居然還當過導演？《浪漫匿名者》小栗旬7個一定要知道的事！

圖片來源：NETFLIX 提供

由小栗旬與韓孝周主演的《浪漫匿名者》，是一部甜中帶暖的療癒系愛情劇，改編自法國電影《愛情的完美配方》（Romantics Anonymous），故事講述一位因心理創傷而無法與人肢體接觸的製菓公司繼承人，與一位擁有天分卻因社交焦慮而不敢直視他人的巧克力師，因為同樣熱愛甜點而意外相遇。

圖片來源：NETFLIX 提供

兩人雖然都被世界的恐懼與不安包裹著，卻在彼此的溫柔裡逐漸學會打開心門，劇中不只是浪漫愛情的展現，更是一段關於療癒、自我接納與重新相信「被愛」可能的故事。

1. 家庭背景與出道歷程

小栗旬出生於 1982 年12 月26 日，東京都小平市。他是家中最年輕的一位，有哥哥與姐姐；其父為舞台劇導演（小栗哲家），母親為芭蕾舞老師。他從小在藝術氣氛濃厚的家庭長大，13歲時就在電視劇中開始演出，在這樣的成長背景使得他從小就接觸表演、舞台、鏡頭，累積了豐富的經驗。

圖片來源：NETFLIX 提供

2. 戲路多樣、敢於挑戰

小栗旬在演員生涯中，不僅是偶像型帥演員，他也演過動作片、聲優、導演甚至好萊塢電影。比如，他的作品還包括《Godzilla vs. Kong》（2021）等，對觀眾來說，他不只是靠外表，而是有實力、有深度。

3. 走進導演或創作視野

他在2010 年左右開始嘗試導演工作，他的電影處女作為《終有一天》（Surely Someday），這部片他對於表演以外的「創作」也有好奇與追求，也不難看出他對於表演並非止步於鏡頭前，而是往更全面的藝術視野發展。

圖片來源：NETFLIX 提供

4. 形象與態度：低調且有質感

有報導指出，雖然小栗旬走紅後也被高度關注，但他依然保持著一種「演員本位」的態度，而不是只為曝光。像是在演藝圈中給人的印象，是有責任、有厚度，演藝圈人緣也相當好，這樣的好形象的確也讓他每演一部片，人氣度從未下降。

圖片來源：本田 博仁 IG

5.跨國合作、拓展亞洲市場

這次《浪漫匿名者》是日韓合拍、亞洲範圍合作的劇集，劇中小栗旬與韓孝周跨國合作，展現了亞洲浪漫劇的新視野。對小栗旬來說也是一次「跳出日本圈」的挑戰，讓觀眾看到他與不同女主擦出全新的火化，相當有CP感。

《浪漫匿名者》裡小栗旬飾演的藤原壯亮，這個角色最迷人的地方就在於他的不完美，身為繼承人，他本該是那種自信又強勢的典型男主角，卻因過去的創傷而無法與人有任何肢體接觸。

這樣的設定讓他多了幾分人性，也讓觀眾能在他的小心翼翼中感受到某種溫柔，再加上他與韓孝周飾演的荷娜之間的互動，因為巧克力而相遇，兩人的關係進展節奏緩慢又克制，像是在彼此的脆弱裡摸索出口。

圖片來源：NETFLIX 提供

小栗旬的演技底蘊，也在這部劇裡被發揮得恰到好處，不是屬於誇張地演出恐懼，而是用眼神與肢體的細節去暗示，隨著劇情推進，壯亮從封閉自己到逐漸學會接受他人的靠近，整條成長線既真實又療癒。更重要的是，《浪漫匿名者》雖然包裝成浪漫喜劇，實際上談的卻是關於心理障礙、人際連結與自我接納的課題，小栗旬的表演讓這部劇不只是一場甜蜜戀愛，而像是一面柔軟的鏡子，或許是讓我們看見每個人心中，那個渴望被觸碰又害怕受傷的自己。