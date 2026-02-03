2026-02-03 12:08 女子漾 / 編輯 Sydney
編輯私藏名單！盤點 3 個極簡「台灣保養品牌」，用純淨與科學打造發光肌
當代保養哲學已從「層層堆疊」轉向「精準修護」，對於追求效率與質感的現代女性而言，台灣本土品牌理解亞熱帶氣候的肌膚痛點，更透過純淨成分與科學驗證，與消費者的生活價值產生共鳴。不再追求繁瑣的步驟，而是回歸肌膚的本質需求。編輯透過實際使用過，精選出三個在市場口碑上表現卓越的台灣品牌，一起來看看吧！
＊nomel｜純淨全素的發光美學
nomel 致力於提供「純淨、全素、無動物實驗」的護膚方案，研發出過敏率低於 0.01% 的安全配方。品牌核心「Be unique, together!」鼓勵大家擁抱肌膚的真實狀態，透過簡單直覺的步驟，讓護膚轉化為自我欣賞的旅程。
真誠。穩定性護膚油是 nomel 打造「發光肌」的靈魂產品。許多人擔心油類保養會造成負擔，但這款護膚油以輕盈質地打破偏見，能迅速被肌膚吸收並穩定屏障，提供深度的滋潤感。無論是單擦或是滴入乳霜，都能在簡約步驟中讓肌膚呈現自然飽滿的光澤，是品牌回購率第一的高效英雄單品！
＊menomeno｜美感科學的減法藝術
由創辦人景嵐與專業團隊打造，menomeno 取自「去除（Minus）」之意。品牌避開了矽靈、化學防曬與香精，追求符合國際科學期刊標準的低敏體驗，並透過藝文活動提倡身心平衡，由內而外滋養肌膚。
其明星商品「Fc 溫和潔面露」這款潔面露針對「洗後乾澀」與「膚況不穩」提供完美對策。採用第四代胺基酸複合配方，清爽凝露質地能維持肌膚油水平衡，更具備「洗卸合一」的高效能，一次帶走防曬與彩妝殘留。成分中添加維他命 B5、積雪草與茶多酚，在深層清潔毛孔的同時提供抗氧化力，讓洗臉成為養膚的第一步，特別推薦給追求簡約步驟的敏弱肌使用者。
＊CureCare｜醫美專業的精準對策
CureCare 安炫曜具備 30 年醫美臨床背景，由皮膚科醫師與專業團隊共同研發。品牌堅持「低敏、極簡、高效」，專為亞熱帶氣候設計，提供比擬專業美容課程的居家護膚體驗。
極緻舒緩保濕精華露，這款精華露主打「抗醣保養計畫」目前已經銷售破萬瓶，添加四元胜肽有效抵禦由糖化引起的老化現象，幫助肌膚重拾彈力。其核心配方結合了高濃度神經醯胺與最新型小分子玻尿酸鈉，能深層滲透並修護乾燥受損肌膚。這是一瓶集保濕、修護與抗老於一身的全能型精華，對於處理肌膚顆粒感、粗糙不平滑等困擾具有顯著效果哦！
