【開箱】DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源：告別電量焦慮，讓生活更省心

說真的，現在的生活，完全離不開手機。

每天一早睜開眼睛，我第一件事就是拿起手機看看訊息，通勤時追劇、工作間隙回覆客戶、晚上又要跟朋友視訊聊近況，幾乎從早到晚都在用。

也因為這樣，手機的電量總是像水龍頭一樣，「嘩啦啦」掉得飛快。以前我常常在外面玩到一半就開始焦慮，因為眼看電量只剩百分之十，卻還要到處找插座或翻包包找線，整個人心情瞬間被打壞。

後來我入手了 DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源，才發現原來帶一顆好用的行動電源，能讓生活舒心好多。

它最吸引我的就是「無線磁吸」這一點。以往出門我總要帶行動電源+充電線，包包裡一堆東西糾纏在一起超煩；現在只要「啪」一聲吸上去，就能立刻充電，不用再狼狽地整理線材。

而且，它不只是無線充，還貼心設計了「雙線輸出」。這點真的很加分！因為身邊總會有朋友臨時喊手機沒電，不論是 iPhone 還是 Android，我都能直接借電救援，不需要再翻找不同的充電線。

對我來說，這不只是便利，更是一種「有備而來」的安心感。

我特別喜歡帶它去咖啡廳工作或旅行。

輕巧不佔位置，手機靠著它就能穩穩地邊用邊充，完全不會影響我滑手機或回訊息。再加上快充功能，短短休息時間就能補回大半電力，出門再久也不怕沒電。

換句話說，使用這顆 DA PDB-576 拍立充，其實就是在給自己多一份「電量安全感」。

它解決了以往行動電源的麻煩，也讓我在任何情境下都能自在地使用手機，不必再為了充電而分心。

對像我這樣生活忙碌、又需要手機陪伴的人來說，它不僅是充電器，更像是一個隨身的「小救星」。
















每天出門前，手機幾乎已經變成跟鑰匙、錢包一樣必備的東西，但最讓人焦慮的時刻就是電量剩下紅色警告的那一刻。


特別是現在工作、通勤、娛樂幾乎都離不開手機，光是追劇、開會、導航，就能讓電量一個上午就見底。這時候一顆「好用的行動電源」就變得非常重要。


DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源，就是為了解決這種情境而生的。


它最大的特色就是「磁吸 + 無線 + 雙線」三合一設計，不管你是 iPhone 用戶習慣磁吸，還是需要有線快充，都能一次滿足。


平常放在口袋或包包裡不占空間，出門不用再帶一堆線材，甚至可以邊走邊吸附在手機背後充電，完全不影響操作。



選擇這款的原因很簡單：因為它把「隨身攜帶的便利性」發揮到極致。


傳統行動電源常常遇到線材忘了帶、插頭相容性不夠、體積太大不方便攜帶的問題，而 DA PDB-576 就是針對這些痛點做了改良。


對常常外出、旅遊或需要長時間使用手機的人來說，這種「一機搞定所有充電需求」的設計，才是真正能帶來安全感的日常必需品。


包裝上有四款顏色，我的是乾淨的米色，拆開來有一個DA的布包和說明書跟機台，三樣產品，










這灰色布包是拿來裝我的行動電源的，感覺就很人性化很精緻，果然是有品牌的行動充，








說明書也寫出清楚的規格




DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源(行動電源/ 雙線行動電源/快充/無線行動電源)


手錶 & 手機無線充電






款式 3埠


電池容量 9001~12000mAh


適用於 PD3.0


功能 支援Type C


多孔輸出


保固期 180天保固期


認證字號 商檢字號：R54546




第一次拿到 DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源 的時候，我真心覺得這已經不是傳統意義上的「行動電源」了，它更像是一個時尚配件。










