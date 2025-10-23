2025-10-23 05:42 女子漾／編輯Wendi
Netflix《回魂計》15大殘酷金句！「最痛苦的不是絕望，是沒完沒了的希望」
Netflix原創華語影集《回魂計》由大滿貫影后舒淇、金馬影后李心潔、金鐘迷你劇集影帝傅孟柏領銜主演，劇情描述2名母親為了替女兒報仇，在神女的幫助下讓死刑犯「七日回魂」，卻在報復的過程中逐漸失去自我…《回魂計》上線48小時就奪下Netflix台灣區冠軍，驚人熱潮席捲全亞洲，今天就讓我們一起來回味全劇15大殘酷金句吧！
Netflix《回魂計》殘酷金句1：
我怎麼覺得死刑不是一個懲罰，而是一個獎賞？
Netflix《回魂計》殘酷金句2：
最痛苦的不是絕望，是沒完沒了的希望。
Netflix《回魂計》殘酷金句3：
她也是一個母親。為了孩子，她什麼都可以妥協。
Netflix《回魂計》殘酷金句4：
選擇沉默、自保、旁觀，是不是更像一個聰明的選擇？
Netflix《回魂計》殘酷金句5：
看起來可憐的，不一定就是受害者。
Netflix《回魂計》殘酷金句6：
智者沒有錯，只是這個世界需要更多的勇者。
Netflix《回魂計》殘酷金句7：
人與人之間本來就沒有信任，有的就只有共同利益而已。
Netflix《回魂計》殘酷金句8：
我們是一體的，為了家人，每個人都要做好犧牲的準備。
Netflix《回魂計》殘酷金句9：
原來沉默和順從，只會助長壞人的惡。
Netflix《回魂計》殘酷金句10：
在我的成長過程中，我不相信好人會有好結果，不管我怎麼努力，這個世界就是不公平的。好人永遠贏不了壞人。
Netflix《回魂計》殘酷金句11：
你可以試試你身邊的朋友或者熟人，詐騙他們的成功機率比較大。
Netflix《回魂計》殘酷金句12：
我們反抗、逃跑、努力和外界取得聯繫，雖然過程中不斷失敗、被懲罰、被抓回來毒打，甚至最後，我最好的朋友失去生命，但是我們這種看似不聰明的選擇，其實已經在無形之中凝聚成一股力量。
Netflix《回魂計》殘酷金句13：
全世界的人我都不相信，我只相信你。
Netflix《回魂計》殘酷金句14：
我很同情你，也尊重你，但是可不可以不要拉著我跟你們一起？
Netflix《回魂計》殘酷金句15：
你努力賺錢，對我好，我一直很謝謝你。但其實我們早就不是一個世界的人了。
