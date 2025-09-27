【派庫廚房凍乾開箱】 狗狗凍乾評價 ｜鮭魚、鳥下水、骰子牛全都有 好剪、好咬、好吃！挑嘴毛孩也淪陷的健康零食 毛孩開箱

身為一個資深毛爸媽，我必須先來一個真心告白：我家比比實在是出了名的「小王子」！偏食到一個不行，常常是飼料放在碗裡聞一聞就轉頭走人，完全不給面子！尤其比比年紀也大了，牙口不好、胃口又小，讓我每天都要絞盡腦汁想著「今天要怎麼讓牠願意多吃一點」～來我們開始嘗試「凍乾」這個選項，才發現它根本是挑嘴毛孩的救星！

身為毛孩爸媽，最大的心願就是「狗狗吃得開心又健康」。而派庫廚房正是抱著這樣的理念，推出各式各樣的凍乾系列。不同於一般充滿化學香精與調味的零食，派庫強調 單一原料、無添加，所有產品都經過 SGS 安全檢驗，保證每一口都能讓毛爸媽放心！

品牌在挑選食材上也非常用心，不僅有 挪威空運的生食級鮭魚，還有 台灣在地小農飼養的香檳鳥、以及 南美洲巴拉圭草飼牛。每一種凍乾，都能看見派庫對來源的講究，以及「把毛孩當家人」的堅持。

更棒的是，派庫的凍乾不僅可以當零食，還能加水還原，變成鮮肉拌料，對挑嘴、牙口不好的狗狗來說都非常友善。對我家小貴賓比比來說，凍乾幾乎就是「每天必備的快樂來源」。

北歐交響鮭凍乾｜挑嘴毛孩的救星

鮭魚凍乾絕對是派庫系列的明星！選用 100% 挪威生食級鮭魚，原塊切丁，每一顆都像小巧的寶石。

打開包裝時，就能聞到淡淡的魚香，完全沒有腥臭感。因為是冷凍乾燥，魚肉的營養完整保留，特別是豐富的 Omega-3，對於毛孩的皮膚、毛髮和免疫力超有幫助。

我家比比是一隻年紀偏大的黑貴賓，平常超挑嘴，尤其夏天更是常常厭食。但鮭魚凍乾一入口，完全沒猶豫，直接秒咬秒吞！我試著把凍乾剝碎灑在飼料上，整碗飼料竟然被秒清光，完全顛覆牠的「厭食模式」。

對於牙口不好的毛孩，鮭魚凍乾也可以加水還原成鮮魚肉，口感偏柔軟、好消化。這點對我家比比來說超實用，因為牠的牙齒已經不太適合咬硬物了~

香檳鳥下水凍乾｜補氣補鐵，活力滿分

這款凍乾真的很特別，因為用的是台灣在地小農飼養的 香檳鳥（鵪鶉）。派庫挑選的是牠們的 心與胗 部位，也就是內臟精華，富含鐵質、蛋白質和維生素B群，對於需要補血補氣、提升體力的毛孩非常適合。

第一次拆開的時候，我還有點擔心比比不會接受，畢竟內臟的味道比較特殊。結果完全是我想太多！凍乾聞起來沒有什麼腥味，反而帶著一種酥香感，比比一聞到就開始坐立難安。放到碗裡後牠立刻搶著吃，還露出超滿足的表情。

我特別觀察，比比在吃完香檳鳥下水凍乾後，散步的時候步伐也比較有力，體力更好!!

我自己很喜歡這款凍乾的原因是，它能當日常小零食，也能剝碎拌飯，讓狗狗的餐點瞬間升級。有時候比比不愛吃主食，我只要加幾顆下水凍乾，就能立刻把牠的食慾打開。這款真的是「補氣零食界的隱藏寶藏」。

急凍骰子牛凍乾｜肉肉控必吃

牛肉口味的凍乾應該是所有狗狗的夢幻選擇吧！派庫的這款選用的是來自 巴拉圭的草飼牛，不打賀爾蒙、不吃抗生素，自然放牧長大，肉質結實又營養。

每一顆骰子牛凍乾大概 1 公分左右，外表看起來小巧，但咬起來卻很香很酥。比比一開始還有點猶豫，結果吃了一顆之後就完全停不下來！我甚至拿來當訓練獎勵，效果超好，牠為了骰子牛什麼動作都肯做。

最棒的是，草飼牛的脂肪含量低，蛋白質含量高，對於需要補充營養又怕胖的狗狗來說很適合。比比吃這款的接受度非常高，甚至比鮭魚還瘋狂，尤其是還原後的鮮牛肉口感，牠幾乎是用吞的。

我覺得這款凍乾就是 肉肉控毛孩的天菜，而且保存方便，開封後只要密封好，放在陰涼處就能維持脆度，但還是建議盡快食用完喔!

