2026-03-18 16:05 女子漾／編輯張念慈
2026爆紅專櫃彩妝完整清單！雅詩蘭黛粉底封神、香奈兒打造發光肌底妝、PRADA唇釉一抹就是玻璃唇
2026春夏彩妝市場，從粉底推薦、蜜粉推薦到唇彩推薦，各大專櫃品牌不再只強調遮瑕或持妝，而是全面轉向「讓肌膚看起來天生就很好」。2026新品圍繞三大關鍵進化：底妝更貼、定妝更輕、唇彩更透亮，同時結合保養成分，讓彩妝成為肌膚狀態的一部分。以下整理5大品牌話題新品，帶你一次掌握2026專櫃彩妝趨勢。
文章目錄
- 1. 雅詩蘭黛：粉持久升級36H，底妝推薦關鍵王者回歸
- 2. 肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版，蜜粉推薦進入精品隨身時代
- 3. 伊麗莎白雅頓：完美無瑕保濕粉凝霜，小粉霜打造奶油柔光肌
- 4. 香奈兒：初生光采系列，從保養打造發光肌底妝
- 5. PRADA BEAUTY：率性持光凍唇釉，唇彩推薦邁入精品光澤時代
1. 雅詩蘭黛：粉持久升級36H，底妝推薦關鍵王者回歸
雅詩蘭黛今年主打的核心新品為「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」，這次最大亮點是將經典粉持久升級至「36小時持妝」，並導入仿生貼膚科技，讓底妝能隨表情與肌膚紋理延展，大幅降低卡粉與浮粉問題，質地也比以往更輕盈，讓高遮瑕粉底依然能呈現自然光澤。
同時品牌底妝系列也持續強化妝前與持妝搭配，讓整體底妝更加完整。在粉底推薦市場中，這款依然是油肌與混合肌的首選代表。
2. 肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版，蜜粉推薦進入精品隨身時代
肌膚之鑰「光采柔焦蜜粉（迷你版）」延續經典蜜粉的細緻粉體與柔焦效果，這次推出更適合隨身攜帶的尺寸，主打隨時補妝、隨時維持高級妝感。粉體加入保濕成分，補妝時不乾不裂，反而能重新整理妝面，打造自然透亮的柔焦肌。
在蜜粉推薦關鍵字中，這類「補妝型蜜粉」正快速成為主流，尤其對於長時間外出或需要精緻妝容的族群，更具吸引力。
3. 伊麗莎白雅頓：完美無瑕保濕粉凝霜，小粉霜打造奶油柔光肌
伊麗莎白雅頓「完美無瑕保濕粉凝霜 SPF15」，被暱稱為「小粉霜」，主打水潤柔焦粉體與高遮瑕力，能在遮蓋瑕疵的同時維持輕透感。妝效呈現柔霧中帶光的奶油肌質感，特別適合乾肌與追求光澤底妝的人。這類粉凝霜質地，也讓底妝推薦不再只有粉底液選項，而是進一步細分出不同妝感需求。
4. 香奈兒：初生光采系列，從保養打造發光肌底妝
香奈兒推出全新「初生光采精華」與「初生光采粉底液」，這系列以提升肌膚透亮度為核心，透過傳明酸衍生配方改善膚色不均與暗沉問題，讓肌膚在上妝前就具備自然光澤。粉底液則延續這樣的概念，強調輕薄服貼與透亮妝效。
這也顯示出底妝推薦的新方向：不只是遮瑕，而是「先養膚，再上妝」。
5. PRADA BEAUTY：率性持光凍唇釉，唇彩推薦邁入精品光澤時代
PRADA BEAUTY話題新品「率性持光凍唇釉」主打高光澤與水潤質地，一抹即可呈現玻璃唇效果，同時維持長時間潤澤不乾燥。質地輕盈不黏膩，讓唇妝更精緻且具有精品質感。
在唇彩推薦趨勢中，這類光澤型唇釉正在快速取代傳統霧面唇彩，成為新一代主流。
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