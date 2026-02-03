編輯私藏名單！盤點 3 個極簡「台灣保養品牌」，用純淨與科學打造發光肌

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。