不用香水也很迷人！小資女必收「一噴就有好感」的 2026 身體噴霧、香氛噴霧清單

香水不一定要昂貴，真正迷人的氣味，往往來自「剛剛好」的存在感。近年身體噴霧、香氛噴霧越來越受小資族與香氛新手喜愛，價格親切、使用情境多元，又能在不知不覺中替好感度加分。這篇就幫你一次整理，從經典療癒香、日常禮貌香，到粉絲必收的世界觀香氛，找到最適合自己的那一噴。

LUSH 〈25:43 身體噴霧〉

如果你喜歡「有故事的香味」，這款 25:43 絕對值得一聞。前調以木薑子與檸檬草的清新柑橘氣息展開，像是把人瞬間帶離城市，接著慢慢走進零陵香與香草交織的溫柔懷抱，清新中帶著安心的甜。

這款香氣的靈魂來自 LUSH 聯合創辦人 Mark Constantine，他為兒子 Simon 婚禮親自調香，專注投入的 25 分鐘 43 秒，成了香名的由來。原本只屬於家人的私密氣味，後來受到日本白色情人節分享文化啟發，才加入木薑子與檸檬草重新調整比例，讓這份溫柔得以被更多人擁有。這是一款很適合「想讓人靠近，卻不想太張揚」的香氣。

LUSH 〈雪球蛋糕 身體噴霧〉

如果你對杏仁茶、蛋糕店的味道毫無抵抗力，雪球蛋糕會是你的命定香。以零陵香與香草為主軸，揉合含羞草的柔和花粉感，再加入一點安息香樹脂的溫潤甜香，聞起來就像午後走進熟悉的甜點店。

甜，但不膩；溫暖，卻不厚重，是那種會讓人忍不住想再靠近一點的氣味，非常適合秋冬或想要療癒自己的日子。

LUSH 〈莓果汽水 身體噴霧〉

這款就是標準的「心情轉換鍵」。酸甜黑醋栗精萃搭配萊姆與橘子精油，像是剛開瓶的冰涼汽水，清新又多汁，聞起來非常有精神。

適合早上出門前、午後需要提神，或是不想太成熟、想保留一點少女感的日子。一噴就有「今天好像會是好日子」的錯覺。

Dalla 體香噴霧系列

如果你在找的是「上班、拜年、約會都不會出錯」的香氣，那 Dalla 的體香噴霧系列很值得關注。品牌以「禮貌香」為核心概念，不追求強烈存在感，而是打造像天生自帶的好氣味。

30ml 定價 價格480元，，小資入手完全不心痛。

Dalla 提出「先淨化，再賦香」的體味管理思維，透過三重淨味科技，從抑菌、抑制異味生成到氣味中和層層把關，不封汗、不厚塗，香氣輕盈細緻，一噴即乾，連敏感肌也能安心使用。

香氣選擇上也很貼近日常需求。花香木質調的「白色畫廊」溫柔又有質感，是品牌最受歡迎的款式；「初見玫瑰」選用土耳其玫瑰搭配麝香與檀香，清新不甜膩，少女感剛剛好；「雪之木屋」則以瑪黛茶、雪松與香根草營造沉穩安心的氣息，非常適合辦公室與長時間社交場合。

「MEMORIES」調香香氛噴霧系列

如果你喜歡香氛不只是氣味，而是一種情感連結，這系列會讓你很有共鳴。採用無酒精噴霧設計，不只可當香水，也能使用在空間、織物或寢具上，使用情境非常彈性。

單瓶 100ml 定價 價格1,650元，也有含特典的套組與雙人收藏組，對粉絲來說收藏價值滿分。

本次香氛由兩位 VTuber 參與調香監修，分別是 Mori Calliope 與 Ninomae Ina'nis，香調靈感來自與粉絲共度的時光，並搭配專屬主題插畫，完整建構香氛世界觀。

森美聲款以柑橘香料開場，轉入玫瑰、鳶尾與琥珀，最後以香根草與廣藿香收尾，氣場溫暖而有深度；一伊那爾栖款則從無花果與覆盆莓開始，延伸至棉花與茶香，最後留下乾淨柔軟的白麝香，非常耐聞。