Jisoo同款！2026粉底比拚：3款輕霧光、拋光微霧、濾鏡級雙妝效打造高級感
2026最夯的底妝趨勢不是「越亮越好」，也不是「遮到完全沒毛孔」，女孩們更關心：近看細不細？會不會厚？法令紋卡不卡？下午會不會整臉灰掉？
2026年底妝關鍵字其實很清楚：妝膜要穩、光澤要乾淨、霧感要透氣。底妝不再是堆疊遮瑕，而是精準修飾膚質。以下三款今年最有話題的新粉底，不論是「輕霧」、「拋光」、「濾鏡」，都可以選到自己的心頭好。
2026霧感粉底液推薦1.DIOR《超完美持久粉底液》
如果妳想要「近拍零破綻」的妝感，這系列就是濾鏡派代表。
DIOR《超完美持久粉底液》2026年全面升級，延伸出柔光與柔霧兩種妝效，各8色，30ml／NT$2,700。
柔光款為SPF50 PA+++，打造保濕水光妝效；柔霧款為SPF25 PA+++，呈現細膩奶油霧光質地。全新配方加入三重修護配方，玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物，上妝同時維持水潤與舒適，並強調24小時持妝與抗暗沉表現。
《迪奧超完美持久粉底液》柔光款很適合乾肌或想要光澤氣場的人；柔霧款則更適合混油肌或喜歡奶油霧感的人；這款粉底也是Jisoo（金智秀）、安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）與威洛·史密斯（Willow Smith）的最愛。
Jisoo 透過「柔光妝效」展現自然透亮光采，使肌膚在鏡頭下綻放保濕水光妝效；安雅以「柔霧妝效」詮釋細膩柔焦膚質，綻放完美無瑕的奶油霧光肌；威洛·史密斯則喜歡《迪奧超完美持久粉底液》底妝與肌膚融合的自在狀態。
上妝建議
1.乾肌可用濕海綿輕拍，光澤更貼膚。
2.混油肌用平頭刷薄刷，再局部疊加。
3.顴骨處加一點亮采產品，濾鏡感會更完整。
重點不是厚重遮蓋，而是光線反射後的精緻度。
2026霧感粉底液推薦2.ADDICTION《完美柔霧耀顏粉凝霜》
如果妳想要的是那種「看起來像被磨皮，但還是素肌」的質地，這瓶會很對味。
ADDICTION《 完美柔霧耀顏粉凝霜》主打24小時妝效、防水防汗與抗皮脂設計，SPF18–22／PA+++，全14色，30ml／NT$1,650。
關鍵在於柔韌貼合成膜科技與Hydra Fix水潤定粧凝膠，形成能隨表情延展的粧膜。妝感是低調的微霧光，不乾、不假面。再加上77%美容液成分比例，上妝期間維持潤澤觸感。它的遮飾度高，但不顯粉感，近看依然平滑。
上妝技巧
1.取珍珠大小在手背調整用量。
2.用粉底刷由半邊臉頰開始，放射狀鋪展。
3.毛孔區域改用畫圓方式拋光，妝感會更均勻。
這瓶的氣場是靜靜的高級，不張揚卻很精緻。
2026霧感粉底液體推薦3.NARS《超控輕霧粉底精華》：輕霧光毛孔柔焦有感
如果妳是混合肌或偏油肌，這瓶會讓妳安心。NARS這次把霧面做成「輕霧光」，不是死霧，而是帶有細緻輪廓感的乾淨霧面。
主打24小時輕盈持妝與控油表現，結合Pore Refining Trio三重毛孔修飾科技，強調上妝瞬間柔焦毛孔，同時維持透氣感。質地像精華般延展，中至高遮瑕，但疊擦不顯厚重。全系列20色，30ml／NT$2,150。
妝感關鍵是乾淨俐落。T字不會整片發亮，法令紋區也不容易乾裂。很適合需要長時間帶妝、上鏡或戶外活動的人。
怎麼擦比較好看？
1.妝前保濕做好，但T字可以薄擦控油妝前。
2.先用粉底刷由臉中央往外薄鋪一層。
3.在鼻翼與毛孔明顯處直立刷具輕拋光，霧面會更細緻。
簡單3個步驟，這瓶讓妳看起來膚質很好。
