2025-10-15 00:00 ～17七公主的小天地～
「穿搭美學」極簡中的力量，deya Urbanedge 黑後背包：質感、功能與永續的完美平衡！低調卻有型，防潑水 × 環保材質
百搭的黑色，永遠不會錯，選對配件，穿搭在身上，在街頭都會是最靚的仔——低調的狠，卻是最帥的存在。
deya Urbanedge 後背包，沒有多餘設計，卻每個細節都剛剛好。簡約俐落的線條裡，藏著對實用與風格的極致拿捏。
deya 懂我需要的空間、也懂我喜歡的簡單，不只是外型，功能細節更讓人安心。
deya Urbanedge 後背包採用 100% rPET 環保回收布料打造，外層防潑水、內裡細緻親膚，在極簡俐落的外型下，融合了社會責任與美學的平衡。
仰角90度超大開口：打開就能一目了然，取物不卡卡。
超大空間：筆電、平板、皮夾、錢包、保溫瓶、墨鏡及雨傘，所有外出設備都能裝得下。
內部收納袋：可放入16吋筆電，防震包覆性超級好。
背面收納袋：存放重要私密物品好方便。
貼心的行李插帶設計，輕鬆套入拉桿，一秒轉換旅行模式。
黑色後背包是最經典的選擇，而 deya Urbanedge，讓經典更進化。它不只是日常的配件，更是一種對質感生活的堅持。
後背包只是日常的配件，更是一種對質感生活的堅持。陪我穿梭在城市的節奏裡，外出一包搞定所有的剛剛好。
黑色後背包是最經典的選擇，而 deya Urbanedge，讓經典更進化。
✨deya品牌32週年慶✧即日起至2025.11.16止
👉全面優惠8折起
👉單筆消費滿$4,880贈【夢想折疊式購物車】乙台(市價$1280，限量送完為止)
✦deya Urbanedge後背包👉週年慶期間特價$999
✦線上線下同步歡慶
https://www.deya.tw/page/32Anniversary
deya【門市資訊】
台北｜松菸誠品2F
台北｜新光三越-站前7F
台北｜新光三越-南西一館8F
新北｜中和環球購物中心1F
台南｜新光三越-西門C區4F
高雄｜新光三越-左營B1