一般的行動電源給人的印象就是一塊厚厚的磚頭，功能性大於美感，但這款拍立充的外觀，卻讓人一眼就覺得精緻、俐落。



它的機身線條非常簡潔，沒有過多花俏的設計，卻給人一種乾淨而耐看的感覺。


重量和厚度也控制得很剛好，拿在手裡不會笨重，搭配磁吸設計，貼合在手機背後時，看起來就像延伸的配件，和手機融為一體，不會有那種「外掛一塊大石頭」的突兀感。


對於喜歡精緻生活的小女生，或者像我這樣已經習慣把「美感」和「實用」放在一起考量的人來說，這點真的加分很多。



另外，它的顏色選擇也走的是簡約耐看路線，不管是放在辦公桌上、咖啡廳桌邊，還是出門拍照時不小心入鏡，都完全不會顯得突兀，反而有一種低調的質感。


用一句輕熟女的話來形容，它不是單純的充電工具，而是隨身能展現「品味」的小物。


老實說，行動電源我用過不少，但大部分的感覺都差不多──大顆、重重的、一定要另外帶線，充電的時候還要小心線頭卡不好、或者朋友跟我借還要再解釋「啊我這個只有Type-C，沒有Lightning」。久了真的覺得麻煩。



但 DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源，跟以往那些行動電源真的不一樣。它最大的差異就是「貼心到位」。


第一個就是磁吸無線快充。

這一點真的救了我這種常常懶得翻包包找線的人。手機只要一靠近，它就「啪」地吸上去開始充電，不用再多做什麼動作。

出門在外的時候，這種隨手一吸的便利感，真的會讓人回不去。



再來，它有內建的雙線設計，這點也是和其他充電器的最大不同。

一般的行動電源幾乎都得自己另外帶線，線材不見或忘了帶，行動電源就變成一塊廢鐵。

但拍立充把線直接設計在機身裡，iPhone、Android 都能充，還能同時幫不同裝置補電，完全不用擔心「接頭不合」的問題。這種「隨借隨用」的便利，是其他一般行動電源給不了的。



最後就是它的外型和重量。

傳統的行動電源總是厚重笨拙，放在包包裡佔空間，拿在手上又不美觀。但拍立充設計得小巧俐落，磁吸後還能邊用邊滑，對我來說，這就是「功能性和日常感」兼顧的差別。



簡單來說，其他充電器只是「能救命」，但 拍立充是讓我用得優雅又自在。

 這也是為什麼我後來幾乎只帶它出門，因為它不只是解決手機沒電的問題，而是讓整個使用過程變得更順手、更貼近日常。











從一些產品頁面的介紹來看，這款拍立充具備以下核心功能：




磁吸無線充電：手機只要靠近就能磁吸吸附，開始充電（無需插線）。 



雙線輸出 / 內建線材：它內建兩條線（可能是 Type-C + Lightning 或兼容不同裝置的線材），讓你在無線充電或有線充電之間自由切換，不用擔心接頭不合的問題。 



快充 / 雙向充電能力：支援 Type-C 雙向快充功能，也就是說不僅可以將行動電源充滿，也能快速將電力輸出給手機或其他裝置。 



輕巧便攜、美型設計：體積較小、不佔空間，是強調外型與日常拿取感的設計。 



安全認證 / 合規性：有通過台灣的 BSMI 與 NCC 認證（或商家宣稱通過）來保障安全性。 



🧩 實際使用時能“做”的事



下面這些功能，是在日常中我或許會實際用到的，也比較能突顯拍立充的便利性：



功能應用情境磁吸無線充電 比如在捷運上、咖啡廳裡，只要把手機背後輕輕靠過去就會吸上開始充電，不用再拔插線。


有線充電（雙線） 如果朋友手機沒電、或裝置不支持無線充電，就可以用內建線材直接插上。


雙向快充 當你自己要給行動電源充電時，可以用快充方式充回來；當要輸出給手機時，也可快速補電。


邊用邊充 磁吸無線加上輕巧機身，還能在充電的同時滑手機、打字，不會卡手或不方便。


便攜 / 美觀 它體積輕、小巧好攜帶，放在包包裡不會讓包包變形、也比較好整理。


另外它的充電線也可以當掛繩使用，真的是相當的方便又美觀，




電力有側邊版面可以顯示出來，非常的清楚可見的大字，快充情況下是閃綠燈，而且它有智能控溫，在充電時不會容易變得過熱，












跟我之前使用充電差很多，我之前行動電源很大顆，充得很慢又很容易變超熱，這顆行動充電源，完全解決所有之前的問題，非常的方便! 


