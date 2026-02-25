2026春妝神仙組合！3CE暖烤可頌妝容、KRYOLAN朦朧電眼、THREE優雅妝感一次完成。圖片來源：品牌提供

春妝真的變了！從「高飽和濃妝」退場，到「暖霧氛圍感」全面洗版，今年的彩妝流行關鍵不是顏色多重，而是氣質夠不夠。不論是暖烤可頌唇，或是朦朧莓果頰，這季妝容早就不只是化妝，而是一場從臉到場景的沉浸式風格革命。

這篇帶你認識人氣春妝新品，帶你搶占春天的C位。

社群洗版王！3CE COLOR BAKER暖烤可頌妝容

3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。張念慈/攝影

年輕族群瘋傳的，絕對是3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。靈感來自剛出爐可頌，把蜜桃、奶油、焦糖色轉化成日常韓系妝感。

3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。張念慈/攝影

奶油絲絨唇釉#29蜜桃優格自然粉杏色，一抹顯氣色；柔光小粉管#40烤蜜桃走低飽和蜜桃調，上班約會都安全；#41奶油抹醬則是少見黃色系唇色，上唇後呈現柔和原生光感。

3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。圖片來源：品牌提供

3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。圖片來源：品牌提供

3CE COLOR BAKER「色彩玩家烘焙坊」系列。圖片來源：品牌提供

搭配#楓糖吐司腮紅與#焦糖烤奶九色眼影盤，就是完整的「暖烤可頌妝容」，甜而不膩，特別適合春天。

3CE暖烤可頌妝容。圖片來源：品牌提供

為了讓人盡情體驗暖烤可頌妝容，3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店從2/26至3/31登場，整體空間打造成韓系烘焙坊風格，暖奶油色主視覺、可頌元素裝飾，怎麼拍都像雜誌封面。

3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店，好拍又好玩。張念慈/攝影

現場亮點包括：

1.可頌主題打卡牆，背景超乾淨，隨便站著都很上鏡。

2.彩妝陳列做成甜點櫥窗感，產品像剛出爐一樣可愛。

3.寵物友善活動，帶毛小孩打卡可換可頌頭套或領巾。

4.限定拍貼體驗，直接留下春妝紀念照。

這種好拍又好玩的沉浸式空間，難怪彩妝控排隊朝聖。

3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店。張念慈/攝影

3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店，有各式小禮物。張念慈/攝影

3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店，有各式小禮物。張念慈/攝影

3CE與CRO#FEE咖啡井合作的期間限定快閃店，有各式小禮物。張念慈/攝影

歌劇魅影不只眼影盤！眼頰搭配才是完整公式

說到專業彩妝代表，KRYOLAN歌劇魅影這季的主角當然是全新12色「繁星幻彩眼影盤」，冷暖特調柔和色搭配霧面與緞光質地，一盤就能完成打底、暈染與加深，疊擦後仍保有清透感。

KRYOLAN歌劇魅影春季彩妝。圖片來源：品牌提供

但重點是，歌步上架的還有柔焦系頰彩「胭脂仙女棒」新色#午夜桑葚，同樣在社群掀起討論。這色是帶微醺感的莓果紅，濃郁卻不厚重，擦上後會有一種自然暈染的酒釀感紅暈。奶油質地好推開，用指腹輕拍就能打造柔霧邊界，唇頰同色調更顯氣場。

KRYOLAN歌劇魅影春季彩妝。圖片來源：品牌提供

今年春天的洗鍊妝，其實是眼影盤＋頰彩一起搭配才完整。眼神朦朧有層次，雙頰微醺提氣色，整體妝感自然卻有深度。

優雅派代表！THREE春日茶語系列

如果妳偏好氣質感妝容，THREE 2026春日茶語系列會更對味。以「對話與茶香」為靈感，推出星紗流光四色眼影盤與夢幻柔光唇膏。

THREE優雅妝感春季彩妝。圖片來源：品牌提供

眼影盤加入紅色珠光，即使是裸色也能堆疊出溫暖光澤；唇膏走橙米與紅棕茶色調，質地輕盈卻透亮。整體妝感不是甜感少女，而是知性溫柔路線。

THREE優雅妝感春季彩妝。圖片來源：品牌提供

搭配限定精油淡香水，以佛手柑為核心重現伯爵茶的層次感，讓妝容從視覺延伸到氣味。

春妝關鍵總結：眼頰唇一套才完整

今年春天的妝容重點其實很明確：眼神要柔霧卻有深度、雙頰要微醺但不厚重、唇色要暖甜卻不膩。

歌劇魅影給妳專業級眼頰搭配公式，3CE讓妳好拍好玩又好上鏡，THREE補上優雅餘韻。這一季的春妝，不只是畫在臉上，而是直接成為生活場景的一部分。