IVE安俞真「高訂水光肌」怎麼畫？Tom Ford同款底妝＋4步驟教學，清透又有輪廓的千金感妝容。圖片來源：Tom Ford

韓國人氣女團IVE隊長安俞真再度以一組高級質感形象照引發討論。這次她以清新優雅的風格詮釋Tom Ford Beauty彩妝，整體妝容看似乾淨自然，卻在光線下呈現細膩光澤與立體輪廓，完美展現近期最受關注的「高訂水光肌」。

圖片來源：TOM FORD

這組照片一曝光便在社群掀起熱議，不少粉絲紛紛敲碗同款色號與畫法。與其單純跟買產品，不如直接拆解這套妝容的完成關鍵，從底妝、眼妝到唇彩，一次掌握安俞真的精緻美學。

安俞真同款妝容怎麼畫？4步驟打造「高訂水光肌」

1. 底妝關鍵：打造會發光的原生肌

這款妝容的重點不是遮瑕，而是「光澤層次」。上妝前先使用帶有細緻珠光的妝前乳，均勻提亮膚色，讓肌膚從底層就帶光。接著以氣墊粉餅薄拍在臉部中央，再往外暈開，避免一次上太厚，才能保留透亮感。

技巧在於少量多次疊加，特別加強顴骨、鼻樑位置，讓臉部自然產生立體光影。

打造「水光緞面肌」的核心

安俞真此次妝容使用Tom Ford「立體光影水光氣墊粉餅」，色號0.4 Rose與0.7 Pearl透過光影堆疊，呈現自然立體輪廓。

圖片來源：TOM FORD

配方中加入卡卡杜李精華，富含維他命C，有助提亮膚色，同時搭配稜鏡流光粉末，使肌膚呈現細緻光澤，在鏡頭下也能維持乾淨透亮的質感。

2. 眼妝重點：低飽和棕調堆疊深邃感

安俞真的眼妝乾淨卻有層次，關鍵在於色彩克制。先以淺米色打底，再用帶玫瑰調的棕色從眼尾往前暈染，集中在後段，避免整片過重。最後在眼中央點上珠光，提升眼神聚焦感。

這種「淡但有層次」的眼妝，是打造千金感的核心。

眼妝溫柔深邃的靈魂

安俞真千金妝的眼妝選用Tom Ford經典四格眼盤#31 Sous Le Sable，以低飽和玫瑰棕與可可色為主調。

圖片來源：TOM FORD

細膩粉質讓顏色自然暈染，搭配珠光提亮，使眼神更立體，同時保留安俞真特有的清冷氣質。

3. 唇妝技巧：水光感取代高飽和

整體妝容選擇透明感粉色唇彩，讓氣色自然提升。先薄擦一層，再於唇中央疊加，增加水潤與立體度。相較霧面唇，水光質地更能呼應底妝的光澤感，讓整體更輕盈。

清透好氣色的秘密

唇妝使用「設計師奢華水唇萃 #22 Sunrise Pink」，柔和粉色能自然提亮膚色，同時修飾唇紋。

圖片來源：TOM FORD

水潤質地讓雙唇呈現細緻光澤，打造清新又不過度甜膩的妝感平衡。

4. 光影重點：只亮該亮的位置

高級感的關鍵，在於「不是整臉發光」。重點提亮顴骨、鼻樑與額頭中央，其餘區域維持柔霧，讓光線集中在立體位置，整體妝容才不會顯油，反而更精緻。

底妝服貼的秘密武器

「最上鏡巨星光影妝前乳」是整體光澤感的關鍵。

圖片來源：TOM FORD

能校正膚色並注入珍珠光澤，讓後續底妝更服貼，同時創造自然立體的光影效果，是打造高級水光肌不可或缺的一步。

安俞真同款彩妝清單一次看

立體光影水光氣墊粉餅 SPF50 / PA+++



高級訂製四格眼盤 #31 Sous Le Sable



設計師奢華水唇萃 #22 Sunrise Pink



最上鏡巨星光影妝前乳 SPF25 / PA++

這款「高訂水光肌」之所以迷人，不在於濃烈修飾，而是透過光影與質地，讓肌膚呈現自然卻精緻的狀態。當底妝足夠乾淨、色彩足夠克制，整體妝容自然就會散發出那種不費力的高級感。