真的是值得推薦的超好用行動電源10000mAh 大容量，而且外觀顏色非常的漂亮，是可愛的圓弧狀像立可拍，真的值得你試試~


NCC/BSMI雙認證安全保護機制 有認證與廠商標示，可在過電、過熱或短路等情況下提供保護（雖然要看實機設計與規格書才能確定具體保護等級）。





磁吸無線充電 

→ iPhone（MagSafe 相容）可以直接吸附充電，部分支援 Qi 標準的安卓手機也能無線充電。


磁吸我使用是蘋果手機，一吸收去就可以充電了，很快速方便!


可以邊吸著蘋果手機邊追劇都可以，磁力的吸度夠強大，真是小小一顆容量，大大的方便使用能量，












雙線設計 

→ 內建 Lightning 與 Type-C 接頭，無論是 iPhone 還是 Android 手機，都能直接插線使用，完全不用擔心「接頭不合」。


插頭設計我使用蘋果和安卓手機都都有，兩個插頭各有他用觸，相當的方便!










而且我發現電池沒電的時候，用我的USB快充一下就把電池充飽了!


而且我手機沒電使用這款DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源很快就能充飽電，吸盤充電也是，蘋果充得很快真的是相當方便，







說到行動電源，我應該算是那種「沒有就會焦慮」的人。


說真的，市面上的行動電源我也用過好幾款，從最早只求能臨時補點電，到後來開始在意外型、重量，甚至充電速度，但 DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源，真的讓我有一種「啊，原來現在的行動電源已經進化到這樣了」的感覺。

普通行動電源通常就是一塊黑黑的磚塊，出門得再多帶一條線，甚至有時候還要翻半天才找到適合的那條線；但拍立充直接把雙線藏在機身裡，不管是 Type-C 還是 Lightning，都能直接用，真的省掉了我那種「包包裡線材打結」的小煩惱。

而且它還有磁吸無線快充功能，這對我來說是一種「輕熟女的從容」——不用再手忙腳亂地插線，只要一放就能充電，走路、喝咖啡甚至坐捷運的時候，都能安穩貼合著手機，邊滑邊充完全不怕斷電。

我覺得差異最大的地方在於，它不像傳統行動電源那麼笨重、單一功能，只能「有電就好」，而是把「方便」和「效率」做到位。那種邊充電邊依然保持生活優雅的感覺，讓我覺得這不只是個行動電源，而更像是一個貼心的小幫手。

要說它和普通行動電源的不同，其實就是把「日常的不便」都幫我設想好了，讓充電這件事情變得更輕鬆、更順手，也更符合現在我們對生活質感的期待。

雖然這台行動電源可以同時充電很多設備也可以邊充邊插電，但我建議的使用方法還是簡單使用的比較好~~



因為每天手機使用量實在太大，不管是通勤看影片、回訊息，還是出門拍照記錄生活，電量一下子就見底。

以前雖然包包裡一定會帶行動電源，但老實說，那些笨重又要另外帶線的設計，常常讓我覺得有點煩。尤其當線材打結，或者臨時借朋友用卻沒有對應的接頭，那種尷尬感真的讓人想翻白眼。












