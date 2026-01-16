秋冬嘴唇一乾就老10歲？2026「水亮唇」回歸　這4支潤唇系唇彩直接救回氣色

秋冬嘴唇一乾就老10歲？2026「水亮唇」正式回歸 這4支潤唇系唇彩直接救回氣色。圖片來源：品牌提供

秋冬一到，最先出賣狀態的從來不是底妝，而是嘴唇。乾裂、唇紋、卡色，一擦霧面唇膏整個顯老。不同於過去厚重油亮的鏡面唇，今年流行的是看起來水、實際不黏、越補越好看的「養唇型水光唇彩」。從開架到專櫃，多款新品都不約而同把「修護」放在第一位，以下直接點名4支秋冬最有感的水亮唇代表。

媚比琳「水嘟嘟蜜光潤唇膏」。圖片來源：品牌提供

如果你秋冬嘴唇容易乾到脫皮，這支絕對是入門首選。媚比琳水嘟嘟蜜光潤唇膏主打「不假潤」質地，添加玻尿酸與西印度櫻桃萃取，上唇滑順、不黏、不積線，就算反覆補擦也不會卡唇紋。

媚比琳「水嘟嘟蜜光潤唇膏」。圖片來源：品牌提供

色號從裸粉、玫瑰到櫻桃紅都有，薄擦是偽素顏好氣色，疊擦立刻變成蜜光嘟唇，難怪被不少人直接當成「通勤補妝用唇膏」。

媚比琳「水嘟嘟蜜光潤唇膏」。圖片來源：品牌提供

近期現身品牌活動的韋禮安就大方分享，自己其實是重度乾唇體質，只要嘴唇一乾，「整個人看起來就會很沒精神」，也因此隨身一定會帶潤唇型唇彩，維持自然水潤的狀態。

韋禮安也分享，這類潤色型唇彩最大的優點，是「不用擔心擦了很有妝感」。薄擦一層就能改善乾燥、提亮氣色，即使是男生使用，也不會顯得突兀。

FreshO2 × 丹妮婊姐 玻尿酸酪梨油護唇膏。圖片來源：品牌提供

主打「素顏也要有姿色」，FreshO2 × 丹妮婊姐玻尿酸酪梨油護唇膏根本是秋冬懶人福音。質地介於護唇膏與唇彩之間，一抹就有自然水光感，卻完全不油。

FreshO2 × 丹妮婊姐 玻尿酸酪梨油護唇膏。圖片來源：品牌提供

成分加入玻尿酸與酪梨油，專攻乾裂與唇紋問題，透明色可當妝前打底，玫裸色單擦就能提亮氣色，特別適合視訊會議、臨時出門的快速補救型使用情境。

克蘭詩「彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻」──秋冬約會指定款

說到「水亮唇」，唇油絕對不能缺席。克蘭詩彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻走的是透明糖融感路線，上唇後形成一層柔亮薄膜，嘴唇立刻看起來澎潤又乾淨。

克蘭詩「彈潤植萃美唇油#31玫瑰之吻」、「彈潤植萃固態美唇油#8薔薇之吻」

98% 植萃油配方，質地卻完全不厚重，單擦是戀愛感嘟唇，疊擦在唇膏上又能瞬間升級光澤度，堪稱秋冬約會妝容的隱形加分神器。

BOBBI BROWN「晶鑽修護潤色護唇膏」──唇紋消失派代表

如果你是「嘴唇一乾，整張臉就垮」那一型，這支可以直接收。BOBBI BROWN 晶鑽修護潤色護唇膏是少數把神經醯胺與胜肽直接做到唇彩裡的產品，主打修護唇部屏障、淡化唇紋。

BOBBI BROWN「晶鑽水晶豐盈護唇油」則是今年秋冬的高級水光代表。主打水晶玻璃妝效，搭載感應綻色技術，能依唇部 PH 值與原生唇色呈現專屬紅潤，不用選色也不怕翻車。