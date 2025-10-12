《回魂計》：當善良成為陷阱，父母該怎麼教？3個提醒，讓孩子學會在黑暗中保護自己

家裡有小孩的，請務必看《回魂計》，教孩子怎麼保護自己！

《回魂計》劇情，說的是台灣男子張士凱為首的詐騙集團，透過詐騙少男少女免費到東南亞旅遊，進而拘禁他們成為集團共犯，加以性侵、虐待的血淚故事。

這些被迫成為共犯的被害人，必須努力讓自己的詐騙業績達標，不然連飯都沒得吃、生命受威脅。該怎麼讓自己業績達標呢？有三個方法，

①用各式各樣的理由騙自己熟悉的人，老師、親戚、越親近的人越是受害對象。

②達不到業績沒關係，想辦法去騙自己在台灣的朋友來，成為抓交替的替死鬼。

③騙老年人，有錢又不懂得查證，只要展現溫柔和善意，對方就會上當。

好，所以業績達標後，這些被拘禁得被害人就可以得救了嗎？不，這些被害人會被殺死，讓詐騙集團得黑暗永久不對外洩漏。

《回魂計》故事裡，有三位少女受到非人待遇，他們都是同一所高中資優班的同學，畢業後考上極佳的大學。升大學前的暑假，人生變調。

欣怡，極富有正義感，為了幫家裡還債，相信朋友一起到東南亞拍片賺業配，卻遭性侵、最後遭虐死。被發現時，她的身上沒有一處是完整的。

安琪，母親是律師，家世背景優渥，從小聽話不敢違逆母親安排，因為朋友邀約一起旅遊卻遭騙、淪為集團洩慾工具，成了唯一的倖存者。

真真，社群追蹤數十萬的網紅，跟母親說到東南有拍片賺業配，結果最後被從高樓推下成了植物人。

《回魂計》三位少女的母親無法釋懷，決定聯手展開報仇行動。

但台灣廢除死刑，就算張士凱身上背負多條人命，他也依然被輕判，甚至因早就脫產，所以一丁點民事求償都拿不到。

就算《回魂計》他最後終於被判了死刑，也是輕柔優雅、乾乾淨淨的被注射藥劑的「安樂死」

受害者家屬悲泣控訴「我怎麼覺得，死亡對他來說，是一個獎賞，不是一個懲罰？」

《回魂計》整部片中，最驚悚卻也最（療癒）的部分，當然是少女母親為了「執行司法無法實現的正義」，讓張士凱回魂復活，以牙還牙、以眼還眼。

身為家有孩子的父母，《回魂計》追劇後我卻有更深的感觸，必須和你分享。

提起被詐騙，這個社會常常檢討被害人。「誰叫你不看新聞？」「活該被騙啊！」「那麼容易就被騙，早死也是剛好而已！」

很過分嗎？不，這是我前不久在臉書分享詐騙案例，下面的網友留言。看得我膽顫心驚，也讓我第一次覺得，「台灣最美的風景是人」這句話好諷刺。

我很欣賞《回魂計》的角色設定，三位貫穿劇集的少女，都不是社會底層目不識丁的邊緣人。

他們聰明、漂亮，前途大好；卻因為相信朋友，最後成了詐騙集團共犯，有人更因此丟失性命。

身為父母，我們到底可以從《回魂計》中學習什麼？可以教孩子什麼？

① 相信人性本善很重要，但也別忘記「人性本惡」的可能性，面對不確定的事物，寧可抱持懷疑，也別輕信。只要多一點查證，遺憾就可以少一點。

② 媒體識讀很重要，請多看詐騙集團案例、手法，不要以為這不可能出現在我身上。

相信我，我跑警政新聞多年來，很多被害人都是高知識份子，因為太自傲，所以反而被騙了。

③ 好運不會從天而降，面對莫名其妙的中獎、免費招待，絕對不要取、不要拿。毒藥都藏在糖衣裡，你不是被騙，就是不小心交出帳戶，成為詐騙集團共犯。

看完《回魂計》，我久久無法平靜。我心疼的，不只是那些被害者，還有那些被害少年少女的父母。

他們曾經也以為，孩子只要成績好、朋友多、懂事，就能一帆風順。但現實是，善良若沒有警覺，就是惡意最容易下手的地方。

我們能給孩子最好的保護，不是金錢與學歷，而是「面對惡的判斷力」。

請陪孩子一起學會辨別善意背後的陷阱，因為這個世界從不會只對單純的人溫柔。

=