直到我遇見了 

DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源

，整個使用習慣完全被改變。

第一次拿到手時，我就被它的外型驚喜到。

小小一顆、設計俐落，握在手裡不會笨重，放進小包包裡也毫不佔空間。對我這種常常只背小包出門的女生來說，光是這點就大大加分。

真正開始使用後，我才體會到「磁吸無線快充」有多方便。

還記得有一次下班後跟姐妹臨時約吃飯，我一路在捷運上滑手機追劇，電量瞬間掉到只剩10%。

以前我可能會慌張翻包包找線，但那天我只需要拿出拍立充，啪的一聲吸在手機背後，馬上就開始充電。整個過程毫不費力，還能邊滑邊充，完全不影響使用。

那一刻我真的覺得自己「升級」了。

更貼心的是它的雙線設計。這對愛當「救援小隊」的我來說超實用。

朋友手機沒電的時候，不論是 iPhone 還是 Android，都可以直接用拍立充的內建線充電，不需要額外找線材，甚至能同時幫兩個裝置補電。這種方便感，是我過去用的傳統行動電源完全做不到的。

而且它還是快充！有幾次在咖啡廳工作，休息不到一小時，我的手機就已經充了大半電量

那種「短時間就能滿血復活」的安心感，真的很適合我這種生活節奏快的人。

用到現在，我的心得很簡單：

拍立充不只是行動電源，它更像是一個貼心的小幫手，讓我不再為了「有沒有電」而焦慮。

 不管是出門旅行、加班、還是單純和朋友聚會，它都能讓我很安心地把手機交給它照顧。

現在回頭想想，傳統行動電源只是「能救急」，但拍立充卻是「讓我用得更自在、更優雅」的小物。對我來說，它已經不是可有可無，而是我日常生活裡的必備品。











 

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

2025-10-03 17:00 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

文章目錄

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉
圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供
胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋
圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯
圖片來源：FB @老乾杯

詳細活動辦法

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網
圖片來源：和牛47官網

詳細活動辦法

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩
圖片來源:FB @達美樂披薩

詳細活動辦法

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團


【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

2025-09-30 11:01 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

10月06日迎來中秋節，象徵團圓與豐收，也是月亮最圓滿、能量最旺盛的時刻。命理老師小孟提醒，中秋夜除了是財運翻轉的好時機，更有幾項生活禁忌必須留意，否則不但招不來財神，反而可能破財、漏財。

中秋屬於月神加持的重要時刻，習俗上有幾個禁忌：首先，切勿與家人爭吵，否則「團圓日」變「分裂日」，不但影響感情，也會牽動財運。其次，中秋夜不宜隨意丟棄圓形食物，像是月餅或柚子，傳統認為這會破壞圓滿的象徵，讓好運流失。同時也要避免口出惡言或心情暴躁，因為月亮象徵光明和和諧，若當天行為過激，容易招來爛桃花與破財運。

一路旺到年底生肖第五名：屬雞

中秋過後，屬雞的人在溝通和人際互動方面將更有自信，講話一針見血，還能帶出創意與專業感。這股能量有助於合作與談判，讓你財運逐步打開。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第四名：屬馬

屬馬的朋友，這段時間在職場或學習成長上都會迎來新契機，像是專案升級或崗位轉換，都可能成為讓財務蒸蒸日上的關鍵轉折。

一路旺到年底生肖第三名：屬龍

屬龍的人天生有霸氣，中秋後更是魅力全開，不僅容易建立好人脈，還能在生意或投資上展現領導氣勢。自信加持下，業績與收入都有亮眼表現。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第二名：屬羊

屬羊的朋友會迎來靈感大爆發，創意能直接轉換為金錢價值。特別在工作上，聰明的表現能帶來升遷、加薪或額外收入，錢財進帳機會滿滿。

一路旺到年底生肖第一名：屬狗

本次冠軍落在屬狗身上！中秋後愛情與財富雙豐收，感情關係的穩定反而能帶來更多金錢契機。若經營家族事業，更能在月神的庇佑下有效溝通，打開偏財運，投資回報值得期待。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

