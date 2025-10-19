楊謹華贏了！《影后》首封視后：楊謹華7個逆轉人生瞬間　每一段都是真心不服輸

楊謹華贏了！《影后》首封視后。圖片來源：金鐘獎

楊謹華贏了！第60屆金鐘獎戲劇節目女主角獎由《影后》楊謹華奪下，她以「周凡」一角擊敗謝盈萱、林廷憶與多次交手的柯佳嬿，首度封后。這場競爭被外界稱為「死亡之組」，最終由楊謹華脫穎而出，也讓她的名字與《影后》角色一起寫進金鐘史。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

在《影后》中，楊謹華飾演曾紅極一時、如今落寞的女演員「周凡」，角色被遺忘的焦慮、面對鏡頭的恐懼，全都投射著她對演藝圈現實的體悟。她說：「這是我最貼近自己的一次演出。」

劇中周凡在飯店裡與年輕服務員發展曖昧情感，並與昔日摯友在舞台上互相折磨，情緒濃烈真實。評審肯定她在壓抑與爆發之間的拿捏，「真實到讓人不敢呼吸」。

楊謹華透露，《影后》最難忘的一場戲，是她在兄長面前跳舞。這場戲拍前她練舞一個多月，只為讓情緒流動自然。她說：「那不是炫技，而是角色想被看見的渴望。」

在鏡頭前，她的每一個轉身、每一個抖動，都像在問：「我還能被看見嗎？」這場戲讓不少觀眾落淚，也被網友譽為全劇最具穿透力的片段。

楊謹華贏了！《影后》首封視后。圖片來源：金鐘獎

楊謹華在金鐘紅毯以Maison Met黑白禮服亮相，配戴Boucheron珠寶與Louboutin高跟鞋，氣場滿點。頒獎典禮上與柯佳嬿同台頒獎時，兩人以幽默互動打破「世仇傳言」，更在舞台上「嘴對嘴親吻」，全場驚呼。

她事後笑說：「大家不要太緊張，這是我們的橋段。」一笑化解外界臆測，展現高情商與舞台掌控力。

楊謹華贏了！《影后》首封視后。圖片來源：金鐘獎

楊謹華故事1／九度入圍終於封后：從「常客」到「冠軍」

楊謹華出道多年，曾多次入圍金鐘獎卻始終與獎座擦身。她從不因此退縮，去年以《不良執念清除師》拿下女配角，終於「破蛋」。今年再度以《影后》挑戰戲劇女主角，終於抱回視后。她在得獎台上笑中帶淚表示：「我等這一刻很久了。」

楊謹華贏了！《影后》首封視后。圖片來源：金鐘獎

楊謹華故事2／出道超早！從天王MV女孩變實力派影后

少有人知道，楊謹華15歲就進入演藝圈，早期以模特兒與廣告演員身份出道，還曾入鏡劉德華〈冰雨〉、周杰倫〈爸，我回來了〉等天王MV。當年她以清秀氣質走紅，被譽為「最美的MV臉」，沒想到多年後，她用戲劇證明自己不只是漂亮的背景。

「從那時起我就知道，光有臉不夠，要有故事。」她笑說。如今的她，從MV女主角蛻變為金鐘影后，用時間證明實力比青春更持久。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華故事3／情路顛簸卻EQ超高：用笑容回應不順遂

楊謹華感情路並不平順，曾多次因緋聞與情感變動成為焦點，她不否認難免受傷，但總以幽默自嘲面對。她曾在受訪時透露，某次看到記者正在寫「她情路坎坷」的新聞，乾脆走過去笑著補一句：「那是多久以前的事啦！」

即便在社群上也常被留言攻擊角色，《華燈初上》播出後粉絲入戲太深，罵她「最討厭的角色就是蘇媽媽！」她只淡淡回覆：「代表我演得真。」這份淡定與高EQ，也讓她在演藝圈人緣極好，被同業譽為「最難不喜歡的女人」。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華故事4／角色履歷近乎「全經典」：戲劇界的穩定輸出王

從《白色巨塔》的馬懿芬、《敗犬女王》的單無雙，到《一把青》的師娘、《華燈初上》的蘇媽媽，再到《影后》的周凡，楊謹華幾乎每部作品都是代表作。

她說：「我不求拍最多，只求每一部都留下印象。」多年的累積讓她從偶像劇女神成為實力派演員，證明好演員不靠流量，而靠作品說話。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華故事5／語言、情緒都能練：從細節打造專業

楊謹華以敬業著稱。過去為了《情歸大地》練習客語，也常為角色調整聲線與節奏。她笑說：「我沒有天分，只是比較願意苦練。」

這種職人精神也延伸到《影后》中，她為掌握周凡的「崩潰節奏」特地研究心理學案例，讓角色的失序更有邏輯。導演嚴藝文稱讚：「她不是演戲，而是在體驗人生。」

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華故事6／嫁給愛情的日常：像同班同學的伴侶，穩定成她的定海神針

楊謹華與圈外丈夫 Ben 相戀3年後低調結婚，她形容兩人關係是「像同班同學一樣的伴侶」，日常分享彼此的喜怒哀樂、在忙碌檔期互為後勤。她曾直白告白：「有 Ben 在的日子都是情人節。」婚後不以「幸福宣言」刷版，而是以穩定節奏與彼此成長支撐長跑職涯；她把從容與安全感帶回片場，讓角色的情緒密度更有底氣。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華故事7／圈內人緣口碑佳：把同業變隊友，形成正循環

她在業界向來以高EQ與可靠度著稱。與林依晨、張鈞甯、吳慷仁、許瑋甯等人長年互動，合作期互相補位、宣傳期彼此打氣；與舒淇、林熙蕾固定敘舊，被朋友形容「情緒穩、講義氣」。私下和劉品言、宋芸樺、夏于喬組成「四纖女」，從探班到上節目互相捧場，用真誠把競爭變成彼此加分。這套人脈口碑也回流到工作端——導演讚她「準時、敬業、能扛戲」，成為片單上的安心選擇。

楊謹華。圖片來源：楊謹華臉書

楊謹華奪2025金鐘獎最佳女主角完整致詞

我要鎮定點。好。謝謝金鐘獎。謝謝評審們，我覺得你們這次的眼光真的很好。我說真的，謝謝你們，謝謝。

我要謝謝Netflix，然後還有謝謝藝文導演，他現在不在座位上。我要謝謝他，不放棄我，然後，緊緊地抓住我。然後我要謝謝，長鈺姊。還有，我要謝謝盈萱。沒有你就沒有周凡，然後，其實你是我心中的女神。真的。我每次你在表演的時候我都偷偷看。

嗯？你剛剛是這樣嗎？我認真，我發誓。好。然後我再來我要感謝影后，所有的幕後、台前幕後的工作人員。

沒有你們的幫忙跟信任，我真的沒有機會站在這個舞台。然後，其實這是我的小抄，等一下，我用紅包寫的。所以以後如果真的要得獎的話，小抄用紅包。來，等一下，我等一下喔。好，對。

我跟金鐘獎的緣份已經18年了，然後一路我獲得金鐘獎很多很多的鼓勵。然後一路上我也遇到了許多的貴人，我非常的感謝。我在這邊要特別講兩位貴人，在這邊。因為心如，她沒有打那通電話的話，對我的信任，可能我沒有辦法遇到這麼好的角色蘇慶儀。

還有貴媚姐，她對我的表演跟生活，就是很多的愛對著我。謝謝。當然我要再更感謝就是我入行以來，然後遇到了很多的經紀人，我要特別感謝寬姐、小倩姐、寶哥、Kay、廖姐、Jenny 姐。謝謝你們一路來給我的照顧。

然後再來我要感謝現在的經紀公司「玩下娛樂」。我覺得我的公司是非常的可愛又熱情。然後我要謝謝我的經紀人意佳，她永遠的保護我、支持我，你辛苦了。

我知道我們未來的日子裡面會有很多的挑戰，但我相信它是美好的。還有 Gabby跟楊祐寧。沒有你們的話我就沒有玩下。再來，不好意思，因為第一次上台所以感謝人很多，我要把所有的18年把它感謝完，等我一下。

然後還有我要感謝我的家人，我的爸爸、我的媽媽、我的公公、我的婆婆，謝謝你們的愛。我的先生 Ben，謝謝你無私的包容跟愛，然後讓我可以專注在表演上，無後顧之憂。然後我的，喔，我還要謝謝我的朋友們，你們對我的愛，還有安小姐，謝謝你的福地，謝謝四哥。然後，好。

表演對我來說，我一定是要全力以赴、奮不顧身的。但是要「得到回應」這件事情真的需要看命運。但今天謝謝命運給了我這一個肯定。

我想要祝福，跟把這個獎獻給還在相信自己的演員。不是不夠好，只是你還沒有被看見，只是那個燈還沒有照亮在你的身上。等到那個燈瞬間亮起的時候，請你要記得，頭抬起來、腰挺直，好好享受這一刻。

然後我最後想要祝賀楊謹華。我覺得你已經，我覺得你挺好的。我很為你開心。希望在未來的日子裡面你要繼續努力，好好拍戲，好好做人，好好加油。然後我要祝大家夢想都可以實現。

然後謝謝金鐘獎，謝謝觀眾，謝謝大家。