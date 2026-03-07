高允貞、韓女團都瘋「One Tone」妝容！怎麼化？5款唇頰、眼影多用彩妝必收

圖片來源：品牌提供

韓國彩妝最近都在瘋One Tone妝容。從韓國人氣女星高允貞，到新生代女團 KiiiKiii、Hearts2Hearts、ILLIT，都不約而同以乾淨透亮的底妝，搭配眼、頰、唇同色系的妝容亮相。看似簡單，卻能瞬間讓整體氣色變得更柔和自然，也讓「像天生好氣色」的韓系妝容再次掀起討論。

與過去強調修容、層次眼影的妝感不同，One Tone妝容主打低飽和同色調彩妝，再搭配薄透底妝打造乾淨的水光肌效果。這種妝感不僅在韓國彩妝圈爆紅，也成為社群上最熱門的韓系妝容關鍵字之一。

以下整理 One Tone妝容是什麼、怎麼畫才好看，以及5款最新彩妝新品推薦，想打造韓妞同款嫩顏妝感的人一定要筆記。

One Tone是什麼？韓系妝容最紅「全臉同色調」

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

所謂 One Tone妝容，就是讓眼影、腮紅與唇彩使用同一色調，例如蜜桃色、玫瑰粉、奶茶色或珊瑚色，讓整體妝容看起來更加協調。

這種彩妝方式能自然模糊五官邊界，讓臉部看起來更柔和，也能打造像是肌膚自然透出紅潤的好氣色。韓國彩妝師也指出，One Tone妝容之所以流行，是因為它符合現在流行的「原生感美學」。

簡單來說，One Tone妝容的重點包括：

1.底妝乾淨透亮

以薄透粉底或氣墊打造自然水光肌。

2.眼頰唇同色調

用同一色系彩妝讓整體更柔和。

3.色彩低飽和

避免過於濃烈的顏色，讓妝感更日常。

因此，只要選對產品，其實很容易完成這種韓系妝容。

One Tone妝容怎麼畫？3個技巧更顯嫩

Hearts2Hearts。圖片來源：IG@hearts2hearts

很多人以為同色妝會很單調，但其實只要掌握幾個技巧，就能畫出精緻又自然的韓系妝感。

第一：先畫腮紅再延伸眼影

韓國彩妝師常會先在蘋果肌刷上腮紅，再把餘粉帶到眼皮，整體色調會更自然。

第二：選擇唇頰兩用產品

唇頰兩用彩妝可以直接完成眼、頰、唇妝容，讓妝感更加一致，也非常適合彩妝新手。

第三：搭配水光肌底妝

One Tone妝容如果搭配霧面底妝，會顯得較平面；搭配光澤底妝，則能讓整體妝容看起來更有少女感。

韓系One Tone妝容為何爆紅？

ILLIT。圖片來源：IG@illit_official

One Tone妝容會在韓國與社群平台快速走紅，其實原因很簡單。

首先，它能讓整體妝容看起來更乾淨自然；其次，同色系妝容能讓臉部視覺更柔和，也更顯年輕；最後，許多彩妝品牌推出的唇頰兩用產品，讓完成妝容變得更簡單。

只要一支多用途彩妝，再搭配乾淨底妝，就能打造出像高允貞般清新自然的韓系妝容。

One Tone彩妝新品推薦：5款腮紅、唇頰兩用必收

1. I'M MEME「我愛嫩顏眼頰棒」NT$390

I'M MEME「我愛嫩顏眼頰棒」。圖片來源：品牌提供

韓系開架品牌 I'M MEME 推出全新 我愛嫩顏眼頰棒，主打一支完成眼影與腮紅的 One Tone妝容。

I'M MEME「我愛嫩顏眼頰棒」。圖片來源：品牌提供

產品分為 水光與奶霧兩種質地，其中水光款能打造澎潤的水光肌光澤，而奶霧款則呈現柔焦般的粉嫩妝感。膏體質地滑順服貼，能與肌膚自然融合，不需要刷具就能輕鬆暈染。全系列共6色，包括蜜桃、草莓與玫瑰色調，非常適合打造韓系嫩顏妝。

2. I'M MEME「我愛奶霜唇頰水彩」NT$390

I'M MEME「我愛奶霜唇頰水彩」。圖片來源：品牌提供

另一款人氣單品 我愛奶霜唇頰水彩，則是主打唇頰兩用的霜狀彩妝。

奶油般柔滑的質地輕拍即可暈染，能讓雙頰呈現自然紅潤感，同時也能作為唇彩使用。像是乾燥玫瑰與蜜桃珊瑚等色調，都是近期韓系妝容中最熱門的色系。如果想快速完成One Tone妝容，這類多用途彩妝是最方便的選擇。

3. MAKE UP FOR EVER「藝術大師特霧水唇釉」NT$1,200

MAKE UP FOR EVER「藝術大師特霧水唇釉」。圖片來源：品牌提供

專業彩妝品牌 MAKE UP FOR EVER 推出的藝術大師特霧水唇釉，以高顯色霧面質地打造精緻唇妝。

全系列共18色，其中近期彩妝圈熱門的「煙粉色」在粉色中加入灰棕調，不僅能修飾唇色，也能搭配腮紅與眼妝，打造溫柔又高級的同色調妝感。

MAKE UP FOR EVER「藝術大師特霧水唇釉」。張念慈/攝影

MAKE UP FOR EVER「藝術大師特霧水唇釉」。張念慈/攝影

MAKE UP FOR EVER「藝術大師特霧水唇釉」。張念慈/攝影

4. MAKE UP FOR EVER「藝術大師多功能玩色彩妝筆」NT$900

MAKE UP FOR EVER「藝術大師多功能玩色彩妝筆」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER多功能玩色彩妝筆更是彩妝師愛用單品。這款彩妝筆共有27色，可以用於眼影、眼線、腮紅甚至唇彩。滑順好暈染的質地讓顏色能自然融入肌膚，非常適合做為 One Tone妝容的打底色。

只要先用彩妝筆在眼皮與臉頰打底，再搭配同色系唇彩，就能輕鬆完成完整的同色妝容。

MAKE UP FOR EVER「藝術大師多功能玩色彩妝筆」。張念慈/攝影

5. KRYOLAN「胭脂仙女棒」

胭脂仙女棒。圖片來源：品牌提供

彩妝權威品牌 KRYOLAN 推出的胭脂仙女棒，則是近期討論度很高的腮紅新品。這款腮紅採用霜感膏體質地，能自然貼合肌膚並長時間持色，打造彷彿腮紅融入肌底的柔霧紅暈。產品加入維生素E成分，使質地更加親膚，即使層層疊擦也不厚重。

胭脂仙女棒。圖片來源：品牌提供

胭脂仙女棒作為多用途彩妝，從雙頰延伸到眼影與唇彩，一筆就能完成時下最流行的 One Tone妝容。熱門色包括復古玫瑰、火焰之吻與肉桂香料，從甜美到個性風格都能駕馭。