2025-09-14 14:56 造咖

台灣夜市是觀光客眼中的「必打卡景點」，但對許多本地人來說，有時夜市卻像是暗藏陷阱的冒險場。不只小吃香味誘人，價格更可能讓人吃完心頭直冒冷汗。最近有網友就在PTT提問：「夜市最容易被宰的東西是什麼？」結果網友們的答案幾乎一面倒，冠軍品項更是讓人點頭如搗蒜，馬上來看看你有沒有共鳴！

圖/canva
圖/canva

網友公認第一名是「它」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

討論串一出，最多人一致點名的就是「水果切盤」，不少人直言這才是真正的暗黑料理，網友分享「聽過有人買一袋水果被收了1200元」、「水果才最黑暗！」由於多數水果攤以秤重方式計價，加上觀光客不熟行情，常常買到最後只能苦笑「原來水果比牛排還貴」。

黑名單之二「烤玉米」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

緊追在後的就是香氣撲鼻的「烤玉米」，許多網友抱怨，夜市的玉米幾乎都「沒標價」，一旦烤好才知道價格，往往一支就要150元、甚至逼近200元，「香到讓人差點中計」幾乎成了烤玉米的代名詞。

其他潛在地雷：骰子牛、排骨酥、3C小物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了水果和烤玉米，網友們也點名了骰子牛、排骨酥，甚至還有人提醒「夜市的3C小物千萬別輕易掏錢」，因為品質堪憂、價格卻可能比網購還高。總之，凡是「沒標價」的商品都是潛在陷阱。

夜市依舊是台灣的美食代表，但「美味」和「價錢」之間，難免還是藏著一些眉角。觀光客若想安心吃美食，建議先留意是否清楚標價，別被香氣沖昏頭。

【開箱】DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源：告別電量焦慮，讓生活更省心

【開箱】DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源：告別電量焦慮，讓生活更省心

十月戀愛運最旺的四星座！單身女子請注意，桃花即將盛開

十月戀愛運最旺的四星座！單身女子請注意，桃花即將盛開

Motorola 2025新品登場！攜手施華洛世奇推限量版手機、首款平板系列...5大亮點一次看

Motorola 2025新品登場！攜手施華洛世奇推限量版手機、首款平板系列...5大亮點一次看

除了《許我耀眼》5部陸劇「一追就停不下來」楊紫、趙麗穎都上榜，這一部是大黑馬必看

除了《許我耀眼》5部陸劇「一追就停不下來」楊紫、趙麗穎都上榜，這一部是大黑馬必看

粗獷又細膩！Dickies「重塑90s」日式工裝系列登場 街頭復古魂全面回歸

粗獷又細膩！Dickies「重塑90s」日式工裝系列登場 街頭復古魂全面回歸

再度打破紀錄！Taylor Swift 新專輯首支單曲〈The Fate of Ophelia〉華麗且彩蛋滿滿！

再度打破紀錄！Taylor Swift 新專輯首支單曲〈The Fate of Ophelia〉華麗且彩蛋滿滿！

TWICE 十週年電影《ONE IN A MILL10N》揭露成員不為人知的故事！10/20 全台上映

TWICE 十週年電影《ONE IN A MILL10N》揭露成員不為人知的故事！10/20 全台上映

【 Karen 體驗分享｜方選研室 青蘋靜淨】想要體態更輕盈的日常小習慣

【 Karen 體驗分享｜方選研室 青蘋靜淨】想要體態更輕盈的日常小習慣

《終極戰士：殺戮星球》最終預告登場！掠奪者變獵物 萬獸血戰全面開打

《一笑隨歌》純恨CP虐戀掀話題 陳哲遠與李沁 從仇敵對峙到宿命相愛 被讚今秋最大黑馬

《一笑隨歌》純恨CP虐戀掀話題 陳哲遠與李沁 從仇敵對峙到宿命相愛 被讚今秋最大黑馬

