「穿搭美學」極簡中的力量，deya Urbanedge 黑後背包：質感、功能與永續的完美平衡！低調卻有型，防潑水 × 環保材質

百搭的黑色，永遠不會錯，選對配件，穿搭在身上，在街頭都會是最靚的仔——低調的狠，卻是最帥的存在。

deya Urbanedge 後背包，沒有多餘設計，卻每個細節都剛剛好。簡約俐落的線條裡，藏著對實用與風格的極致拿捏。

deya 懂我需要的空間、也懂我喜歡的簡單，不只是外型，功能細節更讓人安心。

deya Urbanedge 後背包採用 100% rPET 環保回收布料打造，外層防潑水、內裡細緻親膚，在極簡俐落的外型下，融合了社會責任與美學的平衡。

仰角90度超大開口：打開就能一目了然，取物不卡卡。

超大空間：筆電、平板、皮夾、錢包、保溫瓶、墨鏡及雨傘，所有外出設備都能裝得下。

內部收納袋：可放入16吋筆電，防震包覆性超級好。

背面收納袋：存放重要私密物品好方便。

貼心的行李插帶設計，輕鬆套入拉桿，一秒轉換旅行模式。

黑色後背包是最經典的選擇，而 deya Urbanedge，讓經典更進化。它不只是日常的配件，更是一種對質感生活的堅持。

後背包只是日常的配件，更是一種對質感生活的堅持。陪我穿梭在城市的節奏裡，外出一包搞定所有的剛剛好。

黑色後背包是最經典的選擇，而 deya Urbanedge，讓經典更進化。

✨deya品牌32週年慶✧即日起至2025.11.16止

👉全面優惠8折起

👉單筆消費滿$4,880贈【夢想折疊式購物車】乙台(市價$1280，限量送完為止)

✦deya Urbanedge後背包👉週年慶期間特價$999

✦線上線下同步歡慶

https://www.deya.tw/page/32Anniversary

deya【門市資訊】

台北｜松菸誠品2F

台北｜新光三越-站前7F

台北｜新光三越-南西一館8F

新北｜中和環球購物中心1F

台南｜新光三越-西門C區4F

高雄｜新光三越-左營B1

#deyaUrbanedge #黑色後背包 #極簡穿搭 #通勤包推薦 #環保背包 #rPET布料 #質感生活 #城市風格 #背包控 #永續時尚 #deya #週年慶 #滿額禮 #8折優惠 #Urbanedge後背包 #立挺有型 #大開口大空間 #環保回收布料 #筆電包 #防潑水