難，更反映社會對「制度公平」的焦慮。有人批評：「不是不能免役，是不能假裝有病。」也有人反思：「若審查更透明、標準更公開，才能讓真正有病的人不被懷疑。」
在兵役制度日益透明化的今天，誠實與責任才是公眾人物的基本底線。真正的免役理由應被理解，但假造病歷的「閃兵」終將面對法律與社會的雙重審判。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower