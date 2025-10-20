2025-10-20 22:59 女子漾／編輯Vera Yang
2025秋冬5大流行色美甲趨勢：磚紅橘、芥末黃、開心果綠⋯盤點10款美甲靈感範本
當秋冬的寒意悄悄襲來，不只衣櫥該換季，指尖的色彩也該跟上最新潮流！2025年秋冬的流行色延續自然溫潤與復古高雅的氛圍，像是充滿暖意的磚紅橘、充滿個性的芥末黃、療癒柔和的開心果綠等，這些色彩不僅能襯托秋冬穿搭的層次感，也讓整體造型更精緻。小編今天為女孩們介紹2025秋冬5大流行色，盤點10款美甲靈感範本，讓你在這個季節輕鬆換上時髦新氣象！
1. 磚紅橘
溫暖的磚紅橘介於橘色與紅色之間，帶點復古韻味又不失活力，是秋冬指尖最百搭的顏色之一。
這種色調特別襯膚，無論是搭配米色毛衣或深色大衣，都能瞬間提升整體的氣質感，適合喜歡低調優雅又想展現個人風格的女孩。
2. 芥末黃
芥末黃充滿秋日氛圍，帶點灰調的黃顯得知性又時髦。
比起鮮豔亮黃，它更內斂耐看，非常適合與咖啡色、深綠或駝色混搭，營造歐美潮人那種隨性卻極具品味的感覺，也讓整體更有秋冬的沉穩氣息。
3. 開心果綠
今年秋冬綠色依舊大勢，尤其是清新柔和的開心果綠，低飽和的色調不僅讓人看了心情愉悅，也非常適合搭配針織、毛呢等柔軟材質的穿搭。
想要更有層次感，可以再加入金屬線條或小珍珠裝飾，展現細膩的時尚感。
5. 棕色混搭
棕色依舊是今年相當熱門的選擇，也是每年秋冬都不會錯的色系，能夠輕鬆呼應秋冬大地色穿搭。
建議可以選擇貓眼、漸層或混搭不同質地設計，為棕色系注入有趣的變化，打造如同咖啡拉花般的溫潤層次，整體氛圍感直接拉滿！
