2026-02-13 11:33 女子漾／編輯張念慈
藝術品級！2026必收春季專櫃彩妝：TOM FORD 建築光影、NARS 蜜糖唇、嬌蘭緹花丹寧限定
2026年的春妝趨勢正式宣告「藝術感」與「精準光感」的回歸。各大專櫃品牌不再僅滿足於色彩的堆疊，而是將高級時裝工藝與建築空間哲學融入彩妝設計中。本篇為妳精選三大重量級新品，無論是追求極致的水嫩蜜糖光，還是渴望以建築美學雕琢立體輪廓，這份清單都將是妳化妝台上最奢華的春日儀式。
文章目錄
- TOM FORD：精密建築下的光影雕琢
- NARS：繽紛糖果樂園的感官饗宴
- 嬌蘭：當高訂丹寧遇上詩意繁花
TOM FORD：精密建築下的光影雕琢
對TOM FORD 而言，美感的靈魂始於對光影與結構的極致掌握。2026年全新系列將這份建築哲學延伸至妝容，讓每一寸肌膚都透出精密計算後的高級奢光 。
全新推出的TOM FORD立體光影水光氣墊粉餅，搭載創新稜鏡流光粉末，能精準折射光線，自然修飾輪廓並重塑五官深邃感。配方中更注入富含維他命C的卡卡杜李精華，不僅即刻補水，更能實現24小時長效鎖水，隨著上妝時間增加持續提升膚色亮度與細緻度 。
高級訂製四格眼影盤則推出包含粉質與絲絨兩大工藝配方，如#20 Disco Dust 的裸色幻想，以及#35 Rose Topaz 的銀灰褐與深咖啡融合，讓眼神在轉瞬間切換日常清新與夜晚魅力。
搭配具備微球平滑科技的立體光影頰彩盤，乳霜粉末質地能如第二層肌膚般貼合，帶來充滿暖意的柔霧妝效，為整臉妝容寫下完美的登峰結尾 。
NARS：繽紛糖果樂園的感官饗宴
全新升級的NARS激情過後嫩唇膏 以繽紛糖果樂園為靈感，為雙唇帶來前所未有的潤感體驗。這款嫩唇膏採用柔滑如奶油般的奶霜質地，輕盈貼合且不悶不黏，能瞬間撫平唇紋並呈現自然奶油光澤。核心配方蘊含玻尿酸微晶球與植萃滋養油脂，強調長達24小時的深層保濕，實現豐唇、補水一次到位 。
在色選上，編輯部特別鎖定經典回歸的亞洲暢銷色 #777 ORGASM 蜜桃香檳 與 #888 DOLCE VITA 荔枝奶凍。若妳是追求冷色調高級感的冷肌女孩，絕對不能錯過全新推出的#236 STARGAZE 蜜糖嫩粉，以及能駕馭各色調肌膚的#259 MISEDUCATION 櫻桃莓紅 。
嬌蘭：當高訂丹寧遇上詩意繁花
嬌蘭在2026年春季化身為「材質煉金術師」，攜手循環設計推手 Nona Source，將奢侈品牌高級時裝工坊的餘料布料幻化為 BLOOMING DENIM 緹花丹寧系列 。這一系列不僅是彩妝，更是值得珍藏的藝術品。
最受注目的ROUGE G 紅寶之吻高訂唇膏彩殼（緹花丹寧限定版），結合染色、壓紋、刺繡與燙金工藝，推出包括粉色丹寧的 CHERRY BLOSSOM 與藍色緹花的 DENIM FLORA，讓每一支唇膏都擁有獨一無二的精品風貌。
眼妝部分，Ombres G 高訂深邃四色眼影盤緹花丹寧限定版以閃耀丹寧藍搭配柔霧花瓣粉，細緻的質感完美再現牛仔布上的扣飾亮澤 。最後，換上限定粉色丹寧包裝的幻彩流星蜜粉球 緹花丹寧限定版，在暢銷的02冷白皙配色中融入全新丹寧藍粉珠，為雙頰灑下溫柔且和諧的柔美光芒 。