吮指蜜汁雞｜淡淡蜜汁香氣的手工烘烤肉乾

如果說前面幾款凍乾是走「天然純粹」的原肉派，那麼派庫的 「吮指蜜汁雞」 就像是一個調皮的小甜點，給毛孩嘴巴來點不一樣的享受。

這款屬於「手工烘焙系列」，一打開包裝就能聞到一股淡淡的蜜香味，甜鹹交織的香氣，連我自己都覺得像是人類版的蜜汁烤雞，但其實它是專門為狗狗設計的健康零食。

我特別觀察比比的反應，平常他對雞肉還算接受度高，但有時候光吃白斬雞或雞胸肉凍乾，難免會顯得有點無聊。結果這款蜜汁雞一拿出來，他馬上耳朵豎起來，眼睛整個發光，還會自己湊過來聞個不停。因為這款在製作過程中，透過低溫烘烤鎖住了雞肉的纖維和香氣，再加上一點自然蜜香的調和，所以吃起來除了肉的鮮味，還多了一層淡淡的甜味。

口感方面，比比咬得很順利，完全不會太硬或卡牙，甚至我把它剝成小塊，當作訓練獎勵時，也完全沒有油膩感。它不是凍乾的酥脆感，而是比較偏「香烤乾肉」的嚼勁，越咀嚼越能帶出雞肉和蜜香的融合，難怪比比吃完還會舔嘴巴、回頭一直找我討。

我覺得這款很適合當「額外的小確幸」——不需要每天吃，但可以在毛孩表現好或需要安撫時，給一小塊，完全能滿足牠的嘴饞和好奇心。而且它走的是天然原料的路線，不用擔心化學香精或過重調味，單純就是「雞肉＋自然蜜香」，吃起來安心也不會負擔過重。對我來說，這是一款能讓挑嘴毛孩眼睛一亮的「獎勵系零食」，難怪叫「吮指蜜汁雞」，因為看比比邊吃邊舔嘴，真的很有畫面！

吮指麻花牛｜肉控狗狗的耐嚼系享受

接著要介紹的 「吮指麻花牛」，可以說是肉肉控毛孩的天堂！光聽名字就覺得超有趣，實際拿到手才發現，它的外型真的就像麻花捲一樣，是一條條扭轉造型的牛肉乾。派庫把牛肉以手工方式製作成麻花狀，不只是好看，還能增加咀嚼的耐感，讓狗狗在啃咬的過程中，有更多樂趣！

味道上，它完全保留了牛肉的原香，沒有額外過多調味，就是單純的牛肉香氣。隨著咀嚼，牛肉本身的油脂和肉汁會慢慢散發出來，所以狗狗會覺得越咬越香，甚至能滿足牠們「愛啃咬」的天性。我自己覺得這款零食除了能當日常小點，還能兼顧到狗狗的「心靈療癒」，因為比比啃著啃著會變得很專心，完全安靜下來，就像小孩在啃棒棒糖一樣，有種安撫的效果～

比比第一次見到這款零食時，還愣了一下，應該是覺得這造型很特別。有養高齡狗狗的毛爸媽一定懂我，像我們家比比因為年紀大了，牙口真的不太好，對太硬或太大塊的食物常常無法好好咬，所以在準備餐點時我就會特別注意。我習慣把凍乾先稍微剪小塊一點，甚至再切成細段，讓比比更容易入口～

結果我遞到嘴邊，他馬上咬住就不放，一邊啃還一邊發出「喀喀」聲，整個咬得超認真。和骰子牛凍乾的酥脆不同，這款麻花牛比較有嚼勁，帶點韌性，但又不會硬到咬不動。比比本來牙口不算很好，但這款的纖維在嘴裡其實很好分解，牠咬一咬就能吞下去，不會卡牙或卡喉嚨~

另外，麻花牛因為是手工製作，厚薄與纖維都很自然，不是工廠那種死板切片，所以能保留牛肉的原始口感。我覺得這也很符合派庫廚房的品牌理念——「給毛孩最接近自然的飲食」。對挑嘴或愛咬東西的毛孩來說，這款絕對是必備！

總結來說，吮指麻花牛就是「耐嚼版的牛肉小確幸」，比比一條接一條，吃得不亦樂乎。而且因為單純是牛肉來源，我也不用擔心有額外的負擔，算是讓毛孩既滿足、又營養的小零食！

狗狗食用心得｜小挑嘴變大吃貨

這次開箱三款凍乾，最大的心得就是：比比從「挑嘴貴賓」瞬間變成「大吃貨」！以前的牠常常飼料吃一半就不碰，尤其夏天更容易沒胃口。但只要有派庫凍乾加持，整碗飼料都能清光光！！

而且比比本身牙口不好，但派庫凍乾的質地剛剛好，不是那種很硬難咬的零食，稍微加點水還原，就變得柔軟好入口。吃完也不會有油膩感或腥味殘留，讓我完全放心。

整體來說，派庫凍乾就是讓狗狗開心、爸媽安心的雙贏選擇。

毛孩的零食日常，派庫凍乾就是答案

身為毛孩爸媽，我一直在找能兼顧 健康、營養、口感 的零食。市面上很多產品不是成分複雜，就是來源不明，讓人不敢放心。但派庫廚房的凍乾，從食材到製程都透明單純，真的讓我很安心！對我來說，這已經是最有說服力的體驗。更重要的是，派庫凍乾提供了多種不同口味，能讓狗狗的日常零食不單調，每天都有小驚喜！

如果你家毛孩也常常挑嘴、或是需要補充營養，我非常推薦可以試試派庫凍乾。不論是當獎勵、拌飯、還是補充營養的小零食，派庫都能輕鬆勝任。因為我深深相信，最好的愛，就是從一口安心又營養的食物開始！！

派庫廚房官網：https://www.petcookco.com/