換季敏感肌救星＋高級電眼保養一次看！d program診聊站開張、La Mer沉浸式展覽同步登場。圖片來源：張念慈/攝影、品牌提供

春季，是肌膚最不穩定的時刻，也是保養全面升級的關鍵轉折。當敏感泛紅與乾癢反覆發作，同時眼周細紋與疲態悄悄浮現，「穩膚」與「抗老」不再是選擇題，而是需要同步進行的日常。

d program 與 La Mer，分別從肌膚根本修護與高效眼周科技切入，不只推出全新升級保養，更將體驗延伸至城市空間：一邊是在中山打造的敏感肌「診聊站」，一邊則是走入美術館的深海沉浸式展覽。從精準穩膚到奢華修護，這場春季保養趨勢，正在重新定義「變美」的方式。

敏感肌不再憑感覺保養！d program三色水乳精準對應膚況

圖片來源：品牌提供

在敏感肌保養逐漸走向精細化的趨勢下，d program 以醫學邏輯重新拆解肌膚問題，推出升級版「敏感話題系列」三色水乳，讓「選保養」這件事不再依賴運氣，將修護概念進一步科學化。

全系列導入進化版「極酵萃取PRO」，透過類益生菌機制維持肌膚微生態平衡，提升肌膚穩定度；同時搭配「木糖醇」為核心的肌膚綜合維他命，從角質層補強防禦結構，使肌膚在面對外界刺激時更具抵抗力。，改善乾癢泛紅、油脂失衡與暗沉細紋等問題，讓敏感肌不再陷入反覆惡化的循環 。

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產品依膚況細分為三大類型：

1.極效保濕修護系列

以高保水成分與修護配方為主軸，針對乾性敏感肌補水並穩定膚況

2.極效淨膚均衡系列

透過植萃控油與舒緩成分，改善油脂分泌與反覆痘痘問題

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3.極效淨白緊緻系列

結合亮白與抗老成分，回應初老敏感肌的細紋與暗沉困擾

不只是舒緩敏感，更進一步回應不同階段的肌膚需求。

把診斷變成體驗！d program「敏感話題診聊站」進駐中山

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將專業保養概念轉化為生活體驗，d program在台北中山打造限時「敏感話題診聊站」，以診療空間為靈感，讓消費者在互動中理解自身膚況。

活動自3月20日至29日於心中山線形公園登場 。整體動線設計結合趣味與功能性，從「真心話翻翻牌」解析肌膚需求，到「敏感肌對對碰」快速配對適合產品，讓保養選擇變得具體且可視化。

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完成體驗後，還可獲得Lily HSU設計的限定周邊、折價券與扭蛋抽獎機會，甚至延伸至櫃上兌換旅行組，形成從體驗到購買的完整保養路徑。

夜間修護的進化論！La Mer超能活膚電眼霜重塑年輕視界

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當肌膚狀態穩定之後，真正拉開差距的關鍵，往往來自眼周。La Mer 此次推出的「超能活膚電眼霜」，正是針對眼周高耗能與脆弱特性所設計的進階修護方案。

延續品牌經典Miracle Broth™奇蹟活凝金萃，並結合全新「RPC-6深海超能膠原力」科技，透過紅色微藻與膠原強化萃取，從結構、密度與防禦三大層面全面提升眼周肌膚支撐力，從細紋、鬆弛到疲態暗沉，呈現更緊緻、平滑且明亮的狀態 。

「超能活膚電眼霜」搭配專屬設計的360°亮眼棒，透過貼合眼型的多角度按摩設計，促進循環並提升吸收效率，使保養過程從功能性延伸至感官體驗。

從保養走進藝術場域！La Mer沉浸式展覽打造深海感官之旅

圖片來源：品牌提供

為了讓消費者更深入理解品牌核心，La Mer於3月20日至22日在北師美術館打造期間限定沉浸式展覽 。

此次展覽以「海洋」為靈感起點，將科研、藝術與感官體驗交織，透過專屬導覽引領參與者走入深海世界。展覽更攜手齊柏林影像作品，以壯闊的空拍視角呈現台灣海岸的生命力，呼應品牌從海洋汲取修護能量的起源。

張念慈/攝影

現場不僅提供產品體驗，還設有電眼主題拍攝與藝術印章創作，並贈送乳霜體驗禮，讓參與者將保養延伸至生活風格與美學感知。