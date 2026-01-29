2026-01-29 20:56 女子漾／編輯張念慈
靠近就想越線！【香水測驗】你適合哪種情人節「危險香水」？4香氛產品推薦
情人節前夕，香水不再只是甜美與浪漫的象徵，而成為左右曖昧關係走向的關鍵。如果你還不知道該選哪一種香水，透過以下這則「危險香水測驗」，幫你找出最容易讓關係越界的香味類型，同步推薦4款情人節話題香氛產品，讓你情人節用香味擄獲對方。
【香水測驗】當曖昧對象突然靠近你，你會怎麼做？
A. 假裝鎮定，但開始撥頭髮、吞口水
B. 讓那個距離多停留幾秒，不急著拉開
C. 笑著聊天，但身體已經往對方越靠近
D. 什麼都不做，因為氣氛已經替你說話
測驗結果解析與情人節危險香水推薦
A 型｜清冷偽體香型 危險點在於：靠近之後，才發現不安全
選擇A的人，在曖昧互動中通常表面冷靜，卻對距離變化格外敏感。這類型不適合高調甜香，而是需要「靠近才會被發現」的香味，讓對方在無意識中被吸引。
推薦香氛Jo Malone London 櫻花限量版系列
Jo Malone London 櫻花限量版以佛手柑作為前調，帶出乾淨清爽的第一印象，中調的櫻花香氣貼近肌膚後才逐漸浮現，最後由玫瑰木收尾，使整體香氣在近距離時顯得柔軟卻有記憶點。這款香水被形容為「比體香更精緻的清冷存在」，特別適合在對方靠近時，悄悄放大香氣影響力。
系列同時推出髮香噴霧、護手霜與擴香，讓香氣從身體延伸到生活細節，形成立體的曖昧氛圍。
櫻花限量版香水：30ml／NT$3,100；100ml／NT$6,150、櫻花限量版髮香噴霧：30ml／NT$2,100、櫻花限量版護手霜：30ml／NT$950、櫻花限量版擴香：165ml／NT$4,300
情人節優惠資訊
Jo Malone London 於情人節期間推出限時贈禮活動：
2/7–2/14：於指定專門店購買櫻花限量版香水任一容量＋經典白瓶香水30ml，可享情人節限定包裝，並加贈「櫻花擴香石禮盒」乙份（數量有限，送完為止）。
2/7–3/31：購買櫻花限量版香水30ml或100ml，可獲贈「客製櫻花字母吊飾」乙份（數量有限）。
B 型｜夜色危險型 危險點在於：氣氛一到，就很難退回朋友
選擇B的人，往往在夜晚更容易放任氣氛發酵，香水對這類型而言，是決定曖昧是否越界的重要關鍵。適合的香味必須有深度，能在安靜時放大香氣存在感。
推薦香氛GUERLAIN 嬌蘭 花草水語「暮嫣撒哈拉」純粹淡香精
花草水語「暮嫣撒哈拉」以覆盆子果香揭開前調，隨後加入煙燻菸草的成熟氣息，最後由龍涎香包覆，使香氣濃烈卻不厚重。這款香水描繪日落後的沙漠景象，帶有溫度與危險並存的氛圍，特別適合情人節晚餐後或夜間約會使用，容易在無聲之中拉近距離。
花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精：125ml／NT$7,900
C 型｜耐人尋味型 危險點在於：越聊越近，界線消失得很自然
選擇C的人，多半不是第一眼就讓人失控的類型，而是透過聊天與相處慢慢建立吸引力。這類型適合溫潤、不具侵略性的香味，卻能在距離縮短時變得更清楚。
推薦香氛THREE 精油淡香水 R 春日茶語限定
THREE 精油淡香水R系列以茶敘與對話為靈感，推出 X08「晨果」與 X09「午芽」兩款限定香氣。X08 帶有果香與佛手柑的清新感，適合白天或曖昧初期；X09 則加入茶葉、木質與微辛香調，香氣更溫潤成熟，適合長時間相處的情境。兩款皆屬於越靠近越好聞的類型，讓距離自然消失。
THREE 精油淡香水 R X08 晨果（限定）：10ml／NT$1,800、THREE 精油淡香水 R X09 午芽（限定）：10ml／NT$1,800
D 型｜氣氛操控型 危險點在於：你不用靠近，界線已經不存在
選擇D的人，最擅長利用環境營造氛圍。對這類型而言，香水不一定噴在身上，而是存在於空間之中，讓對方一踏進來就意識到氣氛不再單純。
推薦香氛Diptyque 2026 情人節限量玫瑰香氛系列
Diptyque 情人節限量玫瑰香氛以成熟玫瑰為核心，結合更具深度的基底香氣，呈現耐聞、不甜膩的玫瑰層次。香氛蠟燭點燃後，空間氣味會逐漸改變整體氛圍，使互動在不知不覺中越界，特別適合在家約會或私人空間使用。
Diptyque 2026情人節限量經典玫瑰香氛蠟燭190g NT$2,300、Diptyque 2026情人節限量大型玫瑰香氛蠟燭600g NT$7,300
情人節優惠資訊
①明信片
1月26日起凡於全台10/10 APOTHECARY櫃點和Diptyque專門店，消費Diptyque商品即贈Diptyque 2026情人節明信片乙張。
②胸針&托特包
1月26日起凡於全台Diptyque專門店，消費滿NT$5,500並內含任一Diptyque 2026情人節限量系列商品，即贈Diptyque 2026情人節陶瓷胸針、托特包。
