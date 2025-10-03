艾瑪華森訪談引風波，J.K. 羅琳回應狠批：「她對真實世界經驗所知甚少」。 圖片來源：IG@jayshetty, @jkrowlingweb

近日，英國演員艾瑪華森（Emma Watson）在 Jay Shetty 主持的播客《On Purpose》做了罕見長訪，談及到她與《哈利波特》作者 J.K. 羅琳（J.K. Rowling）之間因跨性別權益觀點不同而產生的分歧，發表了一番「和解」意味的言論。然而，這番嘗試修復關係的表態，卻隨即引來 J.K. 羅琳更為尖銳且公開的長文回應，將兩人的爭議推向新的高潮。

艾瑪華森在訪問中表示期待與 J.K. 羅琳「對話」

艾瑪華森在訪問中討論了如何處理與在乎的人之間存在的深刻意見分歧。儘管她在 2020 年就已經公開表態支持跨性別者，與 J.K. 羅琳的性別批判主義立場相左，但她表達了對 J.K. 羅琳的珍視。

她表示：「我真的不認為因為我有過那樣的經歷，並抱持著我所擁有的愛、支持和觀點，就代表我不能、也不會珍視她。」她強調，這兩者之間「永遠不會互相否定」，她不會因為立場不同而抹去過去珍貴的經歷。

而她也進一步闡述她希望能與不同意見者保持聯繫的願望：「我最深切的願望是，希望那些不同意我觀點的人能愛我，而我也希望能繼續愛那些我不一定分享相同觀點的人。」

J.K. 羅琳長文回應表達不滿

艾瑪華森的訪談播出後，J.K. 羅琳先是在 X 上分享了一段諷刺她訪談言論的模仿短片，暗指艾瑪華森的和解姿態是一種偽善或出於職業考量。

隨後她發布了一篇長文聲明，表達了她的憤怒與被背叛感。她寫道，雖然艾瑪華森有權持有並公開討論她的觀點，但她對艾瑪華森的「和解」舉動感到不滿。J.K. 羅琳強調，她不奢望任何曾扮演她筆下角色的演員對她「永遠表示贊同」，但她對於包括艾瑪華森在內的主演們曾公開批評她感到極度受傷。

而 J.K. 羅琳的回應中更是質疑了艾瑪華森因為「從小就被財富和名聲所包圍」，因此「對現實生活知之甚少」，無法理解她所支持的立場（跨性別權益）對那些沒有特權的女性的影響。她提到自己是在貧困中寫下讓艾瑪華森成名的書《哈利波特》，因此 J.K. 羅琳更能理解「踐踏女性權益」的後果。

J.K. 羅琳在文章最後總結道：「成年人不能指望一邊與一個經常呼籲刺殺朋友的激進運動親近，一邊又聲稱自己有權擁有前朋友的愛，好像朋友是她的母親一樣。」

兩人之間難以癒合的裂痕

艾瑪華森在訪談中回憶 J.K. 羅琳曾給予的支持感受，J.K. 羅琳則在回應中提到對曾經認識的演員的保護與失望，這場公開談話不僅是關於跨性別權益的立場之爭，更演變成了一場關於個人恩情、道德特權與公眾發言責任的複雜衝突。

