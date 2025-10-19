【追劇】從只有粉絲偏愛到穩穩爛尾 這編劇恐怕連精靈都難救—《許願吧，精靈》

只能說對這部劇的評價真的很看磁場，儘管在許多方面都可以吐槽，但尤其是秀智或金宇彬的粉絲，大概也很難不喜歡他們在劇中所展現的個人魅力；尤其在「神燈精靈」這個超現實的主題之下，那些荒謬的劇情似乎也變得容易被接受。儘管如此，《許願吧，精靈》大概還是不能逃過「爛尾」的標籤，尤其是最後半集編劇直接放飛自我的表現，就算是粉絲還是會懷疑自己到底看了什麼。

《許願吧，精靈》是由神話故事神燈精靈所改編的作品，劇中的精靈因故受困長達千年，卻在現代巧遇當初困住自己的女子轉世，並且嘗試展開復仇之路。由於無法向人類屈服，精靈與天神定下約定，相信自己他能夠藉由許願來證明誘惑人類終將墮落，作為代價則是自己的人頭落地，而他所遇到的轉世者正巧是人們口中無法感受情緒的反社會人格者。但這樣看似能夠輕鬆完成的挑戰，卻接連出現讓人意想不到的意外，兩者過往的秘密也逐漸浮出檯面。





至少在前半段，《許願吧，精靈》是有許多能夠吸引觀眾的特點，包含具有阿拉伯元素的神燈故事、對於反社會人格與精神疾病的探索，還有藉由外婆來詮釋的照護者心態，其實都讓人感覺它不是一部太膚淺的劇，頂多只是敘事有點破碎，而那些沒頭沒尾、缺乏解釋的天使支線，則讓人覺得有點多餘。但隨著多餘的部分成為主要推進劇情的主力，一切也開始越來越歪。

先是那些精靈、天使的劇情本來就缺乏解釋，後來的發展也越來越讓人摸不著頭緒；兩位主角的感情突然加溫，其實也並不是那麼讓人能夠信服，尤其是精靈忽然想復仇、忽然又像是小狼狗的搖擺態度，一開始覺得有點可愛，後來就會越來越讓人不耐煩。加上最後應該收尾卻硬要塞一些業配、想要搞笑的內容，讓整部戲開始「歹戲拖棚」。





「人類的證明不在於擁有什麼，而在於失去時的悲傷與眼淚。」雖然確實可以透過劇情知道編劇大概的意圖，但在傳達的過程其實有點太過粗糙，甚至是有被教條式地想要硬塞過期心靈雞湯的感覺。雖然滿喜歡秀智與金宇彬這個組合，但粉絲的愛還是撐不過編劇的貧乏與老套，甚至是最後的放飛自我；換句話說，想追的人其實可以直接略過最後一集（或半集）感覺應該會好很多。



